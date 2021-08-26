我是現場｜陳卓賢享受與馮允謙合唱 仍可進步：聽日會比今日進步

一連兩日《我是現場》音樂會002，昨晚（25/8）在九展Star Hall舉行最後一場演出。馮允謙（Jay）和陳卓賢（Ian）及後到後台接受傳媒訪問，談起一連兩日的表現，Jay坦言頭場的表現較為理想：「第一場嘅狀態係好啲嘅，但係今日我個腦有少少一片空白，未必話係全程投入，但係我好享受今晚嘅氣氛。」

Ian喜歡與Jay合唱。（梁碧玲攝）

Ian在旁也認同，又說：「不論係我哋定係觀眾嘅氣氛都係，我會覺得今日係放啲嘅。不過進步空間點都會有，聽日都會比今日進步，所以下次一定會做得好啲。」他也指當晚情緒高漲，在台上會期待與觀眾有緊密互動。

問到二人最喜歡的部份，Ian指自己喜歡與Jay合唱，多於自己獨唱：「其實我唱緊solo嘅時候，諗到下一首歌可以同Jay合唱，就會覺得好正。」而Jay就非常享受當中一段跳舞歌Medley：「我知道自己係跳得有啲肉酸，我會去學跳舞，但係同Ian喺台上面嘅時候真係會好興奮，好享受。」他指身邊已經有不少人建議自己學跳舞，令在台上的肢體動作變得更優雅。

兩人沒有準備過演講自然，呈現最真實一面。（梁碧玲攝）

當問到Ian與MIRROR其他成員及Jay合作的分別時，Jay即笑說：「我知你想講咩，你驚我影衰你，因為我郁得好核突，然後就會諗同MIRROR一齊嘅時候，個個都好勁，但係同Jay就……」Ian即說從來沒有這個想法，又指兩個單位的合作性質不同：「之前係一大班人，依家就係用一個個人身份同Jay合作，同其他人交流，可以跟佢哋學嘢真係好開心。」

對他們而言，演唱會的一大難題在於要構思在演講部份的內容，Jay和Ian坦言從來沒有想過要準備，以呈現最真實的一面，假若想不到要說甚麼，就馬上唱歌。Ian坦言有想過演唱會不設談話時間，稱其實已經偷偷預演一次：「嚴格嚟講今晚（昨晚）我哋都冇講過嘢，因為嗰啲過渡位我哋係要攞結他，（Jay：我哋講嘅都係『我要去攞結他』、『我返嚟啦』之類）其實下次可以連呢啲都cut走埋，反正講嘅嘢其實都冇乜內容。」

尾場氣氛好，但仍有進步空間。（梁碧玲攝）

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