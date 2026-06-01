94歲胡楓開騷挑戰世界紀錄　莫文蔚楊千嬅草蜢等巨星陣容齊撐紅館

將於本周日(6月7日)下午3時30分在紅館舉行的「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」門票經已全部售罄，屆時全場觀眾和一眾嘉賓歌手為修哥胡楓打氣，一起見證即將95歲的修哥挑戰《舉辦演唱會最年長華語藝人》之世界紀錄。



修哥胡楓將挑戰《舉辦演唱會最年長華語藝人》之世界紀錄。（公關提供）

莫文蔚楊千嬅等巨星助陣

日前修哥聯同 Philip 陳欣健、Joe Junior、肥媽 Maria Cordero、《中聲三》的黃博、張與辰、劉洋、《聲秀》的馮熙燮、柯雨霏、胡子貝到 Band 房綵排，修哥表示很開心：「得到咁多朋友支持，令我喜出望外，有啲估唔到嘅嘉賓都會嚟，真係 Very Good ! 主辦單位成日搞神秘，問佢有乜嘉賓佢哋又話未定，結果一個禮拜前終於知道嘉賓名單，除咗有今日嚟Band房綵排嘅朋友之外，仲有莫文蔚、楊千嬅、Big Four、草蜢同周柏豪，就講住咁多先。」肥媽說：「我今次有份唱已經好開心，我間唔中都有同Joe合作，但Philip 就真係好多年都冇同台演出。」Philip 笑說：「因為我冇參加中年好聲音。」肥媽即時問他什麼時候來做評判，Philip :「唔駛做評判，我而家成熟咗可以嚟唱，起初主辦叫我做修哥嘉賓，我以為佢叫我嚟跳 Cha Cha ，大家都知修哥係舞王，好彩最後係叫我唱歌，所以終於冇晒壓力。」Joe :「修哥千祈唔好叫我跳 Cha Cha，我剩係識跳扭腰舞，不過今次有得唱真係好開心，當我知道主辦單位邀請我嗰一刻，我即刻話俾老婆知。」

陳欣健、Maria Cordero、胡楓、 Joe Junior。（公關提供）

修哥胡楓、Joe Junior。（公關提供）

Band 房綵排大合照。（公關提供）

《中聲3》《聲秀》新星齊向演藝長青樹致敬

《中聲 3 》和《聲秀》6 位歌手也表示相當興奮，黃博說：「修哥係我哋嘅榜樣，我最深刻就係修哥扮嘅財神，今年好幸運可以係修哥手上面攞到利是。今次可以加入呢個 Party，見證修哥挑戰世界紀錄，真係非常之開心。」與辰笑說：「今次好想挑戰修哥跳舞，同修哥佢一齊跳Cha Cha都應該好正。小學嗰陣就已經有睇過修哥嘅影視作品，覺得修哥係一個好敬業同埋好有毅力嘅藝人，所以真係值得大家學習。」劉洋：「一直以嚟都睇過好多修哥嘅影視作品，可以參與今次演出真係覺得好榮幸。」

《中聲三》張與辰、黃博、劉洋。（公關提供）

馮熙燮：「首先要多謝修哥嘅邀請，也要多謝公司嘅安排，出道只係短短半年已經有呢個機會，真係非常難得，其實我細細個就有睇《三個小生去旅行》，所以今日綵排可以第一次見到兩位本尊真係覺得好激動。修哥佢好和藹可親，到時係紅館會盡我哋所能，做好自己，帶俾觀眾一個精彩嘅演出。」柯雨霏：「修哥喺我眼中係一個熱愛舞台同埋藝術嘅前輩，我哋三個好榮幸第一次上紅館表演就係喺修哥嘅演唱會，今次可以見證修哥挑戰紀錄，仲可以同咁多前輩一齊載歌載舞，真係好興奮。」胡子貝：「我哋會做好自己嘅表演部份，修哥係我哋演藝界嘅長青樹，我希望可以學習佢嘅精神，不停努力，將最好嘅作品帶俾大家。」

《聲秀》胡子貝、馮熙燮、柯雨霏。（公關提供）