魏嘉瑩台北開騷首唱新歌《抓馬喵星人》　超高規格與歌迷同慶生

小魏魏嘉瑩展開《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會，自台北起跑，走訪台中、高雄、廣州、成都、北京等地後，8月2日登陸香港麥花臣場館。



小魏魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》演唱會 期望大家都能「喜歡自己」。（公關提供）

魏嘉瑩連開兩日慶生場

日前生日的小魏再度回到台北的Zepp New Taipei，連續兩天舉辦旗艦慶生場，更邀請蔡旻佑、元若藍、YouTuber「一隻阿圓」與「那個女生Kiki」等豪華嘉賓陣容驚喜登台，以音樂與歌迷共度歡樂生日，並將舞台化作彼此的樹洞，承接情緒也盡情歡慶，一起創造兩天份的感動與快樂。

小魏接連兩日開演唱會與滿場歌迷一起慶生。（公關提供）

魏嘉瑩首唱新曲《抓馬喵星人》

小魏魏嘉瑩乘著與MV同款甲蟲車登場，先後帶來《飛》、《泡泡氣球島》、《藍色眼睛》等歌曲熱鬧開場。今次演唱會台北站不僅將甲蟲車開上舞台，還設計貼近歌迷的延伸舞台、三面巨型LED螢幕、入場中控螢光棒與六套服裝等高規格配置，超越Zepp等級的製作，滿滿誠意只為讓觀眾獲得最好得體驗。演唱會除了獻唱經典歌曲，小魏也首度曝光全新單曲《抓馬喵星人》，她分享：「我覺得自己是作息破壞者，常常半夜兩三點直播、不睡覺。而貓咪也是晚上爆衝、活力十足，熬夜的人其實就像喵星人一樣！」她更帶領全場一起變身「喵星人」，並跳下觀眾席一路「衝浪」至延伸舞台，讓全場嗨翻天！

新歌首唱！〈抓馬喵星人〉讓熬夜的人都變身喵星人。（公關提供）

魏嘉瑩父母現身演唱會為女兒撐場

在生日當天，小魏的父母也特地前來演唱會現場支持，讓氣氛格外溫馨。談到歌曲《喜歡我吧》，小魏透露這首歌其實是寫給家人的，坦言自己小時候沒有符合父母期待，希望家人可以理解她在做的事、喜歡她的樣子。如今看到父母全力支持自己的工作與夢想，也讓小魏在生日這天感性告白：「沒有你們就沒有我，真的很謝謝爸爸媽媽。」她也分享自己一直希望成為完美的人，但長大後才發現這不是件簡單的事、「喜歡自己」也是一件不容易的事，並暖心向歌迷喊話：「希望大家都能喜歡自己，慢慢長成自己心目中最理想的模樣」。

小魏魏嘉瑩演唱會能動能靜嗨翻全場。（公關提供）

蔡旻佑擔任演唱會嘉賓驚喜現身

演唱會首日，小魏邀來蔡旻佑擔任驚喜嘉賓，合唱《我要把眼淚當汽水》及《我可以》。蔡旻佑笑說是自己「自告奮勇」來當嘉賓，更直呼：「我一直偷偷有在注意小魏！」兩人自然又有愛互動讓全場尖叫不斷，讓旻佑笑說：「不要亂點鴛鴦譜啦！但我…..你可以嗎？」小魏也大方回應：「你，我可以呀！」瞬間讓全場嗨翻。蔡旻佑也特別準備甲蟲車造型蛋糕替小魏慶生，小魏也許下希望大家健康並留下快樂回憶、有目標的人都能實現夢想的生日願望，並將一直以來的夢想「站上小巨蛋」默默放在第三個願望裡。這番話讓正在籌備第七張專輯的蔡旻佑相當感動，直呼很需要這份鼓勵，也期待未來能看到小魏站上小巨蛋舞台。此外，蔡旻佑還送上「神奇泡澡球」當生日禮物，笑說希望小魏演唱會結束後，能帶著大家滿滿的愛與回憶回家泡澡，並笑說：「這樣也許就有我們一起泡澡的感覺」，幽默發言立刻逗笑全場。

蔡旻佑與小魏互動超有愛！直球對決「你，我可以」。（公關提供）

魏嘉瑩與嘉賓合唱《我要把眼淚當汽水》

演唱會第二天，小魏邀來YouTuber「一隻阿圓」與「那個女生Kiki」擔任嘉賓，合唱《我要把眼淚當汽水》及《戀愛ing》，小魏表示，因為很欣賞兩人對夢想與創作的熱情，希望把他們的這份熱血也感染給大家。而阿圓及Kiki 除了替小魏慶生，也送上親手繪製的三人畫作當生日禮物；小魏則兌現和阿圓的約定，特地把阿圓送他的「皮卡丘煎鏟」帶上台，笑說：「她問我生日會不會帶上台，我說會，所以我真的帶它上台了！」兩位嘉賓更穿上全白裙裝登場，Kiki笑喊：「我們很像要嫁給小魏，所以今天必須選一位帶回家！」小魏則幽默回應：「跟你們結婚會不會24小時都在拍片？那就…48小時都拍吧！」一次選擇兩位，兩人也笑說：「我們要記錄魏嘉瑩記錄到老」。

一隻阿圓、那個女生Kiki送手繪畫作祝賀生日，更要小魏「二選一」帶回家。（公關提供）

《心願便利貼》原唱者元若藍驚喜現身

小魏更驚喜邀來近期因《心願便利貼》再度掀起話題的原唱者元若藍擔任嘉賓，小魏一見到她便開心表示：「大家都非常想念你的聲音！」元若藍也感性回應：「謝謝大家想起我！」在旗艦慶生場上，元若藍特地準備一束像太陽的花送給小魏，暖心說：「因為小魏是大家的太陽，常常照亮我們；聽你講話讓我覺得很心疼，其實不需要完美，大家也會成為你的光照亮你」，讓小魏相當感動。而小魏得知元若藍也是五月壽星，他也貼心送上生日禮物：「聽說你最近有在創作、拍唱歌影片，所以送你手機磁吸支架，這個很實用！」希望她可以發更多唱歌的影片，讓大家能再聽見元若藍的歌聲。難得邀請到好久不見的聲音擔任嘉賓，小魏也熱情喊話：「總不能讓她只唱一首就走對吧！」元若藍則幽默回：「不要輕易對已經15年沒在舞台上表演的人講這句話，我會不肯走喔！」最後兩人加碼演唱《我不在意你曾經吻過誰》，掀起全場大合唱。

元若藍回來了！合唱〈心願便利貼〉感動回憶殺。（公關提供）

演唱會最後，小魏感動地90度鞠躬向所有歌迷道謝：「謝謝大家能讓我再站在這裡，這兩天看到滿滿的人、看到你們都來了，真的很謝謝你們。」她也期盼大家都能在平凡生活中，找到讓自己感到快樂的能力。小魏魏嘉瑩《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會，5月17日將再前往上海、8月2日前往香港，將帶著特別調和的全新滋味，讓所有人遺忘所有的酸甜苦辣！