郭富城為兩女準備驚喜　送BABYMONSTER親筆簽名CD：寫埋佢哋個名

郭富城同太太方媛的兩名女兒，最近迷上韓國女團BABYMONSTER，方媛早前在社交平台大曬女兒練舞片，大女兒穿粉紅裝精準模仿《PSYCHO》甩頭動作，二女兒迷彩look一樣有型，網民讚到飛起：「舞感勁！果然係舞王傳人，顏值又似媽咪方媛。」而郭富城亦曾透露兩個女兒超愛唱跳，尤其鍾意BABYMONSTER的勁歌熱舞，他還特別在屋企裝了大鏡同舞墊，請專業舞蹈老師上門教，更親自示範走位同節奏。

郭富城為愛女送上BABYMONSTER親筆簽名CD。（葉志明攝）

送上BABYMONSTER簽名CD

今日（19/2）郭富城現身沙田賽馬活動，他接受《香港01》訪問時笑住爆料，為女兒特別送上BABYMONSTER成員親筆簽名CD，女兒收到的一刻十分驚喜：「最近佢哋有收到禮物，我開心就係因為我嘅best friend，佢知道我個女鍾意BABYMONSTER，因為佢做時裝，嚟緊可能有好多啲同好多唔同嘅世界各地嘅組合合作，可能同BABYMONSTER咁樣，咁我同佢講開嘅時候，跟住過咗冇幾耐，佢哋收咗BABYMONSTER嘅簽名，收到佢哋嘅親筆簽名嘅CD，連我都有份。」

被問到女兒反應？郭富城表示：「佢哋梗係驚喜又開心啦，六個女仔簽晒名，仲要寫埋佢哋個名，唔夠一個禮拜就收到佢哋嘅CD，見到佢哋開心我都好開心。」

郭富城出席活動。（葉志明攝）