傅穎推出廣東新歌《成年禮》　自爆MV成本只有青蘋果同泡泡槍

相隔五年，傅寶誼（前名：傅穎）（Theresa）再次推出廣東作品，歌曲《成年禮》將於明天（20日）上架。這次不單止歌詞有她滿滿的心聲，就連整個MV都由她跟兩位女生拍檔一手包辦，誠意十足。



傅寶誼（Theresa）。（公關提供）

心智成熟的大人的一份禮物

講到新歌《成年禮》的意思，Theresa解釋，這個並非大家18歲那種通俗意義上的Ceremony，而是人生下半場、真正成為一個心智成熟的大人之後，所得到的一份禮物，「呢個『禮』係禮物嘅意思。」

《成年禮》精彩瞬間。（公關提供）

歌詞全部是傅寶誼的心聲

歌詞方面Theresa有份參與創作，內容非常直白，全部是她的心聲。歌詞講述人生上半場，由小時候到年輕時曾經遇到的挫折及紛爭，曾經好介意的謠言和別人的評價，甚至對世間黑白顛倒的絕望，以及渴望有人能看出真偽的心情，去到人生踏入下半場，一切都變得唔重要。Theresa坦言：「以前發生所有唔好嘅嘢，一轉念全部都變成好事。如果冇以前呢啲經歷，唔會有而家嘅自己。所以《成年禮》就係過往咁多年喺我身上所有負面嘅嘢，變成咗一份禮物。」

畫面充滿美感。（公關提供）

MV三個女仔一手包辦

Theresa透露，這次MV由策劃、拍攝到剪輯，全程只有她跟團隊的兩名女生：一來及開開負責。兩名女生一個負責構思、一個負責鏡頭，齊齊獻出她們人生第一個MV作品，Theresa笑言：「佢哋兩個都係首次操刀拍MV㗎！好厲害！」成本方面，Theresa直言超低成本：「我哋只係買咗幾個蘋果同一支泡泡槍，哈哈。自己化妝整頭，條裙係好幾年之前買落、一直搵唔到機會着，條格仔圍巾係20年前戴嗰條！」

氛圍感十足。（公關提供）

公園隨手拉男仔客串MV

拍攝期間更發生了一段小插曲，Theresa指她們三人想加一個男主角於MV中，於是便在公園內周圍望，專找全身穿純白或純黑色衣服的男生，「最後真係見到一個着全身純黑色嘅男仔，我哋三個就咁貿貿然行過去邀請佢客串一個鏡頭，冇酬勞㗎，哈哈！」結果這位「臨時演員」順利完成任務，成為MV入面唯一冇樣睇的神秘男角。

神秘男角。（公關提供）

傅寶誼曾懷疑自己有問題

MV中有一個道具是青蘋果及其他紅蘋果。Theresa分享背後構思，「一個青蘋果，係好難去變成一個紅蘋果的。好多人年輕嘅時候都可能希望自己同其他人一樣，顯得自己唔會太格格不入。但其實每個人天生都唔一樣，你唔需要令到自己同其他人一樣，你就係獨一無二嘅你。」她回憶小時候已自覺跟別人不一樣，小學及中學都是出名「貼住牆行路」的安靜學生，「我一路懷疑自己，我有乜嘢問題呢？」但隨着成長，尤其30至40歲這十年於內地工作，大部份時間獨處及看書，她發現心境越來越平靜，慢慢改變了對過去的想法，「以前出書寫好多自己嘅感覺同故事，其實係為咗醫番好自己內心。而家過咗40歲，我諗嘅係自己可以創造到咩價值畀其他人。」

盡顯個人魅力。（公關提供）

負面經歷變成禮物

Theresa感觸謂其實大家都是「睇住佢大」，成長過程中很多經歷，外人未必知道箇中因由，只係見到當中某一面，但Theresa最後說：「以往發生所有唔好嘅嘢，一轉念全部都變成好事。如果冇以前呢啲經歷，我諗我唔會成為而家嘅自己，所以呢個《成年禮》就係過往咁多年喺我身上所有負面嘅嘢，變成咗一份禮物。」