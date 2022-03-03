聲夢JUNIOR·評論｜選秀騷令小朋友無心向學? 或許你想太多了

《聲夢JUNIOR》開播至今節目評價兩極，在部份觀眾期待部份熱門參賽者的表現同時，也有某些網民認為參賽者年紀太小，最高只有15歲，偏偏選曲時都以不太適合年輕人的情歌為主，又說他們雖然有潛質，但與其年輕時出道，現階段應該專注學業。童年時已經拋頭露面，令他們比其他小朋友承受更多壓力，但參加節目的價值絕對不限於他們的生涯規劃。



同樣有年輕參賽者冒起，《聲夢JUNIOR》的反應卻兩極化。

睇下網民點評論《聲夢JUNIOR》：

被大眾看得到的課外活動

雖然在《聲夢傳奇》中就有炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等年輕參賽者的成功例子，過去電視台選秀比賽也出現過趙展彤（Val）、莫凱謙等曾經標榜著節目「最年輕參賽者」的新聲音。在用心培養濃厚的音樂興趣下，很多網民都會擔心他們能否同時兼顧學業，畢竟將音樂發展成職業，現階段依然充滿很多不確定性，例如收入、發展空間等，透過其他工作來賺取追夢的本錢，看來是個比較保險的做法。不過看著Gigi、Chantel、Yumi的例子，雖然他們在出道後需要出席宣傳活動和訪問，但他們都只會在學校假期安排工作，目前為止也沒有試過因工作而需要向學校請假。他們正是用行動證明，學業依然是放在首位，只要時間分配得宜，選秀比賽和工作的日程絕對不會影響上學和溫習，更不會令他們無心向學。

Gigi在正式出道後不乏公開活動邀請，但前提是在課餘時間和假期才會出席，至今也沒試過因工作而要向學校請假。（劉傳謙攝）

賽果以外得著多

相比賽果，現時的音樂節目更著重參賽者的成長，《聲夢JUNIOR》與《聲夢傳奇》一樣，同樣在比賽期間有各式各樣的培訓，令他們在跳舞、唱歌上，甚至在樂器演奏方面都有進步。除了音樂上，節目同時鍛煉參賽者的抗壓力和團隊精神，更能在比賽過程中建立友誼。在家長眼中，相信現階段參加比賽都是一種課外活動，相比起報讀各式各樣與音樂有關的興趣班，能夠從Christine Samson、Sunny Wong和Supper Moment三大名師中學習，對一眾熱愛音樂的青少年而言確實是個難能可貴經驗。

透過專業導師培訓，參賽者絕對能在不同方面都有很大進步，例如有容祖兒、張敬軒等歌星的歌唱老師Christine Samson擔任節目歌唱顧問。（節目截圖）

需留意朋輩壓力

不過與此同時，參賽者需要面對的壓力絕對比同齡的小朋友大得多。除了力求在比賽中有好表現，達到父母期望等等在比賽中的壓力來源以外，家長也需要留意他們在比賽播出後會否受到朋輩壓力。雖然有如Gigi的例子，在回到校園時得到同學、校方支持，但也有年少成名卻遭朋輩打壓的例子，例如莫凱謙在接受《星期日檔案》訪問時坦言，自己在《殘酷一叮》播出後就遭到同學欺凌，令校園生活變得不愉快。不過，面對參賽前後的輿論，Gigi、Chantel和Yumi在訪問中都說過，會消化針對自己的批評，並努力改進，對惡意抨擊則一笑置之。經過選秀節目洗禮的小朋友，他們的抗壓能力絕對比大家想像高很多。

參加比賽成名後不一定會得到朋輩支持，例如因參加《殘酷一叮》而為人認識的莫凱謙，他稱節目播出以後卻遭到同學欺凌。（節目截圖）

雖然《聲夢JUNIOR》是歌唱比賽，但畢竟賽果只是決定《聲夢傳奇2》席位，說成是小朋友以歌手身份出道的踏腳石，或許是言之尚早。與其藉此再談論童星出現的好與壞，不如視之為一個夏令營性質（節目前稱是《聲夢Summer Camp》），以音樂為主的課外活動，提前體驗娛樂圈生活只是其次，最重要是令一眾參賽者急速成長。

《聲夢JUNIOR》雖然不是兒童節目，但性質絕對與《聲夢傳奇》和《聲夢傳奇2》不一樣。（節目截圖）

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