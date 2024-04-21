日本Outlet推薦｜東京5大必逛：三井、御殿場多品牌 附前往方法

日本東京Outlet推薦｜近期日圓持續下跌，一度更跌至5.07，使到訪日本旅行的熱潮更高。當去到東京除了參觀各個景點外，購物行程也不能少，而各大Outlet更是大家必備行程。這次《01女生》為大家精選了幾間不能錯過的日本東京Outlet，每間都是有不少知名品牌進駐，大家在下次去日本旅行時留意一下。



日本東京Outlet推薦1. 御殿場 Premium Outlets

御殿場 Premium Outlets是Premium集團旗下的購物中心，位於靜岡縣，且坐落於富士山下，是擁有很高人氣的Outlet。御殿場Premium Outlets場內進駐多個知名品牌，包括Céline、Saint Laurent、Loewe、Bottega Veneta、Chloe、Gucci、Jimmy Choo、Valentino、FENDI、BURBERRY、MIU MIU等，很好逛的OUTLET。

日本東京Outlet推薦1. 御殿場 Premium Outlets詳情：

地址：靜岡縣禦殿場市深沢 1312

交通：JR「御殿場站」乘搭免費穿梭巴士

營業時間：10:00 - 20:00



日本東京Outlet推薦1. 御殿場 Premium Outlets（Premium Outlets）

日本東京Outlet推薦2. 酒酒井 Premium Outlets

酒酒井 Premium Outlets同樣是Premium集團旗下的購物中心，是與成田機場距離最近的購物中心，很適合在上機前做最後掃貨！這間Outlet有多達200間的商店，優惠更是低至2折，當品牌由國際知名到日本本土的都有，包括Champion、Michael Kors、JILLSTUART、SKECHERS、VANS、Agnes B.、EARTH MUSIC&ECOLOGY、LOWRYS FARM、Samantha Thavasa等，滿足大家不同的喜好。

日本東京Outlet推薦2. 酒酒井 Premium Outlets詳情：

地址：千葉縣印旛郡酒酒井町飯積 2-4-1

營業時間：10:00-20:00

交通：東京站八重洲口乘直通巴士直達



日本東京Outlet推薦2. 酒酒井 Premium Outlets（Premium Outlets）

日本東京Outlet推薦3. 三井 Outlet Park 木更津

三井Outlet Park木更津是位於千葉縣木更津，與羽田機場距離不遠，是另一個上機前最後衝刺購物的地方。三井Outlet Park木更津場內有近300間商店，集合了由國際著名品牌、日本本土、運動品牌等，由Celine、BALENCIAGA、POLO、agnes b.、niko and…、Levi’s、Beams、New Balance等，加上划算折扣，是不少遊客上機前一定會逛的Outlet。

日本東京Outlet推薦3. 三井 Outlet Park 木更津詳情：

地址：千葉県木更津市金田東 3-1-1

營業時間：商店 10:00-20:00

交通：JR袖ケ浦站、橫濱站、東京站、新宿站、羽田機場有提供收費接駁巴士直達



日本東京Outlet推薦3. 三井 Outlet Park 木更津（Mitsui Shopping Park）

日本東京Outlet推薦4. 深谷花園 Premium Outlets

深谷花園 Premium Outlets，位於東京近郊埼玉縣深谷市，場內有多達130多個商店進駐，品牌包括有Valentino、Calvin Klein、BEAMS、Coach、Columbia、Hunter、Marc Jacobs、Francfranc、Moussy、Tommy Hilfiger等，都是熱門品牌。此外在場內更有全日本首個以國民雪條「ガリガリ君」為主題的「あそぼ！ガリガリ君」樂園，有著豐富的遊樂設施。

日本東京Outlet推薦4. 深谷花園 Premium Outlets詳情：

地址：埼玉縣深谷市黑田169

營業時間：10:00-20:00

交通：搭乘搭秩父鐵道至「深谷花園站（ふかや花園）」



日本東京Outlet推薦4. 深谷花園 Premium Outlets（Premium Outlets）

日本東京Outlet推薦5. 輕井澤王子購物廣場

輕井澤王子購物廣場位於輕井澤站附近，場內商店多達240間商店，由著名品牌、日本品牌、運動品牌等都應有盡有，像是BURBERRY、PRADA、BALENCIAGA、Coach、Champion、The North Face、Columbia、STÜSSY、TOMMY HILFIGER、niko and…等品牌，而且品牌整體折扣也是讓人心動，是可以逛一整天的地方。

日本東京Outlet推薦5. 輕井澤王子購物廣場詳情：

地址：389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

營業時間：10:00-19:00

交通：地鐵「輕井澤站」步行約3分鐘

