蔡依林唱完第3首歌突爆粗「該死的✕✕✕」語出驚人：這麼愛找我麻煩

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-23 20:15

台灣天后蔡依林（Jolin）21號七度攻蛋，累計在台北、高雄共演出17場「Ugly Beauty世界巡演」演唱會，不過昨（22）日第二場開唱時，蔡依林才剛唱完第三首歌，卻突然在台上爆粗口，掀起演唱會一波高潮。

蔡依林以一身8公斤的超華麗銀色盔甲戰袍上陣，氣勢非凡美翻眾人，一登場便一連飆唱三首歌〈惡之必要〉、〈甜秘密〉及〈騎士精神〉，沒想到剛唱完第三首，她突然放聲高喊「今晚又有多少該死的消極X來了？」更說「這麼愛找我麻煩，我要來找你們麻煩了！」原來是要接著自己的歌〈消極掰〉，一番驚人話語讓粉絲瘋狂尖叫，掀起高潮。

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21日首場演唱會開唱，包括林俊傑、林依晨、陳綺貞、戴愛玲、李佳薇、熊仔、安那、李友廷等人都到場力挺，昨日則有蘇慧倫、王彩樺帶著一對女兒，及張秀卿女兒共襄盛舉，蔡依林在首場演唱會中，特別獻唱魏如萱的〈你啊你啊〉及周興哲的〈以後別做朋友〉，強調是北部場專屬情歌，而她昨日則是以〈單身公害〉和〈詩人漫步〉作為限定曲目，更加碼首度公開唱新歌〈Stars Align〉，讓台下粉絲聽的如癡如醉。

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