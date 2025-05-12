情人節禮物推薦2025｜520送禮精選！$288起入手情侶對飾/護膚好物

【情人節禮物推薦2025/女朋友禮物/男朋友禮物】剛過去情人節不久，浪漫的520即將來到，想給予情人、另一半驚喜的話，當然要以行動表達愛意，準備一份窩心禮物。還在觀望入手什麼款式的禮物的話，《01女生》就集結了多個情人節禮物推薦，好讓大家精確入手好物！



情人節禮物推薦2025：Maui Jim Ho’okipa Ultra系列 MJ0676S

創立於夏威夷的Maui Jim，產品以抵擋強光與毒辣太陽而著名，更有「最輕薄的太陽眼鏡」美譽。品牌將經典的Ho’okipa系列改革，以全新的ULTRA鏡片，配合PolarizedPlus2技術，無論面對戶外任何挑戰，鏡片均能呈現出細膩色彩，塑造清晰鮮明的視野，十分適合熱愛運動的伴侶！

情人節禮物推薦2025：Tea WG 蝴蝶夫人之茶 HK$288

如果想送些實用單品予另一半，別具心意、馥郁芬芳的茶飲會是個不錯的選擇。Tea WG這款「蝴蝶夫人之茶」，結合清雅綠茶芳香，並融合金盞花瓣及南方果香，無論熱飲或冰沏享用都能煥發豐富層次，為下午時光更添優雅。

情人節禮物推薦2025：Tea WG 蝴蝶夫人之茶 HK$288（品牌提供）

情人節禮物推薦2025：LOJEL Cubo葡萄紫紅色行李箱Fit Lite HK$3,400

想與伴侶來個難忘的雙人之旅的話，除了計劃行程，入手一個好推又時尚的行李箱當然必不可少。乘著早夏，LOJEL為大收歡迎的前開蓋設計Cubo系列注入限定配色「葡萄紫紅」，展現盛夏午後的暖陽氣息。 27.2 x 17.3 x 13.8-15吋的容量，能夠裝備達86-98L的容量，卻只有4.4kg，無論是跨國旅程還是短途週末旅行都能夠滿足到。

情人節禮物推薦2025：LOJEL Cubo葡萄紫紅色行李箱Fit Lite HK$3,400（品牌提供）

情人節禮物推薦2025：SANDRO Striped Canvas Tote Bag 條紋手提袋 HK$1,590

近年大袋潮流回歸，這款容量十足的藍色條紋Tote Bag，易襯之餘充滿夏日氣息，無論旅行作為手提旅行包或是配搭日常造型都十分合適。

情人節禮物推薦2025：SANDRO Striped Canvas Tote Bag 條紋手提袋 HK$1,590（品牌提供）

情人節禮物推薦2025：REJURAN 雙效安瓶 30mL HK$325

不論年齡或性別，保濕、老都是必不可少的護理步驟，這款來自韓國的REJURAN 雙效安瓶，採用 REJURAN c-PDRN 技術，配合雙重三文魚精華雙效護理，能夠有效針對及改善6種深層皺紋問題，為皮膚內外持續提供營養，打造容光煥發的肌膚。

情人節禮物推薦2025：REJURAN 雙效安瓶 30mL HK$325（LANE CRAWFORD）

情人節禮物推薦2025：TODS Shopping Bag in Raffia and Leather Mini HK$10,600

來到夏日時份，當然少不免編織袋的位置！這款以手工編製的拉菲草手袋，可愛的天藍色，綴以橢圓形皮革提把上印有Tod's標誌，可供手提與側揹，實用性十足。

情人節禮物推薦2025：TODS Shopping Bag in Raffia and Leather Mini HK$10,600（品牌提供）

情人節禮物推薦2025：DELVAUX Cool Box Nano HK$ 24,100

如果想入手中性的手袋，男女朋友可以互相共用的話，DELVAUX這款Cool Box Nano，簡潔方型包加上經典「D」形金色金屬飾扣，配以Taurillon Soft柔軟小牛皮，而且擁有達12色選擇，由穩重的深色調到夏日必備的粉嫩色調都有。

情人節禮物推薦2025：DELVAUX Cool Box Nano HK$ 24,100（DELVAUX官網）

情人節禮物推薦2025：Louis Vuitton Side Trunk MM HK$31,500

Louis Vuitton 這款Side Trunk MM，是Nicolas Ghesquière致敬品牌早期製作行李箱之作，手袋頂部的闊手挽、幼皮革肩帶均可拆下，一袋多個搭法。最為獨特的是，小巧化的方形外貌配上標誌性 S 形鎖扣、加固金屬護角等細節，那怕換上全色皮，低調、精緻同時不失行李箱的味道。

情人節禮物推薦2025：MCQUEEN AM0474S LOGO SUNGLASSES

擔心太陽眼鏡未能合乎對方臉型或日常造型的話，選用經典大方的設計就最好不過。MCQUEEN這款略帶上揚、微貓眼的方形眼鏡，能夠修飾臉型，而且能夠打造休閒自然感。

麥莉希拉 Miley Cyrus以一身街頭休閒造型演繹MCQUEEN AM0474S （品牌提供）

情人節禮物推薦2025：Canada Goose Horizon 雙面漁夫帽 HK$2,000

漁夫帽是個一年四季都適用的時尚單品，不挑性別以及膚色，特別對於方臉、長臉女生而言，更可以修飾臉型。Canada Goose 這款雙面漁夫帽，以北極星白與銀樺兩色製成，三層面料仍保持到透氣度，更可以抗風雨，作為户外或時尚搭配都同樣合適。

情人節禮物推薦2025：Canada Goose Horizon 雙面漁夫帽 HK$2,000（品牌提供）

情人節禮物推薦2025：adidas TAEKWONDO SHOES HK$799

近年運動休閑風相當盛行，除了頻頻出現的聯乘大熱波鞋，一眾明星身穿的同款球鞋亦掀起一股熱潮。而最引起廣泛討論的，莫過於BLACKPINK Jennie亦曾穿過的薄底鞋款adidas Taekwondo！Taekwondo 外形乍看之下，與 Samba 有幾分相似，其實方便性能更勝一籌，有著致敬Y2K風格的slip-on設計，送上長春的時尚好物，又怎會出錯呢？

情人節禮物推薦2025：adidas TAEKWONDO SHOES HK$799

胭脂推薦2025：Hourglass Unreal Liquid Blush 32g HK$320

要打造夏日精緻妝感，當然要用上貼膚的化妝品！Hourglass 新推出的Unreal Liquid Blush 胭脂液，同時兼備保濕、滋潤與持妝等功效。想輕鬆打造飽滿自然的雙頰，可以利用雙手或粉撲上妝。要展現更亮眼腮紅效果，更可以搭配專屬 15 號腮紅刷，讓上妝過程更輕鬆、顯色！

胭脂推薦2025：Hourglass Unreal Liquid Blush 32g HK$320（Hourglass）

情人節禮物推薦2025：The Chloé Iconic 手鍊 HK$2,900

THE BEGINNING系列，以飄逸美感、立體剪裁與動感等元素展現出 Chloé 法式態度與女性神韻，而配飾亦換上70年代感覺。這款The Chloé Iconic 手鍊，全金飾面加上手寫般的「Chloé」，洋溢浪漫、摩登氣質。

情人節禮物推薦2025：The Chloé Iconic 手鍊 HK$2,900 (Chloé)

情人節禮物推薦2025：LONGCHAMP Daylong S HK$6,750

Sporty Chic運動風成為近年大熱，舒適悠閑與時尚兼備。LONGCHAMP 亦推出以保齡球袋形狀為靈感，打造出一款窄長身的全新雋永手袋系列 Daylong，六款顏色可供搭配，手提或斜挎都可以。

情人節禮物推薦2025：LONGCHAMP Daylong S HK$6,750（LONGCHAMP）

情人節禮物推薦2025：周大福 18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指 HK$6,200

要送上合適的情人節禮物，當然要挑選與七夕有關連，為這個日子再添非凡意義。這款來自 ING 「KNOT 諾」系列的鑽石戒指，以繩結為靈感，以半鏈半鐲將爪鑲天然鑽石與系結結合，加上閃亮圓珠，象徵連成一體的戀人與愛意；甜蜜滿分之餘，銀白調首飾亦相當百搭。

情人節禮物推薦2025：周大福 18K/750白色黃金鑲天然鑽石戒指 HK$6,200（品牌提供）

情人節禮物推薦2025：MOSHIQA Boss Babe Dog 衛衣 HK$590

常言道愛屋及烏，如果另一半擁有愛寵，送上個性小禮物就可以拉近距離、共享溫馨時光！不論對方的小毛孩是隻小狗或貓咪，可愛又保暖的寵物衛衣都可以滿足到，打卡或在家使用都十分實用。

情人節禮物推薦2025：MOSHIQA Boss Babe Dog 衛衣 HK$590(Lane Crawford)

情人節禮物推薦2025：TOM FORD Whitney系列七夕限量玫紅色手袋

對於搭配而言，手袋真的永遠都不足夠！TOM FORD 的Whitney系列手袋高貴又優雅，T型金屬配件簡約配上典雅的鱷魚壓紋設計，無論是日常通勤或是晚宴聚會，都能輕鬆應付。

奚夢瑤身穿TOM FORD SUMMER 24系列啡色編織晚禮長裙，搭配TOM FORD Whitney系列七夕限量玫紅色手袋，致意七夕、演繹浪漫真摯的節日愛意。（TOM FORD）

情人節禮物推薦2025：Nu Skin ageLOC®️ WellSpa iO® 基礎套裝 HK$4,128.58

平日工作生活壓力大，不論是放工後回復疲憊、運動前後按摩，想隨時隨地都可以放鬆、解決肌肉疲憊的話，居家美體儀絕對能夠幫到忙！入手這個ageLOC® WellSpa iO® 基礎套裝，一套有齊排毒循環美體儀、ageLOC® 激活紓壓啫喱以及ageLOC® 緊緻淡紋精華；一次過改善循環、幫助自然排走毒素，減少橘皮紋的呈現以及改善肌膚緊緻度。

情人節禮物推薦2025：Nu Skin ageLOC®️ WellSpa iO® 基礎套裝 HK$4,128.58 (Nu Skin)

情人節禮物推薦2025：BMF Powershape 極速增肌療程 HK$2,000

不論男生或女生，增肌減脂都是不可少的事，訓練肌肉不單為了外觀美貌，更是讓身體代謝以及機能更健康。除了重訓健身外，更可以借助科技增強肌肉，BMF 這個極速增肌療程，透過高效電磁場技術刺激肌肉收縮，達至高強度的肌肉鍛鍊，有助燃燒脂肪及促進新陳代謝；不論是想減肥瘦身、塑型或讓鍛煉成果更上一層樓都可以！

情人節禮物推薦2025：BMF Powershape 極速增肌療程 HK$2,000 (BMF)

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情人節禮物推薦2024：On Cloudmonster 2 HK$1,590

來自瑞士的On，近日登陸香港中環！On 以屢獲殊榮的 CloudTec®創新技術加上簡約風格，打造出獨特的運動系列。這款On Cloudmonster 2，外形辨識度極高，加上中底採用雙密度結構的 Helion 超級發泡材質提升緩震，舒適度與抓地力都相當不錯。

情人節禮物推薦2024：On Cloudmonster 2 HK$1,590 (On)

情人節禮物推薦2024：Tea WG 夏日冰茶包禮盒＋交響幻曲茶壺 HK$2,676

夏日炎炎，來一杯冰涼舒爽的茶飲就最好不過，消暑又解渴！Tea WG 為盛夏精選出15 款冰涼口感茗茶，以極地冰藍配色以及色彩繽紛的圓形茶包，配上大容量設計的交響幻曲茶壺，感受茶香四溢的仲夏悠閒。

情人節禮物推薦2024：Tea WG 夏日冰茶包禮盒＋交響幻曲茶壺 HK$2,676 (Tea WG)

情人節禮物推薦2024：Cetaphil 舒特膚 積雪草舒敏修復精華液 30ml HK$300

換季、旅行外出時最怕皮膚過敏不適，積雪草以修復皮膚屏障、降敏減紅著名。這款超輕盈的積雪草舒敏修復精華液，十分適合中性至乾燥及敏感肌膚使用，即時舒敏、深層保濕同時均勻膚色。

情人節禮物推薦2024：Cetaphil 舒特膚 積雪草舒敏修復精華液 30ml HK$300 (Cetaphil)

情人節禮物推薦2024：TISSOT Le Locle 力洛克紀念版腕錶 20 週年紀念版 ⼥⼠版HK$6,250 紳⼠版HK$5,550

情侶對錶既可以作為雙方信物，亦可以展現品味。TISSOT 這款 20 週年紀念版的力洛克腕錶，分為⼥⼠版與紳⼠版。女士版當中更有8顆鑽⽯飾面，現代⽽經典，腕錶提供兩條錶帶的選擇：精鋼錶帶以及⽪⾰錶帶，輕鬆因應⽇常不同場合需要。

腕錶並不單純為了美觀，性能亦相當強大，可以抵禦磁場與碰撞衝擊，機芯具備強⼤動⼒儲備，能夠應付一整天活動仍不需上鏈，可說是生活中可靠的支援！

情人節禮物推薦2024：TISSOT Le Locle 力洛克紀念版腕錶 20 週年紀念版 ⼥⼠版HK$6,250（TISSOT）

情人節禮物推薦2024：ageLOC® 速效深層水磁面膜 HK$600

踏入25歲後，單一的保濕保養未能應付皮膚需要，配合高效的抗老去皺功能，才能讓肌膚回復水潤飽滿，重拾年輕光澤！ageLOC® 這款速效深層水磁面膜。蘊含獨有ageLOC® 配方，糅合帶電極透明質酸、海藻糖、維他命原B5等成分，能夠滋養同時補水，快速改善皮膚。

情人節禮物推薦2024：ageLOC® 速效深層水磁面膜 HK$600（nuskin）

情人節禮物推薦2024：VICTORINOX Airox Advanced 登機型旅行箱 HK$3,990

自從復常後，旅行變回大家的必做事項，特別是日圓大跌，旅行意慾真的勢不可擋！想要與另一半盡情玩樂旅遊，當然要做好事前準備，行李箱可謂必須的消耗品。VICTORINOX 推出三種配色的Airox Advanced 行李箱，瑞士設計及製造，簡約俐落、輕便易攜，更提供全球1＋10年保修；送禮自用必備！

情人節禮物推薦2024：VICTORINOX Airox Advanced 登機型旅行箱 最新岩石白、暴風灰、啞黑色 HK$3,990（VICTORINOX）

情人節禮物推薦2024：Dyson Airstrait™ Straightener HK$3,980

想要一個造型以及吹髮二合一的產品，Dyson 最新力作 Airstrait™ Straightener 就能解決你所需，機身同時設有「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式、三種熱力、兩種氣流速度選擇；一機同時吹乾及拉直髮絲。

無熱面板技術加上強力氣流，避免傳統熱面板直髮技術以及高溫氣流所帶來的熱力損害，無需多加操控，只需一拖一拉即可完成每日吹整及直髮造型，絕對是女生造型的福音！

情人節禮物推薦2024：Dyson Airstrait™ Straightener HK$3,980（Dyson）

情人節禮物推薦2024：CurrentBody Skin Laser Hair Removal HKD$5,790

夏天來到，皮膚會大面積露出，不想毛髮顯露如此尷尬？居家亦能解決體毛問題！CurrentBody 這部作為全球首部 FDA認證，可供全身使用的家用激光永久脫毛儀。

當中利用冰感技術，加上16度高集中度 810nm的激光，每分鐘高達100發，每次只需15分鐘即可處理全身；4星期已可令毛囊減少達80%。再也不用擔心被美容院「Hard sell」，隨時隨地都可以維持美態！

情人節禮物推薦2024： CurrentBody Skin Laser Hair Removal HKD$5,790（CurrentBody）

情人節禮物推薦2024：shu shu tiger 限量版無限輕透定妝蜜粉HK$450

想要在夏日保持好妝容的完整度，定妝必是首要之事！今個春夏，植村秀與日本藝術家 hiro ando 聯手合作，以東京街頭為靈感，打造出4個品牌專屬的 shu shu tiger 新角色，以流行色彩元素注入彩妝。這款限定版無限輕透定妝蜜粉，外觀用上標誌性的新東京風格雲朵及花卉設計點綴，輕盈粉末能夠瞬間形成極輕透鎖妝薄膜，完美配合粉底，即時平滑肌膚與毛孔，可謂夏日必備單品！

情人節禮物推薦2024： shu shu tiger 限量版無限輕透定妝蜜粉HK$450(shu uemura )

情人節禮物推薦2024：Dolce&Gabbana K & Q Eaux de Parfum Intense香氛

想表達情人雙雙對對的感覺，情侶對香絕對是你的首選，Dolce&Gabbana Beauty 這款強強相遇的國王與女皇香氛，或許能夠給予你驚喜！

以西西里檸檬與血橙作前調，再以藏紅花點綴無花果的奶香，加上感性的皮革氣息，交織出熱情又溫暖的陽剛氣息的K by Dolce&Gabbana EDPI。配上以西西里檸檬與橙子、茉莉花瓣加上黑櫻桃與琥珀香的 Q by Dolce&Gabbana EDPI，兩款都用上珍貴的高級原料，加上皇冠加冕的瓶身，氣場滿滿！

情人節禮物推薦2024：Dolce&Gabbana K & Q Eaux de Parfum Intense香氛 （品牌提供）

情人節禮物推薦2024：Jollying SOFTHARD Messenger Bag 郵差袋 HK$899

繁忙生活間想要抽空喘息，快閃短途的小旅行或是Staycation 都是一個不錯之選。想要將行裝好好收納，又不想顯得累贅？Jollying 這款全新 SOFTHARD Messenger Bag ，將軟、硬物料結合，打造出大容量的立體長方形設計，同時輕盈便攜。Messenger Bag 除了可以用於上班、做運動、逛街等場景外， 亦可靈活配搭 Jollying Pebble 行李箱使用，靈活彈性又實用！

情人節禮物推薦2024：Jollying SOFTHARD Messenger Bag 郵差袋 HK$899（Jollying）

情人節禮物推薦2024：Repetto Cendrillon Platform

想送予女朋友獨特的禮物，來自法國巴黎的Repetto，以芭蕾舞鞋為靈感，將芭蕾舞平底鞋與 Mary Jane結合，打造出2024 秋冬系列，變奏出這款厚底而富芭蕾舞元素：優雅時尚的Cendrillon Platform。

情人節禮物推薦2024：Repetto Cendrillon Platform (FB@ Repetto)

情人節禮物推薦2024：MUJI 敏感肌護膚系列

日本大熱的全新版敏感肌護膚系列終於到港了！這個系列主打低刺激性、低敏配方，以天然水以及天然保濕成分製成，天然水親膚而且容易被皮膚所吸收；適合所有年齡、性別使用。系列當中爽膚水、全新滋潤乳液、保濕乳霜以及全效精華啫喱，有清爽、保濕及高保濕三種質感，能夠提升肌膚保濕能力同時保持肌膚健康。

情人節禮物推薦2024：MUJI 敏感肌護膚系列（MUJI）

情人節禮物推薦2024：KKLUE X SMILEY® – TOGETHER BAND 羈絆手繩 HK$580

想送予一款有意義的首飾給另一半，可再生輕奢珠寶會是一個不出錯之選，價錢親民同時宣揚、支持永續發展和環保消費。KKLUE 與SMILEY® 再度攜手打造合作，今次以可再生 18K 黃金、 925 純銀打造永續珠寶。

這款皮革手繩共有六款顏色，每款均代表不同的能量和情感，飾以 Smiley®標誌性可再生 925 純银吊墜；最為重要的是友誼手繩的部分收益將捐贈予 Smiley®Movement 及其慈善計劃，以幫助患有讀寫障礙和專注不足或過動活躍症的兒童。

情人節禮物推薦2024：KKLUE X SMILEY® – TOGETHER BAND 羈絆手繩 HK$580（品牌提供）

情人節禮物推薦2024：Aesop Immaculate Facial Tonic 純淨無瑕調理液 HK$400

夏天最怕皮膚油脂分泌過多，令面上角質層變厚，上妝護膚都好像無法吸收般。這款純淨無瑕調理液是Aesop 精心調配的春季新品，藏有大量維他命，能夠清潔、高效保濕以及溫和去角質，更可以每日使用；無論是乾性、敏感肌都可用上。當中的花香交織木質、樹脂等香氣，更能令整個護膚增添儀式感，為皮膚與自己打打氣。

情人節禮物推薦2024： Aesop Immaculate Facial Tonic 純淨無瑕調理液 HK$400（Aesop）

情人節禮物推薦2024：Bacha Coffee禮籃 HK$1,263

對於有品味的另一半，送上奢華美食、飲品就再也合適不過。這款Bacha Coffee 禮籃當中包含季風之秘掛耳咖啡禮盒 (Monsoon Secret Coffee Bag Gift Box, 12個裝）、巴拉卡脫因掛耳咖啡禮盒 (Baraka Coffee Bag Gift Box, 12個裝）、優雅的夿萐咖啡琥珀玻璃杯 (Bacha Coffee Amber Glass) 與時尚的夿萐銀杯墊 (Bacha Coaster in Silver)，由草本風味到順滑黑朱古力風味多種選擇都有，為品嚐咖啡時刻增添儀式感。

情人節禮物推薦2024：Bacha Coffee禮籃 HK$1,263（品牌提供）

情人節禮物推薦2024：Swarovski 心型Hyperbola 鏈墜 HK$1,450

來到520，要聊表心意的話，送上心型首飾就再也合適不過。Swarovski 的Hyperbola系列不單是IVE張員瑛同款，更以迷人的Sparkling Dance工藝為核心，將閃爍光芒的Swarovski水晶懸於圓拱形的心形框架之中，璀璨奪目的密鑲工藝的圓形Swarovski水晶加上Swarovski水晶珍珠，精緻而可愛！若然對方對心型的興趣不大，系列中更有八角形、圓形、心形等Swarovski水晶選擇。

情人節禮物推薦2024：Victorinox SWISS ARMY FOR HER LILAC JASMINE 100mL/HK$590

穿搭當中，除了服飾配件，香水亦是一個重要元素！這款Victorinox 的LILAC JASMINE，巧妙地融合了花香與生果香氣，將酸甜野生黑莓、奶油丁香、高山岩茉莉與廣藿香等融合，打造出溫柔而和諧的香氣。

情人節禮物推薦2024：SWISS ARMY FOR HER LILAC JASMINE 100mL/HK$590（Victorinox）

情人節禮物推薦2024：Evapolar evaCHILL EV-500 小型流動冷風機 HK$598

夏日炎炎，當然要消暑解熱，特別當外出玩樂時，除了冰涼飲品外，最好有一個流動冷風機重點解熱！這款Evapolar 小型流動冷風機，耗電量比冷氣機低約 80 倍，可以一次過處理冷風、淨化、過濾空氣以及使環境濕潤，加滿水後即可運作 3到 8 小時；非常適合家庭、辦公室或戶外使用！

情人節禮物推薦2024：Evapolar evaCHILL EV-500 小型流動冷風機 HK$598（品牌提供）

情人節禮物推薦2024：MCM CRUSH香水 30mL HK$ 560 / 50mL HK$ 750 /75mL HK$ 895

MCM 這款香水以品牌的經典背包為藍本，並推出全新版本，披上粉紅色調及以玫瑰金金屬細節裝飾作綴的CRUSH香水。這款以女性友誼為靈感的香水，前調以香甜的杏果蜜和雪霜水果香氣，中調揉合淡然微甜的五月玫瑰、木蘭花和白牡丹香氣，加上經典的雪松木、黃葵和羊絨木香氣，打造出洋溢活力的花香木調。