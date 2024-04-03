益生菌｜維持腸健康、抑制脂肪吸收！澳洲Life space低至39折！

益生菌除咗可以優化同維持腸道健康外，仲可以增強免疫力，但原來加入唔同成分仲有助瘦身？來自澳洲益生菌品牌的Life space做緊限時優惠，針對男女、老人家、瘦身人士，甚至BB嘅配方都有齊，精選款更低至39折！以下小編揀咗5款心水益生菌推介及適合服用人士，立即為自己同家人選購啦！而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500，更送$50優惠券添。



1. life Space - 成人廣譜益生菌

Life Space - 成人廣譜益生菌 60粒

飲食唔定時搞到腸胃麻麻？Life Space 成人廣譜益生菌含有15種品系的優質多菌株益生菌，三倍濃度的益生菌配方專門為支持日常健康、消化和免疫健康配製。保持體內有益細菌的健康水準，幫助正常、健康的排便。

Life Space - 成人廣譜益生菌 60粒 (原價：$280)

限時優惠價：$132（最多可使用2,600積分，抵消 $26 現金）

2. Life Space - 塑形纖體B420 減肥益生菌

Life Space - 塑形纖體B420 減肥益生菌 60粒

健康瘦身其實單靠節食運動可能未必夠，食埋營養補充品就事半功倍啦，小編都大推大家入手同款益生菌配方啊！當中B420益生菌可以有效抑制脂肪吸收，令身體少吸收食物熱量，增加排出體外的脂肪量，以科學調理身體腸道菌落，絕對係有益於全身健康的「減肥」方式！

Life Space - 塑形纖體B420 減肥益生菌 60粒 (原價：$338)

限時優惠價：$132（最多可使用2,600積分，抵消 $26現金）

3. Life Space - 60+ 長青益生菌

Life Space - 60+ 長青益生菌 60粒

要補「菌」屋企長輩就更加唔少得啦！呢款 60+ 長青益生菌，根據科學證據配製，每粒膠囊含有15種有益細菌和300億活細菌，富含雙歧桿菌，有助於支援 60 歲以上人群的健康免疫系統和正常、健康的排便。

Life Space - 60+ 長青益生菌 60粒 (原價：$378)

限時優惠價：$138（最多可使用2,700積分，抵消 $27 現金）

4. Life space - 女性蔓越莓益生菌

Life space - 女性蔓越莓益生菌 60粒裝

專門為女性而設嘅女性蔓越莓益生菌，每顆膠囊含有110億個活菌，更加入針對女性泌尿系統設計的益生菌配方，兩款天然成分更有效維護菌群平衡，阻止致病細菌黏附，抗菌效果UP！

Life space - 女性蔓越莓益生菌 60粒裝 (原價：$368)

限時優惠價：$138（最多可使用2,700積分，抵消 $27 現金）

5. Life space - 嬰兒益生菌粉 (0至3歲)

life space - 嬰兒益生菌粉 (0至3歲) 60g

BB成長健康好重要，所以揀隻BB都一樣食得嘅就啱啦！呢款嬰兒益生菌粉0至3歲BB都可以食，而且特別加入鼠李糖乳桿菌 HN001，有助減低幼兒濕疹患病風險，同時維持消化系統及免疫系統健康。將益生菌粉完全溶解係BB食物中夠哂方便啊！

Life space - 嬰兒益生菌粉 (0至3歲) 60g (原價：$288)

限時優惠價：$135（最多可使用2,700積分，抵消 $27 現金）

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