CHILL CLUB頒獎禮｜ToNick恆仔感言被指寸爆　擺ViuTV三組合上枱

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，組合與樂隊分拆成兩個獎，而ToNick就奪得「年度樂隊銅獎」，早前主音恆仔先與COLLAR的蘇雅琳（Ivy So）合作，幫ViuTV拍完《和解在後》，但他今日的得獎感言就被指寸爆兼句句有骨，擺MIRROR、COLLAR和ERROR上枱，擔心他會被ViuTV封殺。



《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》上，ToNick就奪得「年度樂隊銅獎」，由於第一屆時只得「組合」獎，但隨住ViuTV旗下有大堆男團、女團出道，去年開始大會決定將「組合」與「樂隊」獎分拆，ToNick主音恆仔講得獎感言時就說：「我哋要多謝MIRROR、COLLAR同ERROR，令《CHILL CLUB頒獎禮》無可奈何要設立一個樂隊獎鼓勵我哋！」他又多謝粉絲『通粉』及其他合作單位，呼籲大家支持本地樂隊，表示：「近年香港偶像文化好成功，你哋都有喜歡嘅男團、女團，香港嘅樂團都好需要大家支持，希望大家繼續支持本地樂隊文化！」

ToNick的感言被指有骨，寸爆ViuTV。（節目截圖）

恆仔不但叫大家Follow他們IG，又跟全場影大合照方便出年拉票，預告已入紙開紅館演唱會，但他們是說：「最後，我哋入緊紙㗎喇，希望好快可以喺『嗰個場館』同大家見面。」由於去年MIRROR在紅館的演唱會發生嚴重墮屏事故，大國文化被禁止租用紅館等康文署輍下場地，網民質疑「紅館」是否已變ViuTV禁語，如佛地魔般成為「不能說的名字」，令恆仔要講「嗰個場館」。

ToNick表示正入紙去「嗰個場館」開騷，網民好奇「紅館」是否成為ViuTV禁語。（資料圖片／葉志明攝）

網民認為恆仔的感言好有骨，留言指：「恆仔串到傻」、「驚恆仔俾Viu封殺」、「Viu唔提得紅館？」、「ToNick IG、FB準備被攻城」、「Band仔就係要咁。」更引用其劇集《和解在後》的金句「先處理心情，後處理事情」，改成：「先處理MIRROR，後處理COLLAR」。