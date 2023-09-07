鄧麗欣相隔16年再開演唱會暫定一場　興奮宣布：歌手欣回來了

鄧麗欣（Stephy）雖然近年主攻拍戲，但女團Cookies出身兼出過多張專輯的她，久不久就被歌迷催開演唱會，今日Stephy已正式公布將於11月12日在會展開騷，暫定只開一場，歌迷已立即留言點唱，嗌定加場。



今年5月，Stephy已開始錄定歌。（Instagram：kklive_hk）

Stephy除了Cookies和Mini Cookies年代外，05年開始單飛之後亦出過至少7張專輯，其中《黑白照》、《不要離我太遠》、《電燈膽》等都唱到街知巷聞，部分歌曲更是她親自填詞的作品，當然亦少不了與舊愛方力申的《好心好報》、《十分愛》等，至今仍然Y2K年代最經典的合唱歌。不過，歌藝曾經備受質疑的Stephy，入行多年來只開過一次個人演唱會《看透鄧麗欣演唱會2007》，近年甚至已全力拍戲，甚少出歌，最多只是唱主演劇集《男排女將》主題曲《著地》以及電影《12日》主題曲《何日不再來》。

Stephy只開過一次個人演唱會，當年更在台上感動流淚。（VCG）

Stephy出過多張專輯，一定夠歌開演唱會。（資料圖片）

去年Stephy擔任張敬軒演唱會嘉賓，激罕獻聲唱出《十分愛》和《他不准我哭》掀起回憶殺，Stephy亦不斷被催開騷。她承認一直有計劃，認欠歌迷演唱會，至5月尾出席活動時被問起會否出歌或開騷時，就曾回答說：「可以有啲新歌配合吓，但係唔敢講實住，成日都驚應承咗大家之後會俾人追數，咁就唔係幾好，希望年尾或者出年有驚喜畀大家。」

Stephy上年於張敬軒演唱會上唱出《十分愛》和《他不准我哭》，歌迷很想她再開演唱會。（Instagram：stboo）

上月尾，Stephy在IG露口風說：「最近做好多嘢都好神祕，無咩嘢可以分享比大家住，不過好快會陸續揭曉，唔使急，最緊要快」。而昨晚KKLIVE終在社交平台貼圖，有幾隻蝴蝶並寫住：「飛，而沒有離自己太遠。」更叫大家：「𝑺𝒕𝒂𝒚 𝑻𝒖𝒏𝒆𝒅 ≋ 𝟏𝟐 𝐍𝐨𝐯 𝟐𝟎𝟐𝟑 ≋」而填詞人Oscar都轉載了貼文，估計他可能與Stephy合作。

KKLIVE的海報上，寫上「飛，而沒有離自己太遠。」不禁令人聯想到Stephy的出道作《不要離我太遠》。（Instagram：kklive_hk）

消息傳出後，很多歌迷留言點唱，留言欄全是一大串Stephy的歌名，說開一場根本唔夠喉。而討論區都有不少網民熱議，有人相信未必可以聽到與方力申的合唱歌，亦有人希望Stephy請到Cookies合體。有人留言：「一隻dating stephy應該已經好聽過今年主流樂壇所有歌。」、「同Kary一齊開啦！」、「Stephy見字練歌！」、「得一場 唔開紅館肯定買唔到飛」、「佢之前做演唱會嘉賓唱live好咗好多喎 講歌佢大把好聽 Live水準練穩定啲加埋集體回憶 想睇」。

網民希望有Stephy演唱會上見到Cookies重組，不過可能性極低。（網上圖片）

今日（7日）下午，Stephy貼上演唱會海報，宣布將於11月12日在會展Hall 5BC舉行《Therefore I Am 2023》演唱會，門票價格分$980、$780、$480，她寫下：「一別就是16年～承諾字句 都手寫在我日記內 不會忘記 感謝大家一直的支持與耐心❤️ 歌手欣回來了☺️ 準備好溫習我的歌了嗎？」