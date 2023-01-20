MC張天賦兩年前還在旺角街頭表演　如今紅館開騷三場全爆

MC張天賦將由今晚（20/1）起，於紅館舉行一連三場的《This is MC》演唱會，由街頭Busking、捱窮夾Band、到參加《全民造星II》勇奪亞軍、再自組工作室獨立發展，及後於2020年加入華納唱片正式出道。加入樂壇的第一年先後推出四首不同風格的作品《Good Time》、《反對無效》、《Loser》和《記憶棉》，歌曲旋即登上各大音樂串流平台前列位置，超班的唱功獲外界一致肯定，他亦成功於各大樂壇頒獎禮奪得新人獎。入行第二年放下新人光環，MC愈戰愈勇，首個個人演唱會即踏上歌手夢寐以求的紅館舞台，三場門票更火速售罄一票難求。兩年前仍在旺角街頭、尖沙咀碼頭等地Busking的MC，如今已成為香港樂壇舉足輕重的新生代歌手。



MC張天賦將由今晚（20/1）起，於紅館舉行一連三場的《This is MC》演唱會。（IG圖片）

《造星》出身拒簽ViuTV 自組工作室翻唱片成績驕人

現年26歲的MC多年前已經開始與友人夾Band兼Busking，亦經歷過窮到要日日食「炒麵王」的日子。2019年參加《全民造星II》令MC的知名度大增，當時他憑紮實的唱功奪下亞軍，而ViuTV亦向他招手邀請加盟及組男團，但MC無意加入男團，所以選擇自組工作室獨立發展。期間，他在個人YouTube頻道翻唱他人作品，每段影片的觀看次數均過百萬，甚至比原唱的MV點撃更多。MC同時又與其他歌手合作，例如與洪嘉豪合唱《自問自答》、《密封罩》等。他與曾若華（Jude）合唱的《十分錯》成為加入華納的契機，亦是他踏上「新人王」之路的開端，隨後MC在樂壇的成績亦是大家有目共睹。

2020年與友人在旺角朗豪坊對開Busking。（影片截圖）

MC入行前經常與友人Busking：

先後與兩位MV女主角傳緋聞 公司未有特別提及要戒女色

至於MC的感情生活，初出道的他先後被網民影到與《時候不早》MV女主角鍾卓穎（Ash），和《反對無效》MV女主角陳濬樺（Santis）一起逛超市而傳出緋聞，事後MC澄清與她們只是普通朋友。公司有否要求他戒女色？MC早前接受電台訪問時坦言公司沒有特別提及：「畢竟對我有絕對嘅信任，亦都有一定嘅自由，呢個會係我喺出道以嚟到而家經歷過嘅事情之後，會有一個做法囉。」

MC張天賦首度剖白「超市事件」感受 公司有冇要求戒女色？

MC與《時候不早》MV女主角鍾卓穎傳出緋聞。（網上圖片）