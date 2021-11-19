呂爵安終於同譚旻萱拍到拖　邱鋒澤鏡像《一表人才》失戀命運

男子組合MIRROR成員呂爵安（Edan）與新加坡歌手邱鋒澤合作的新歌昨晚（18日）在YouTube上架，分別唱粵語版《一表人才》及國語版《年青有為》，又分別為對方的版本featuring，邱鋒澤的粵語練得字正腔圓。

今次終於做到男女朋友，不過分手收場。（IG@tmh_xd）

至於今次MV有兩個版本，兩人故仔發展到結局都好相似卻沒有互相呼應，同樣是打工仔要開OT，返屋企極凌亂，原本與女朋友由熱戀到失戀，最後分手被前女友甩底，Edan的《一表人才》最後自己一個食omakase過生日，而邱鋒澤的《年青有為》就自己一個睇樂隊表演。女主角方面，今次Edan終於可以與處女作《E先生連環不幸事件》中追不到的女朋友譚旻萱（Mandy）拍一次拖。

拍拖影咁少相，抵Edan被人飛！（IG@tmh_xd）

新歌推出不夠半日，點擊已累積了26.9萬點擊，相信一個人要過百萬點擊絕對不是夢。Edan亦向粉絲留言表示：「希望大家喜歡這首歌❤️真的很高興能有這次的合作😭爵安會繼續努力做自己喜歡的作品和練習唱歌的💪🏻」另外，有不少邱鋒澤的粉絲都留言感激Edan跟偶像合作能夠讓香港樂迷聽到邱鋒澤的音樂。更有網民大讚Edan與邱鋒澤隔空對彈鋼琴的一幕極為揪心，看完兩個版本的MV後都有很虐心很痛心的感覺。

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點擊睇兩首MV故事：

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