香港婚紗攝影推薦｜香港8大Pre-wedding地點：户外景點 草地婚攝

【Pre-wedding｜香港婚紗攝影推薦｜香港婚紗攝影】婚禮要準備的事宜可不少，而首要準備的當然是婚禮時擺放的婚紗照，有些女生更會影幾款不同風格的婚照，不論是韓式風格、日系清新或是歐美寫實風，尋找一個與自己心水風格的地點就更顯重要。若果你還在考慮本地拍攝還是遠到外地拍攝，其實香港本地亦有不少仿如國外的户外拍攝好去處，不妨參考一下！



香港婚紗攝影推薦｜港島區拍攝景點

香港婚紗攝影推薦：1. 山頂公園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



若然喜愛歐陸式風格，空曠草地加上自然景觀的話，擁有英式園景及空曠空間的山頂公園就可能是你的必去之地。山頂公園位於太平山高地，公共交通工具、自駕都能夠到達。推薦程度高的原因，不單地理位置便利，更是日夜都可以拍出童話美照：日光時份可以輕鬆拍出電影感滿滿的亭園配大草地，晚霞過後，入夜略帶煙霧更像隱世仙景。

香港婚紗攝影推薦：2. 美利酒店

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



鐘情純白風格、富藝術感覺的婚照的話，以當代建築風格作背景的話，更顯品味與時尚感，仿如雜誌中的一對主角。美利酒店近年成為大熱的婚攝場地，不單因為鄰近中環婚姻登記處及聖約翰座堂，新人們容易到達，更因為英式揉合現代時尚的氣派建築，極具藝文氣息。

香港婚紗攝影推薦：3. 石澳

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



小朋友才做選擇，想在趕急的行程當中，一日內滿足自然景觀、城市風貌以及兩人的自然捕捉，石澳可算是一個相當方便的懶人包之選。石澳地方細細，不過卻齊集石澳石灘、石澳泳灘，沿途更有特色民居、馬路、公園等可供拍照，無論想要海天一色的擺拍或是自然捕捉的感覺都可以；稍作注意的是石澳需要走動及攀爬，新娘們為確保安全，建議不要穿著過長的婚紗及高跟鞋。

香港婚紗攝影推薦：4. 香港公園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



有些新人可能未必有太多時間準備婚紗攝影，能否在註冊當日才順路抽空拍照？當然可以，近年不少新人都偏好小型、簡單婚禮，註冊結婚後才拍照亦是新一代年輕夫妻的喜好，這時選擇在鄰近婚姻登記處旁的地方拍攝就方便不過。香港公園就近中環的紅棉路婚姻登記處附近，城市景觀與宏偉的人造瀑布以及英式典雅建築都有，那怕時間緊迫的情況下，都能夠輕鬆拍出美照。

香港婚紗攝影推薦｜新界區拍攝景點

香港婚紗攝影推薦：5. 大帽山

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



若果喜愛山系風格，將整個大自然收穫相中的話，作為全港最高的大帽山就可以滿足你。大帽山上景觀甚佳，日落美不勝收，10至12月時整個山頭更會長滿芒草，琥珀色的晴空加上壯觀景致，可謂絕不能錯過的地點之一！不過，大帽山的日夜溫差較大，濕度高、陰天時更會被濃霧包圍，大家在拍攝前最好做好兩手準備，以免無功而返。

香港婚紗攝影推薦：6. 城門水塘

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



喜愛山系風格的話，除了大帽山，城門水塘亦是大熱之選。 城門水塘彷如仙境，山水圍繞、綠樹成蔭，加上外露的樹根形成特色，簡單一拍新人彷彿化身森林中的精靈。雖然城門水塘比大帽山容易到達，不過自駕的話，大家需要在兩個月前申請汽車通行證，不然就需要在郊野公園停車場入口，步行30分鐘才能到達湖旁，沿途更有上落斜，可謂相當考體力。

香港婚紗攝影推薦｜九龍區拍攝景點

香港婚紗攝影推薦：7. 牛棚藝術村

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



既然在本地拍攝婚照，不妨影低本地元素，將成長之地與重要日子都一同好好記低！位於土瓜灣的牛棚藝術村，原身為屠宰場，後來被保育改建成二級歷史建築，牛棚裏裏外外都充滿特色：磚屋外、鋪瓦屋頂、通花鐵欄等等，展示出復古工業感覺，想在這裹拍照的話亦緊記要先申請。

香港婚紗攝影推薦：牛棚藝術村 (香港旅遊發展局)

香港婚紗攝影推薦：8. 觀塘海濱花園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果婚宴場地亦選在九龍區的話，當日只有1小時的空檔，想與伴娘伴郎、姐妹兄弟們拍下合照，又想與酒店有不一樣的感覺的話。觀塘海濱花園會是一個時間不多的好選擇，園內有微海景、草地及些許工業風建築，已足夠拍出一些動人的瞬間；不過海濱花園畢竟是個公眾休憩空間，難免會有小孩、閑人入鏡的問題。