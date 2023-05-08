CHILL CLUB頒獎禮｜觀眾洗版力數4個技術問題　運鏡收音災難級

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（7/5）順利完成，直播大騷有甩漏在所難免，但不論現場觀眾還是家庭觀眾，都對整個頒獎禮有不滿。除了錯MIRROR Logo被轟「是是但但」外，講足幾年的音響、運鏡問題繼續冇改善，亦有許多持票入場的粉絲鬧爆保安執法不公，極影響觀賞體驗！



《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（7/5）在亞博舉行，值得一讚的是找來秋山黃色、各五人等海外歌手到場，另外有不少本地獨立歌手都獨得演出機會，讓更多觀眾認識。不過即使有心，但技術層面上的問題卻為觀眾所詬病，不少專門買飛入場的粉絲事後在社交平台鬧爆對幕後工作人員及保安的不滿，亦有其他觀眾衝到ViuTV社交平台怒吼，記者綜合了觀眾口中主辦單位的4宗罪！

（1）音響差

這個問題講了好幾年，以往歌手表演時，試過出現嚴重噴咪、聽不清楚Ear Mon、有怪聲突襲等情況，昨晚由第一位陳卓賢（Ian）出場起計，音響問題已非常不穩定，令多位唱得的歌手都老貓燒鬚，表現失準。有觀眾舉例咪聲時大時細，當幾個歌手合唱時，其中一人支咪蓋過其他歌手的咪聲，如管弦樂演奏伴奏柳應廷、衛蘭、岑寧兒和呂爵安演唱時，就聽不清楚後兩者聲音。到江𤒹生與Nowhere Boys唱《無處遊人》、《信之卷》時甚至冇聲，認為浪費歌手努力。網民洗版留言促改善收音問題，有人說：「音響真係奇差，啲咪好似玩俄羅斯輪盤咁會互搶聲，睇下邊個唔好彩支咪隨時無聲…」「點解全部人年年提，啲音響都係咁差？」「全個show嘅背景音樂8成人聲2成」

（左起）柳應廷、衛蘭、岑寧兒和呂爵安合唱時，柳應廷支咪特別大聲，但岑寧兒與呂爵安支咪就好細聲。（節目截圖）

江𤒹生（AK）演唱《無處遊人》時支咪無聲，他調整耳機但都冇用。（節目截圖）

（2）運鏡差

昨日12子難得齊人，更首唱《RUMOURS》，令鏡粉格外期待。以往攝影師影團歌時，試過集中在部分成員，某些感員鏡頭則少得可憐，要讚的是這個問題昨晚得已改善。但家庭觀眾就鬧爆ViuTV運鏡「災難級」，飄來飄去看不清歌手表演，跳唱表演時鏡頭追不上歌手走位，又經常以「山頂視覺」影12子，勁細粒根本睇唔到，Fan Cam都影得比大會清晰，寧願支鏡全程企定算。粉絲理解拍攝有時會用到Wide Shot（遠鏡），但難免會問：「其實個遠鏡係咪真係要遠到我連佢哋都睇唔到呢？」

ViuTV的運鏡視覺被指轉到頭暈，很難睇清成員的舞步，連Fan cam都不如。（節目截圖）

Fans好不容易等到12子齊人表演，但電視上的遠鏡令他們超細粒，完全睇唔到跳緊乜。（節目截圖）

間奏部分全遠鏡，有網民留言表達對運鏡的不滿。

（3）MIRROR Logo錯體

MIRROR演唱《RUMOURS》時，背後大螢幕閃出的巨型LOGO竟然是錯體的上下倒轉版。MIRROR官方團徽中間應是M字，而螢幕播出的錯體，其實是來自一個名叫「Mirror Hong Kong Fan Club」的專頁，網民驚訝為何ViuTV會容許如此低級的錯誤發生，綵排至演出時何以都冇人見到等等，更寸爆問：「請問係Update咗logo定係點？」

MIRROR唱《RUMOURS》時，螢幕上的團徽竟然是錯體！（節目截圖）

MIRROR官方LOGO。（資料圖片）

（4）保安執法不公

門票背面寫明禁止帶大面積燈牌入場，以防阻礙他人視線，亦禁止攝錄等，有現場觀眾透露，保安處理影相和燈牌問題標準不統一，例如有人因帶大機被趕走、但有人又可以影足全場。至於燈牌方面，有人投訴即使燈牌冇開燈，放在大髀都被保安勸籲放入袋，若不聽從就被保安用電筒照射，連旁邊不相干的觀眾都受影響，很影響觀賞體驗。

現場所見許多粉絲舉燈牌，的確有可能阻擋後面的觀眾。（節目截圖）