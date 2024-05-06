户外證婚場地2024｜香港亦能打造海外風格、特色草地證婚？附價錢

【户外證婚場地2024/香港戶外草地婚禮場地】對於不少女生而言，海外婚禮能夠面海臨山，在綠油油的大自然環境下共結連理，與一眾好友親朋共同慶祝人生難忘的日子。海外婚禮雖然美好，伴隨簽証安排以及處理的事宜亦會增多，少不免要花費時間與當地vendors 反覆確認。想直接了當的話，其實香港亦有不少特色戶外草地婚禮場地，能夠令你用最少心力確立婚禮中的重要事項！



想要一個性價比高、主題選擇豐富、同時又有草地證婚的婚禮場地，其實並非不可能的任務，ClubONE 主打親民價錢提供高級私人會所質素予一眾新人，旗下更有多達9間不同的婚宴場地，不論是中式婚宴、西式酒席、雞尾酒會、午間證婚或是晚宴自助餐等都能夠勝任。若然想要一場特色的戶外婚禮，不妨參考一下 ClubONE 的3間戶外婚禮場地，其中一間更是全新的草地證婚場地！

近年不少新人都選擇户外證婚、草地證婚（品牌提供）

香港户外證婚場地推薦：1. ClubONE PARC88

若然你希望自己的婚禮仿如外國，有著森林湖畔的婚禮，今年全新開幕的ClubONE PARC88 會是一個不錯之選。

香港户外證婚場地推薦：1. ClubONE PARC88（品牌提供）

ClubONE PARC88 位於科學園，鄰近大學站及沙田站。場地設有戶外草地證婚花園，加上寫意湖景，除了能夠在山湖相伴間進行婚禮證婚，婚禮當日拍照亦能有韓式清新感。另外，宴會廳以田園系玻璃屋作為設計靈感，採光度十足，能夠容納最多180人，十分適合打造清新、田園風格的靜謐輕婚禮。

另外，今年打算結婚的新人更不能錯過限時優惠！若然有興趣落實婚嫁場地的話，更能享有低至7折的早鳥優惠，2024年特選日子更低至半價；另外亦可以免費升級為戶外證婚！

香港户外證婚場地推薦：ClubONE PARC88

適合席數: 10-20席

婚宴熱線: 8209 9113

地址: 香港科學園第二期科技大道西10號浚湖樓地下S040A號舖



香港户外證婚場地推薦：2. ClubONE 淺水灣

近年不少新人都會選擇輕奢的西式婚禮，如果想打造浪漫感強烈的户外婚禮，環抱淺水灣迷人海景，陽光沙灘作伴的ClubONE 淺水灣絕對不會令你失望。

香港户外證婚場地推薦：2. ClubONE 淺水灣（品牌提供）

ClubONE淺水灣主打歐陸西式古典設計，有著四個不同宴會廳能夠彈性配合新人需要，小型婚禮到輕婚禮都可以。古典氣派加上陽光明媚，户外證婚更能見證住隨住時間流逝，日光照射沙影，海浪的波動、流動的沙丘襯托落日餘暉。一個地方不同的韻味，更可以拍出富故事感的美照。

香港户外證婚場地推薦：2. ClubONE 淺水灣

適合席數: 5-25圍

婚宴熱線: 8209 9822

地址: 淺水灣海灘道16號



香港户外證婚場地推薦：3. ClubONE 水中天

未決定好自己的婚禮規模，對於大排筵席或是小型婚禮仍是心大心細？這時選擇一個容納度高、能夠彈性配合新人要求的場地就顯得十分重要。

香港户外證婚場地推薦：3. ClubONE 水中天 （品牌提供）

航海風格的ClubONE 水中天相當具特色，不單有5大特色宴會廳選擇，宴會廳採用空間感十足的無柱式設計，其中三個海上主題宴會廳更保留昔日「沙田畫舫」裝潢。ClubONE 水中天亦設有兩個戶外證婚區，包括空中花園及河畔證婚花園，那怕大日子撞日都不怕「爭崩頭」，配上盡覧海天一色的河畔景觀，輕鬆打造浪漫雅緻的婚禮。

香港户外證婚場地推薦：ClubONE 水中天

適合席數: 5-25圍

婚宴熱線: 8202 8292

地址: 沙田大涌橋路55-57號



ClubONE 婚宴場地優惠2024

如想舉行獨一無二的婚禮，ClubONE 亦有不少經驗豐富的婚宴專家可以為您量身設計。今年確立婚禮的新人，更有多樣限時優惠：婚宴消費現金回贈優惠、免費晚裝租借/證婚律師服務、特選日子半價優惠、預訂10席或以上席數即送你第11席免費以及婚宴菜單鮑魚菜式升級原隻六頭鮑魚等，十分化算！

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