樂壇核數師｜4大頒獎禮總結　馮允謙10獎、欣宜8獎成男女歌手之冠

繼上周末港台與ViuTV分別舉行樂壇頒獎禮後，意味著本年度最後兩張樂壇成績表經已派發，所有賽果都塵埃落定！各位樂迷必定以為，MIRROR成員肯定就是頒獎禮大贏家，最多獎非姜濤便是盧瀚霆（Anson Lo），但原來不是，MIRROR最多獎項的是能唱能作的陳卓賢，共擸6獎，但總成績還是不敵得8獎的欣宜，還有10獎的馮允謙（Jay Fung），頒獎禮可以說是寰亞天下！



上周末，香港電台的《廣播九十五周年 十大中文金曲》及ViuTV的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》圓滿落幕，本年度四個樂壇頒獎禮皆順利結束（因無綫將《勁歌》變成兩年一屆，今年將於8、9月或年底舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，故沒有《勁歌金曲頒獎典禮》，亦冇去年跟港台合辦的《香港金曲頒獎典禮》。）

記者就統計了以上兩個頒獎禮，以及新城電台《新城勁爆頒獎禮2022》、商業電台叱咤903《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》的賽果，數出共81個得獎單位，把組合和組合中獨立發展的成員當作兩個單位計算（例：MIRROR計一個單位，姜濤計一個單位）。

Jay Fung力壓多位男歌手 奪10獎成眾人之冠

男歌手戰場相當激烈，姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、林家謙、MC張天賦等都有很好成績，但最終統計出的四台大贏家原來是Jay Fung，憑一己之力力壓人氣天團MIRROR各個成員！

Jay Fung在四台頒獎禮合共得10個大獎，成眾歌手之冠！（資料圖片/葉志明攝）

儘管不時有歌迷在討論區及群組替Jay Fung感不值，表示「Jay Fung絕對值得更多！」「Jay Fung嚴重被低估」「幾時攞男金？」等等，但其實他今年的成績絕對見得人，在四個頒獎禮，包括只得4個歌曲獎項的《CHILL CLUB》都獲頒歌曲獎，得獎歌包括：《給缺席的人唱首歌》、《Freakin' Nightmare》、《報復式浪漫》，另獲得唱作人獎項及「叱咤樂壇男歌手銀獎」，不論是唱現場的水平以及唱作能力皆獲得認同。

請按下圖睇Jay Fung今年獲得的獎項：

其實Jay Fung一向很畀面出席各類頒獎典禮，以去年8月的首屆《Whats Good Music Awards 2022》為例，雖然是大眾眼中較地下、非主流的Hip Hop頒獎禮，但他都參與得很投入，更憑《冬日寂寞考》奪得「最佳歌曲（節奏藍調）金獎」，又表示想挑戰Rap。（資料圖片/葉志明攝）

欣宜缺席兩個頒獎禮仍得8獎 是女歌手第一名

第二名亦是寰亞歌手，欣宜雖然缺席港台和ViuTV的頒獎禮，但亦無損她得獎數目，共得8獎成女歌手之冠！她在《叱咤》獲森美大讚是「天后中的天后」，除了憑《我地》和《Glitterfalls》奪歌曲獎外，亦穩坐眾頒獎禮的「女金」寶座，於《叱咤》更同時包辦「叱咤樂壇女歌手金獎」及「我最喜愛女歌手」，對上一次已數到03年容祖兒及02年的楊千嬅，可謂一時無兩。

欣宜即使缺席兩個頒獎禮，仍共奪得8個獎項，成為女歌手之冠。（資料圖片/陳順禎攝）

三個單位得7獎 MC林家謙追平MIRROR

至於排第三、獲7獎的單位共三個，MIRROR當然佔一席位，基本上組合金獎他們已全擸，雖然過去一年經歷過演唱會風波而短暫休團，但《Innerspace》、《We All Are》仍然上榜。

即使短暫休團，仍無損MIRROR地位，共得7獎，並擸晒各台的組合金獎。（資料圖片/葉志明攝）

另一個追上MIRROR的單位是出道僅兩年的MC張天賦，縱使因華納與新城不和的問題，令他在新城頒獎禮食白果，但MC在港台頒獎禮一人獨攬「十優歌手」、「十大中文金曲獎」，以及「全球華人至尊金曲獎」及「最優秀流行歌手大獎」等兩個大獎，因此後來居上，更在頒獎禮上一晚唱了兩次《老派約會之必要》，而其《小心地滑》亦獲得「Chill Club年度另類歌曲」獎。

儘管在新城頒獎禮食白果，但MC在港台橫掃4個獎項，其中兩個更是大獎，以出道兩年已是超班成績！（資料圖片/梁碧玲攝）

另一位獲7獎的是林家謙，儘管他被指遭港台封殺，但在《叱咤》就勇奪4個大獎成大贏家，包括：叱咤樂壇至尊歌曲大獎、叱咤樂壇至尊唱片大獎、叱咤樂壇男歌手金獎、叱咤樂壇唱作人金獎，全部都好有分量！

林家謙在叱咤有極佳成績，更攞了4個大獎！（資料圖片/陳順禎攝）

陳卓賢唱作人身份加持 揮低隊友單人擸6獎

至於奪得6獎的單位，其中一席就是MIRROR成員陳卓賢，他單人匹馬攞6個獎，揮低得5獎的姜濤、4獎新人王李駿傑及4獎的Anson Lo。原因很容易理解，本身已是團中「唱歌擔當」的他，除了憑《留一天與你喘息》奪兩歌曲獎外，亦因唱作人身份獲得「新城勁爆唱作人」「叱咤樂壇唱作人銅獎」以及「Chill Club年度唱作歌手銀獎」。

Ian是團中少有能唱能作的成員，除了歌曲獎及男歌手獎，亦獲頒唱作人獎。（資料圖片/葉志明攝）

與姜濤、泳兒各奪5獎 《叱咤》為COLLAR最後一次齊人攞獎

最後，得5獎的除上面提過的姜濤外，還有泳兒、COLLAR，泳兒近一兩年音樂上成績不錯，更是入行17年第一次拎到叱咤女歌手獎，難怪她爆喊講感受。而COLLAR亦是女團新人王，猶記得今年1月1日COLLAR終於等到因照顧男友而休息5個月的蘇芷晴（So Ching）歸隊，齊人表演感動全場，可惜她最終還是決定退團，以後COLLAR將變7人女團，8人表演不復再。

姜濤在頒獎禮共得5獎，但在其中兩台得獎的表現都成為網民討論焦點。（資料圖片/葉志明攝）

泳兒入行17年，第一次在《叱咤》拎到女歌手獎，她激動痛哭叫大家不要放棄夢想！（資料圖片/陳順禎攝）