我是現場｜Ian與歌迷大合唱《蝸牛》獻台下AK：畀下面唱大聲啲

由馮允謙(Jay)和陳卓賢(Ian)擔任表演單位的《我是現場》音樂會002,昨晚(25/8)在九展Star Hall舉行最後一場演出。Jay稱在綵排期間不時與Ian相擁,相信令不少Ian歌迷十分妒忌,期間又摸胸又摸腹肌,令Ian笑言自己被非禮。Jay指大家相當友好,相信對方不會介意,結果Ian卻說:「Don't wanna be friend!」

Jay向去年因疫情離世的嫲嫲獻唱。(梁碧玲攝)

其後Ian拿起木結他,將《ASAP》和《喜劇之王》二合為一,不過他笑說:「我想呢首歌可以同觀眾多啲互動,噚晚反應好好嘅,如果反應唔好,呢個演唱會可能就要腰斬啦。」在《Desperado》後,Jay唱出自己所寫的《Days They've Gone Too Soon》,指想將這首歌獻給去年因疫情離世的嫲嫲,台下觀眾聽到後即說:「佢會聽到㗎!」

Ian識得搞氣氛。(梁碧玲攝)

Jay摸Ian胸又摸腹肌,令人妒忌。(梁碧玲攝)

及後Jay和Ian也各自分享自己作品的Demo版本,又說現在聽眾對各自的Demo非常期待,與製成品相比,他們更愛聽Demo版,令Jay說:「以後啲demo要認真做,唔可以淨係哼啲音就算。」在Jay唱出《反對無效》英文版《How Many Times》後,Ian就唱出《蝸牛》,原來今晚AK(江𤒹生)也有到場,Ian即呼籲歌迷:「今晚佢都喺度,大家畀下面唱大聲啲啦。」及後的一段快歌時間,他們接連唱出《The Way You Make Me Feel》、《Full Moon Party》、《因愛之罪名》、《IGNITED》和《重口味》,全場觀眾也紛紛站起來,跟著節拍舞動。

Jay唱《反對無效》英文版《How Many Times》。(梁碧玲攝)

在他們離場後,歌迷將手上燈牌紛紛倒轉,令直播鏡頭都能看到現場震撼,相當有心思。及後他們再唱起《DWBF》和《A New Day》,演唱會隨即在約10時15分結束。

點擊睇全晚精華:

+ 14