盤點近年必聽廣東合唱歌：蝸牛、粉碎糖果屋、時間的初衷、隔離…

撰文: KKBOX 最後更新日期: 2021-06-19 16:15

在偶像的熱潮之下,廣東歌近來似有回勇跡象,也令香港樂壇與本地流行文化的談論度與日俱增。樂迷為偶像歡呼的同時,不同單位的歌手相互crossover,似乎亦成近年趨勢,為聽眾帶來新鮮感之餘,也將廣東歌的討論推得更加火熱,且看以下選來的幾首合唱歌曲,會否同屬大家的心水。

〈蝸牛〉:是他也是他的失戀經歷

近期當紅的男子組合MIRROR,除了團隊歌曲的大堆頭晒冷合唱外,有兩位成員先後為其他歌手的合唱版本獻聲。曾為另一隊員江𤒹生(AK)創作單曲〈蝸牛〉的陳卓賢(Ian),就以作曲人的身份獻唱合唱版,原本一個人的失戀經歷,被演化成兩個男生的故事,亦令這首以「蝸牛」來比喻感情反應遲緩的歌,更添層次。明明互不相識,命運的經緯卻把兩個失意者連起,在MV裡各自到處遊走的AK和Ian,與在歌曲裡慨嘆自己後知後覺的兩把男聲,或許同樣反映城內眾多男生的內心想法。

〈明年見(Duet Version)〉:意義昇華的男人浪漫

MIRROR的另一位成員柳應廷(Jer),個人音樂事業發展的勢頭固然不俗,而他亦曾應樂隊ONE PROMISE的邀請,與對方合唱〈明年見(Duet Version)〉,延續男人之間心照不宣的情誼。這首歌本來帶著安慰因手指骨枯而需休養的鼓手Anton,以及鼓勵樂隊共同面對難關之意,配以Jer辨識度甚高的聲線,令合唱版本的意義更為昇華,讓此曲亦如Jer獨唱的幾首「物語系列」歌曲般,為身於艱難環境的城內人,得到繼續向前的正能量與動力。

〈粉碎糖果屋(feat. Serrini)〉:陀地歌姬 x 惡毒巫婆

有「陀地歌姬」之稱的Serrini,與陳柏宇重新演繹過〈網絡安全隱患〉,最近也與小肥翻唱了〈青春頌〉,而為組合per se填過中文歌詞的她,亦曾在對方的〈粉碎糖果屋(feat. Serrini)〉聲演巫婆一角,為這首本來已具獨特編曲風格的作品,添上幾分邪氣。這種正邪之間的玩味,也令歌曲更加立體,更成為樂壇頒獎禮的得獎歌曲之一。作為per se的「童話系列」歌曲,〈粉碎糖果屋(feat. Serrini)〉一方面是要撕破糖衣毒藥的包裝,另方面也藉著Serrini的巫婆角色,提醒每個想逃離安逸看大世界的年輕人,抱懷惡毒心腸的人無處不在,只能靠內心的堅持以作抵抗。

〈所有遺失的東西(Nothing is Lost mix)〉:當「失去」仍有人同行

per se找來Serrini填詞兼獻聲,泳兒則找來per se為她的歌曲進行crossover,並推出〈所有遺失的東西(Nothing is Lost mix)〉的合唱版本。跟泳兒的獨唱版本相比,per se在這個「Nothing is Lost」的版本中,沿用了他們「童話系列」的編曲元素,三人行的合唱,比起泳兒原版的孤獨與唏噓,多了一種與人同行的感覺。聽著這個版本時,想起曾經聽過有種說法:「失去」可以成為創作的動力。所有曾經失去過的東西,某天總會在意想不到的時候重新找到,或以另外一種更好的形式再次出現眼前 - - 如果我們願意相信的話。

〈千世爬行〉:新人的「都市混搭系列」

力臻一系列跟city pop有關的project,都證明了他是值得讓樂迷記住的樂壇新人。從他推出的個人單曲〈都市爬行〉,並以這種風格重新演繹AGA早前派台的〈CityPop〉,都予人驚喜的效果。除此以外,力臻透過「都市混搭系列」,繼續鑽探city pop的音樂風,其中一首更找來樂隊The Hertz,將他們的〈千世書〉與〈都市爬行〉融合並重新編曲,成為改頭換面的〈千世爬行〉,無論是從音樂作品的質素,抑或歌者所花的心力來看,都教人期待這位新人今後在樂壇的發展。

〈隔離 - Studio Live Duet〉:「隔離」之外,還有「隔籬」

疫情期間,陳凱詠(Jace)去年推出的〈隔離〉,以此來包裝失戀者的悲哀,歌曲大受歡迎,也隨之衍生與林家謙合唱的「Studio Live Duet」版本。當Jace在獨唱版本的故事被男朋友「隔離」,合唱版本的林家謙,卻成為了默默守候心儀對象的男生,並巧妙地運用了同音的「隔離」與「隔籬」,將其演繹成更具故事元素的劇情。自己喜歡的人「隔離了我」,卻不知道「隔籬有我」默默守候著,暗戀的人,也是被暗戀的人,再配以林家謙讓人聽得舒服的暖男和唱,難怪兩個版本去年都進佔了不少音樂平台的冠軍。

期待下半年的合唱驚喜

要數過去兩年的合唱歌,好像怎也說不完,例如麥浚龍與謝安琪聯手推出的專輯《the album and the end of it》,就曾有首長達超過八分鐘的〈合唱歌〉,也象徵著這個三年企劃的終結。

票房破千萬的本地電影《一秒拳王》,由周國賢與ToNick合唱的主題曲〈時間的初衷〉 ,則讓不少人重拾久違的熱血。

J.Arie與MastaMic合作推出的〈陰陽道具〉,以性愛的大膽題材探討精神病,屬廣東歌近年少見的嘗試;關心妍暌違多年推出的慘情歌〈腍〉,亦邀請了新生代男聲CY陳澤言合唱,為歌曲帶來不一樣的感覺。不同組合的crossover,往往能產生更多火花,亦為聽眾與創作人帶來更多新鮮感。這股廣東歌的合唱小旋風,相信本地樂迷也很樂見。今年樂壇回顧之時,就讓我們期待一下,可有甚麼令人驚喜的合唱作品誕生。

