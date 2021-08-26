我是現場｜Ian與歌迷大合唱《蝸牛》獻台下AK：畀下面唱大聲啲

由馮允謙（Jay）和陳卓賢（Ian）擔任表演單位的《我是現場》音樂會002，昨晚（25/8）在九展Star Hall舉行最後一場演出。Jay稱在綵排期間不時與Ian相擁，相信令不少Ian歌迷十分妒忌，期間又摸胸又摸腹肌，令Ian笑言自己被非禮。Jay指大家相當友好，相信對方不會介意，結果Ian卻說：「Don't wanna be friend!」

Jay向去年因疫情離世的嫲嫲獻唱。（梁碧玲攝）

其後Ian拿起木結他，將《ASAP》和《喜劇之王》二合為一，不過他笑說：「我想呢首歌可以同觀眾多啲互動，噚晚反應好好嘅，如果反應唔好，呢個演唱會可能就要腰斬啦。」在《Desperado》後，Jay唱出自己所寫的《Days They've Gone Too Soon》，指想將這首歌獻給去年因疫情離世的嫲嫲，台下觀眾聽到後即說：「佢會聽到㗎！」

Ian識得搞氣氛。（梁碧玲攝）

Jay摸Ian胸又摸腹肌，令人妒忌。（梁碧玲攝）

及後Jay和Ian也各自分享自己作品的Demo版本，又說現在聽眾對各自的Demo非常期待，與製成品相比，他們更愛聽Demo版，令Jay說：「以後啲demo要認真做，唔可以淨係哼啲音就算。」在Jay唱出《反對無效》英文版《How Many Times》後，Ian就唱出《蝸牛》，原來今晚AK（江𤒹生）也有到場，Ian即呼籲歌迷：「今晚佢都喺度，大家畀下面唱大聲啲啦。」及後的一段快歌時間，他們接連唱出《The Way You Make Me Feel》、《Full Moon Party》、《因愛之罪名》、《IGNITED》和《重口味》，全場觀眾也紛紛站起來，跟著節拍舞動。

Jay唱《反對無效》英文版《How Many Times》。（梁碧玲攝）

在他們離場後，歌迷將手上燈牌紛紛倒轉，令直播鏡頭都能看到現場震撼，相當有心思。及後他們再唱起《DWBF》和《A New Day》，演唱會隨即在約10時15分結束。

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