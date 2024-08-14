租借Photo Booth｜婚禮Photo Booth如何選擇？常見種類/特色一覽

【Photo booth 租借/Photo Booth 服務】Photo Booth即影即有自拍機近年成為婚禮設置之一，既可增加新人和賓客之間的互動，亦可以留下美好回憶。市面上的Photo Booth種類繁多，新人應該如何選擇？使用不同類型的Photo Booth時，有甚麼注意呢？《01女生》找來Photo Booth達人Terry和大家分享常見Photo Booth種類、揀選Photo Booth貼士及注意事項。



市面上有各式各樣的Photo Booth種類，如傳統Photo booth、360度環繞Photo Booth、流動式 Photo Booth及互動式Photo Booth等，同時亦配置相關配件、道具以助拍照。新人可按照預算、婚禮形式、場地大小等因素去揀選合適的Photo Booth。

4大常見Photo Booth種類 (圖片由受訪者提供)

Photo Booth種類｜1. 傳統Photo Booth

最經典、傳統的Photo Booth，配備一幅簡單設計的背景板和一部攝像機。拍攝時，大家只需盡情展現自己的創意拍攝，完成後可稍作圖像處理，可即時打印照片，成為一份難忘的回憶。要注意的是，假如在室內場地設置傳統Photo Booth，必須確保光線充足，避免出現曝光不均問題。

Photo Booth種類｜2. 360度環繞Photo Booth

360度環繞自拍機屬於較為新穎的Photo Booth，透過多鏡頭拼接技術，組成一張360度全景圖，讓人們仿佛置身其中。除了適用於婚禮、派對聚會，也非常適合用來拍攝旅遊照片。

Photo Booth種類｜2. 360度環繞Photo Booth (圖片由受訪者提供)

Photo Booth種類｜3. 流動式 Photo Booth

近年不少新人都傾向選擇戶外婚禮、小型婚宴，而流動式Photo Booth可以根據場地需要靈活調整位置，可隨時隨地打卡影相並印出照片，省卻排隊等候的時間。其即時分享功能，方便賓客立即上載影像到社交媒體上「開心Share」，增加婚禮的趣味。要注意的是，場地必須具有充足光線，才可確保照片質量和效果。

Photo Booth種類｜3. 流動式 Photo Booth (圖片由受訪者提供)

Photo Booth種類｜4. 互動式Photo Booth

互動式Photo Booth融合了科技元素，透過虛擬現實（VR）或擴增現實（AR）技術，拍出超乎想像的影像。無論是身臨其境的VR場景，還是AR特效照片，都可讓賓客們大開眼界。