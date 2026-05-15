德雲社30週年世巡6.20香港站開騷　郭德綱于謙領軍7位實力派登港

重磅消息，香港演出新地標啟德體藝館將化身成為京味茶館，等了又等的中國著名相聲社團德雲社已定於2026年6月20日(星期六) 晚上7時正，假座體藝館舉行「30 週年世界巡演・香港站」。屆時郭德綱和于謙老師合體出征，經典同框，這對黃金搭檔將連同其他7位實力派演員，承包全場觀眾一整晚的笑點！票價分別為$1288 / $1088 / $888 / $688 / $488 五種，5月13日中午12時正在Trip. com 優先發售，5月15日中午12時在快達票及大麥公開發售。

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郭德綱與于謙專注投入舞台表演。（公關提供）

三十年砥礪成中流砥柱

德雲社於2011年在郭德綱帶領下，開始了中國相聲市上第一次海外商業演出，今次「 德雲社30 週年世界巡演」截至昨天(14日)已被邀請去了澳洲、新西蘭、新加坡、韓國、津巴布韋、埃及和德國等地共9個主要城市演出，之後更會遠赴英國、加拿大、美國、巴西、阿根廷和馬來西亞獻藝，而到了6月20日便會在香港和大家見面。由此可見德雲社的相聲表演由創立至今共30年已成為業界的中流砥柱，得到全球相聲迷和中國傳統藝術愛好者的大力支持。

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「德雲社30 週年世界巡演」台上演出 。（公關提供）

香港站演出陣容龐大

「 德雲社30 週年世界巡演 - 香港站」演出陣容龐大，包括以深厚傳統功底與市井風格，讓相聲重回劇場的德雲社創始人郭德綱，他深耕傳統、培養大批青年演員，推動相聲市場化與國際化，成為當代曲藝復興的標誌性人物。于謙也是德雲社核心，他以鬆弛自然、精准接梗的風格，成為郭德綱的黃金搭檔，撐起當代相聲的經典組合。侯震則是相聲大師侯寶林的長孫、侯家第三代唯一職業相聲人，他師承石富寬，現為德雲社核心成員。他被郭德綱稱為「師父留下的非物質文化遺產」。

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郭德綱（左起）、燒餅、于謙沉浸在演出之中。（公關提供）

張鶴倫從烤串攤主逆襲改編奇才

另外還包括從東北烤串攤主逆襲成舞台主力的張鶴倫，他是德雲社鶴字科首批弟子，德雲社公認的改編奇才，擅長歪唱流行歌、融入熱梗與東北風格，是小劇場人氣擔當。郎鶴炎是德雲社鶴字科捧哏演員，與張鶴倫組成固定搭檔，他台風穩重、反應機敏，是舞台上的「定場石」。張九齡則是德雲社九字科頭九大師哥，他13歲入社，台風乾淨俐落、節奏明快，擅長快節奏貫口與現掛，舞臺活力十足， 是年輕一代裏的人氣擔當。

張鶴倫。（公關提供）

王九龍帥氣陽光捧逗俱佳

王九龍台風帥氣陽光、舞台表現力極強。他捧逗俱佳，擅長打哏、節奏把控到位，配合默契，是德雲社年輕一代衷人氣與實力兼備的演員。孔雲龍是德雲社雲字科首批弟子，人稱《德雲三哥》，2004年入社，天賦極高、曾是《貫口小王子》。他台風穩健、功底扎實，擅長傳統段子，雖歷經多次意外坎坷，卻始終堅守舞臺，是德雲社資歷深厚、口碑極佳的實力派演員。原名章紹偉的章九徠是德雲社九字科演員，畢業於中國北方曲藝學校，能捧能逗，與孔雲龍搭檔，是德雲社裏創作與編導能力突出的青年實力派。他台風靈活，擅長傳統與創新結合，還參與《德雲鬥笑社》等節目編創，代表作有《鋼鐵直男教案》《四打白骨精》等。

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