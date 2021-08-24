梁詠琪以音樂乘載回憶　對歌曲《初戀》一聽鍾情勾起甜蜜過往

梁詠琪（Gigi）去年開始化身「音樂說書人」，推出專輯《Preludio》的章節帶大家遊歷童話森林後，今次她決定展開新章節，陪伴大家翻開回憶的抽屜，撿拾以往的片段。回望自己足印的過程中，心裏自然泛起種種情緒，此時音樂說書人為你送上一段合適的配樂，讓情緒得以抒發、釋懷。整理好自己思緒，調整好狀態方可提步前行，邁向新的旅途。初戀，是你我心裏最珍貴的片段，盛載著甜蜜、驚喜、忐忑、苦澀。雖然夾雜着各樣的情感，同時又最純粹；正因為它是如此特殊又有趣的存在，才讓我們記掛至今，偶爾想起也會咧嘴一笑。



梁詠琪女兒Sofia幼稚園畢業 自彈自唱《Today》勁有才華

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Gigi繼續以音樂說書人的身份，重新演繹《初戀》一曲，帶大家用音樂聽電影，希望《初戀》能喚起大家第一次談戀愛的快樂回憶：「希望喚起大家初戀時對愛情的憧憬，初戀對每個人來說都是珍貴的回憶，而且各自都有不同的經歷，所以別具意義，因此挑選這首歌作為新專輯跟大家見面的第一首歌。」Gigi表示自己第一次聽的時候已喜歡這首歌，因為歌詞有很多對風景的描述，讓人投入其中；她亦回想自己以往聽收音機、追廣播劇、追廣東歌潮流的片段。