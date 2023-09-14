尹光與AI自己首度合唱慢歌　網民感動聽到喊：年度金曲已誕生

尹光早前因為「AI尹光」的崛起而引起極高討論度，網民紛紛叫他跟AI尹光來個Crossover，適逢即將開紅館演唱會，尹光果然在新歌《Dear Myself》中與AI的自己「Wan K.」合唱，本來應該好開心，但竟然有網民聽這首歌聽到眼濕濕！



月前AI尹光翻唱了《一人之境》（原唱：林家謙）以及《Dear My Friend》（原唱：姜濤），記者曾邀尹光真人演繹一次這兩首歌，卻遭到婉拒，如今終於等到尹光同AI Wan K.推出新歌《Dear Myself》，歌名疑抽姜濤水。

《Dear Myself》歌名疑抽姜濤《Dear My Friend》水。（YouTube截圖：環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

這首歌由薛晉寧（阿檸）填詞，是尹光入行50多年來首次唱抒情慢歌，歌曲有如回顧尹光的歌唱生涯，歌詞中加插《Hollywood》（原名：荷里活）、《十四座》、《數波波》等歌名，尹光亦換上幾個以往登場的造型，當中包括《少理阿爸》MV中的爆炸頭，相當經典。

新歌歌詞和MV都獲高度評價，MV張貼了其唱片、演唱會海報，有如回顧尹光一生。（YouTube截圖：環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

歌詞中重現《數波波》等經典歌名。（YouTube截圖：環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

MV重現《少理阿爸》的爆炸頭造型。（YouTube截圖：環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

而最驚喜一段，是尹光唱到半路，突然間有另一把聲，他在MV中扮作疑惑，原來這就是AI的自己「WAN K.」的聲音，與尹光一同合唱。另外，尹光日前已證實，日後有人再想製作AI尹光的歌曲，都要先取得他或其唱片公司同意，大家以後要聽就聽WAN K.了！

網民看罷MV都大讚，一來尹光與時並進肯挑戰新事物、二來歌詞亦帶洋蔥，令網民聽到眼濕濕。雖然歌詞中提到「我唱著無無聊聊從未太閃耀 我在唱日日夜夜願搏你一笑 到了我聲線亦折舊了 我把這個使命過繼AI了」不過聽眾們都認為尹光是無可替代，不可能被AI取代。

AI尹光Wan K.登場！（YouTube截圖：環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

他們留言：「一聽呢首歌，很多回憶都湧上心頭，眼角自然泛出淚光，多謝尹光。」、「有幾多位歌手能夠俘虜幾個世代嘅年輕人嘅心，相信只有不斷力求創新嘅光B做得到」、「唱得好過肥姜」、「一首歌唱返佢一生」、「年度金曲已誕生！」「屈機到癲 作詞條友大癲」、「好感動佢明明可以食老本 唱老人歌 都會去學新唱法」、「真正傳奇人物，隔幾年就試新嘢」、「算唔算係香港第一個將AI融入作品嘅歌手」、「可唔可以年尾推上到上叱咤」

尹光與AI Wan K.同框！（YouTube截圖：環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）