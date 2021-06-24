陳天翱Eagle感謝許廷鏗啟發做音樂　獨立歌手出道視王力宏為目標

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-24 21:00

陳天翱（Eagle）2019年參加ViuTV王牌選秀節目《全民造星II》，憑精通鋼琴、結他等超強的音樂造詣成功突圍至廿強，素有音樂才子之稱的他更曾為谷婭微的《安守本份》及許廷鏗的《Negative》作曲。2021年Eagle宣布正式進軍樂壇，以獨立歌手的身份出道，繼早前推出親手包辦詞曲編監的《Leave the World Behind》後，相隔數月再推出第二首主打新歌《Our Last Day》，大玩獨特的電子音樂風格。

2021年Eagle宣布正式進軍樂壇，以獨立歌手的身份出道，計劃今年至少推出四首新歌。

為宣傳新歌，Eagle日前到旺角街頭Busking，吸引大批粉絲圍觀；首次以歌手身份落區Busking的Eagle表示過程有點緊張，但不忘感激粉絲在炎熱的天氣下到場支持：「最深刻天氣酷熱，唱到手都出晒汗，冇諗過咁熱的天氣下，fans都嚟支持，好開心有呢班fans，過程中我有啲緊張，以前我會合埋眼，沉醉喺自己世界、唔敢望大家，今次嘗試多咗睜開眼、望住大家多啲交流，見到大家都enjoy，自己都開心嘅。」

Eagle計劃今年至少推出四首新歌，目標年底推出首張個人專輯，Eagle直言以「音樂才子」的名銜進軍娛樂圈有一定壓力：「作為獨立歌手，好多事都係自己做、獨立做，雖然我對音樂較為熟悉，但對整個巿場口味、歌曲質素等自己都比較難把關，除咗音樂之外，自己對好多嘢都唔識，幕前又要面對好多人，始終呢方面我經驗尚淺。」

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由幕後跳到幕前，Eagle坦言事前諮詢過不少人意見，當中包括音樂監製CMgroovy及許廷鏗：「我問許廷鏗點樣做適合自己嘅音樂，佢話做音樂係可以表達自己、感染到人哋，佢嘅意見啟發到我去做音樂。」作為獨立歌手，Eagle又訂下目標希望可以像王力宏般成功：「我好鍾意王力宏，佢好有才華、唱歌又好聽，我想做到好似佢咁，另外仲有Ed Sheeran，佢細個聽Eminem嘅rap，不斷練習，最後解決咗口吃嘅問題，而家唱rap都得。」