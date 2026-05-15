Jaybie鄭貝獲BIGBANG大聲讚：打破音樂風格界限　總決賽脫穎而出

香港Dr. Angel唐安麒創辦的ACE Entertainment 旗下藝人、雙胞胎組合JJBABY的妹妹「細孖」Jaybie，近日在韓國大型偶像選秀節目《明日之星》中表現驚艷，於總決賽脫穎而出，成功躋身七位優勝者之列，為港爭光。

雙胞胎組合 JJBABY。（公關提供）

全能實力獲大聲、許齡智盛讚

在公布優勝名單的緊張時刻，擔任導師的BIGBANG成員大聲（Daesung）對Jaybie給予極高評價，他形容Jaybie是「一位打破音樂風格界限、證明了第五代偶像素養的成員」。節目導師許齡智（Heo Young-ji）亦對Jaybie的全方位才華讚不絕口，她指出Jaybie不僅在強項Rap和舞蹈上展現壓倒性氣勢，在Vocal（聲樂） 方面的進步同樣令人刮目相看。許齡智表示：「Jaybie完美駕馭各個領域，是一位不斷擴張自身光譜的『六角形偶像』（全能偶像）。」

表情管理好到位。（公關提供）

震撼舞台！Rap與舞技驚豔韓網

回顧Jaybie在節目中的表現，她憑藉強勁且流暢的Rap功底，在首輪演出便成功「搶奪視線」。隨後的歌唱及舞蹈環節中，她靈活的肢體表現力與充滿自信的舞台魅力，更讓她在眾多練習生中脫穎而出。不少韓國網民留言稱讚她為「天才型選手」，具備了新世代偶像所需的強大氣場。

舞台表現亮眼。（公關提供）

姊妹情深！Jaybie淚灑現場感謝姊姊Jaybo

在公佈勝出成員後，現場氣氛達到高潮。早前從節目落選的大孖Jaybo亦在現場支持妹妹，Jaybie因未能與姐姐一同勝出感到揪心，激動落淚。在發表獲獎感言時，她特別點名感謝一直陪伴在側的雙胞胎姐姐Jaybo。

Jaybie激動落淚。（螢幕截圖）

Jaybie哽咽說道：「這一切真的像做夢一樣。特別要感謝Jaybo姊姊，謝謝妳一直陪伴在我身邊，姊姊我愛妳！」現場鏡頭捕捉到坐在觀眾席的Jaybo同樣眼泛淚光，姊妹倆隔空相望的感人畫面令全場觀眾為之動容，同時也為她們未能雙雙勝出而深感惋惜。

Jaybie實力獲認可。（螢幕截圖）

港產偶像新勢力 正式啟航

作為JJBABY的成員，Jaybie在香港已累積不少人氣，此次赴韓挑戰高壓的選秀制度，最終憑實力贏得韓國專業導師與大眾的認可。JJBABY是YS韓國偶像學院韓國總校的學生，在校期間極為用功。Jaybie的成功不僅是個人演藝生涯的重要里程碑，也再次證明了香港 ACE Entertainment培養藝人的國際化水準。