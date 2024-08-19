回禮禮物｜實用回禮小禮物推薦！客製化最獨特、慈善轉贈傳遞幸福

【婚禮回禮/籌備婚禮】對於新人而言，出席婚禮的每一位都是生命中最重要的人。而為了答謝他們特意前來祝賀，選擇有心思的結婚回禮禮物，便能為他們留下難忘回憶。《01女生》找來婚禮司儀統籌MC Sze Wing思穎，為大家分享4大熱門回禮禮物種類，希望各位準新人都可獲得靈感，為你們的婚禮帶來專屬記憶點。



婚禮回禮禮物既代表一對新人的心意，亦可為婚禮增添意義，為賓客一同分享幸福快樂。假如你還在統籌婚禮，無從入手揀選回禮小禮的話，不妨參考以下實用建議，大方得禮之餘，亦可令親友留下深刻印象。

回禮禮物種類｜1. DIY客製化回禮禮物

不少新人都希望透過回禮禮物與賓客分享甜蜜，建議可以選擇象徵甜蜜的禮物。例如糖果、蜜糖、花茶等，而包裝盒上可以印有代表一對新人的個性化標誌、祝福句子、婚禮主題元素、繪圖等。

回禮禮物種類｜1. DIY客製化回禮禮物 (圖片由受訪者提供)

回禮禮物種類｜2. 捐款回禮心意卡

若果想將婚禮喜悅與更多人分享，傳遞幸福快樂，增添當中的意義，新人可考慮捐款到不同的慈善機構，為有需要的人和小動物送上溫暖，燃點希望。

大部分慈善機構設有個人化心意卡，將賓客賀禮、回禮小禮物作為慈善轉贈，減少造成浪費之餘，更可讓賓客分享助人的喜悅。

回禮禮物種類｜3. 互動式回禮小禮物

互動式回禮禮物可讓賓客一同參與，既可娛賓，賓客亦可親手製造獨一無二的小禮物。近年香水調配吧成大熱之選，深受新人及賓客歡迎。調香師會帶上多種香水原精油到婚禮現場，配上精緻裝飾及佈置，帶領賓客進行調配體驗，調製出專屬香水，令等侯入席過程充滿趣味與歡樂。

回禮禮物種類｜4. 幸運號碼

不少新人都想在婚禮當中「攪攪新意思」，以六合彩作為回禮禮物，寓意將他們遇到彼此的「幸運」與賓客一起共享。新人們可以將六合彩券放入印上「內有巨額」字眼的利是封內，增添趣味。

假如日期許可，大日子當天正是六合彩開彩日期，新人更可以邀請婚禮司儀即場與賓客揭曉結果，場面相當緊張刺激！