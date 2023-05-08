CHILL CLUB頒獎禮｜洪嘉豪自責發台瘟唔關音響事：不可原諒的失誤

洪嘉豪在《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》上與湯令山、吳林峰、陳健安表演，但他演出失準，有甩嘴情況，有網民質疑會否是音響問題，但洪嘉豪深夜出Post表示唔關音響事，直認「發台瘟」，留言：「確實是我失誤了。」



《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》其中一部分由湯令山、洪嘉豪、吳林峰及陳健安四位唱作歌手表演，互相伴奏及演唱對方的歌，四人先合唱《國際孤獨等級》，再由湯令山唱《污糟兒》、洪嘉豪唱《笑住喊》、吳林峰唱《厭惡物圖鑑》、陳健安唱《土撥鼠之日》，最後再一起合唱《未知道》。其中洪嘉豪被指表現失準，忘詞及不太夠氣等，觀眾質疑會否是音響問題影響表現。

洪嘉豪唱《笑住喊》時甩嘴，他對此非常介懷。（節目截圖）

完結這個環節後，嘉豪已即時出黑底白字Story，大大隻字寫住「Sorry」但他似乎對表演失準一事非常介懷，收起平日的搞笑，深夜撰長文解釋事件，他引用改編的《笑住喊》歌詞做引子，說：「年年chillclub要喊⋯⋯（不是求安慰）今晚表演發生了不可原諒的失誤 歌詞突然完全唱不出來」

表演完畢後，洪嘉豪即出Story講「Sorry」，為失準感抱歉。（Instagram：hungkaho）

嘉豪指自己這星期日日都有練習這部分，務求把所有東西變成muscle memory（肌肉記憶），每次綵排都非常非常順利，沒有忘詞，但今晚卻「發台瘟」，他直認與音響無關，表示：「但今晚的表現⋯⋯我實在無法釋懷 可能這就是所謂的『發台瘟』有很多fans都問是否現場音響出現問題 我想說不是 確實是我失誤了」他對《CHILL CLUB》團隊、湯令山等三位拍檔、觀眾和院友（洪嘉豪粉絲專稱）致歉，並承諾會好好汲取經驗和檢討，下一次不會再讓自己這樣。

洪嘉豪向多個單位致歉。（Instagram：hungkaho）

曾於頒獎禮失準過，並表示：「今次做得唔好，唔計！」的同門好友陳蕾，都有馬上留言安慰嘉豪說：「唔計」而院友也叫他不要自責，等他下年再覆桌，期待他有更好表現。