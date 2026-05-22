金地雄粉絲見面會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

金地雄《KIM JI WOONG FANMEETING》粉絲見面會將於2026年7月11日 (星期六)在澳門新濠影滙綜藝館舉行，會在大麥、新濠影滙開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛及場地座位表！



金地雄粉絲見面會海報。（IG@d.showhongkong）

金地雄粉絲見面會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年7月11日 (星期六)

演唱會時間：18：00

演唱會地點：澳門新濠影滙綜藝館

門票價錢：HKD $1,588/ $1,288/ $888 （全場座位）

*實際演出時間以現場公告為準

*結算貨幣以購票平台為準

金地雄粉絲見面會2026澳門 粉絲見面會票價及福利。（IG@d.showhongkong）

金地雄粉絲見面會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：大麥、新濠影滙

公開開賣日期：2026年6月3日 (星期三)

公開開賣時間：中午12時

金地雄。（Weibo@ZB1_cn）

金地雄粉絲見面會2026澳門 | 座位表

金地雄粉絲見面會2026澳門 座位表（IG@d.showhongkong）

金地雄粉絲見面會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。