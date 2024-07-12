婚展2024｜準新人必讀！7月最大型婚展：餅卡優惠、$20起婚嫁優惠

婚展2024｜籌備結婚所需時間、心力與精神都不少，想要一次過集齊所需的事宜，不論是結婚前期所需的婚紗禮服、婚紗拍攝、化妝髮型，中期所需的婚嫁鑽飾、場地安排到餅卡、回禮禮物。不想馬虎選擇，做好貨比三家才能控制好整個預算，令婚禮更順暢。



想捉緊下年結婚好日，宜嫁娶的吉日的話，必不錯過能夠一次過收獲多樣化的結婚資訊以及限時優惠的婚展！七月「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2024」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2024」將合辦一個大型婚展，各位準新人可以bookmark 定以下攻略，到時一擊即中！

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2024」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2024」詳情

日期：2024年7月12至14日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展5EFG 號館

入場費：HK$25 /1位



7月最大型婚展:「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2024」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2024」開鑼！（IG＠hkweddingexpo）

7月婚展2024｜重點1：入場即享豐富獎賞

行逛婚展當然不止收集結婚資訊，更可以獲得精彩獎賞、禮品，絕對能夠行得滿載而歸。情侶同時購票即可獲贈價值超過$200勁豐富禮品包一份，禮物包括維特健靈袪濕輕、我的美麗日記面膜、Celsius 健態飲品等。另外，只要完成大會指定動作並填交簡單表格，即賞小禮物一份，打卡將加送婚禮必備囍字貼一份！

7月婚展2024｜入場即享豐富獎賞（IG＠hkweddingexpo）

7月婚展2024｜重點2：激抵著數優惠

婚展一向以著數優惠著名，除了大量婚禮商戶折扣外，場內消費超過HK$1,000元更可獲贈禮品一份，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。

另外，今次的「我賞你Like」更有震撼超值優惠！只要在3個不同性質的場內商戶，以電子消費超過HK$1,000元並成功完成登記，當日下午即可有參與，以震撼超值價HK$20 搶購原價過千元的結婚服務或產品，由結婚餅咭、婚紗晚裝、石燙乳豬、婚禮司儀服務到過大禮都有！

7月婚展2024｜激抵著數優惠（IG＠hkweddingexpo）

7月婚展2024｜重點3：12間餅卡禮券優惠

為什麼結婚需要餅卡禮券？其實中國傳統中有派發嫁女餅的習俗，因應大家的口味不一，嫁女餅亦改為結婚餅卡，除了傳統唐餅、西餅外，甜點店的結婚禮券亦相當受歡迎。今次更集齊12間人氣品牌，例如奇華、A-1 Bakery、榮華、arome東海堂、恆香、Chateraise、Häagen-Dazs™、鴻福堂、LIFETASTIC、龍島、Beans以及Twelve Cupcakes！

7月婚展2024｜12間餅卡禮券優惠（IG＠hkweddingexpo）

7月婚展2024｜重點4：免費體驗＋資訊

行好買好之後，當然要放鬆一下！無論你是偏好資訊性或是想品味享受，場內有免費體驗服務以及專家分享，由習俗禁忌、龍鳳裙褂穿著禁忌到歌單選擇都可以一一了解到！