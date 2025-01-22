香港喜帖格式懶人包!中西式囍帖寫法拆解:新人/發帖人稱謂 附實例

【喜帖寫法/囍帖格式/中西式喜帖】派喜帖時間一般在婚禮前一至三個月，雖看似屬於婚禮籌備後期工作，但過程包括搜集心水喜帖設計風格、紙質要求、落實資料、修改等，當一切都計算在內時，其實婚前半年至一年時間就要行動。喜帖寫法格式貌似精簡，但亦考起不少新人。《01女生》找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng，和大家分享傳統中式、西式及電子簡化版囍帖格式寫法，當中包括婚禮日期及時間、新人正確稱謂、下款發帖人名義等，準新人必須記下來！



中式喜帖格式寫法

中式喜帖寫法 (圖片由受訪者者提供)

中式喜帖寫法格式｜1.婚禮日期（公曆及農曆）

在帖文開端、標示婚宴日期及時間之前，都會先寫啟事語如「謹訂」、「謹訂於」，或「我倆謹訂於」亦可。接著才是舉行婚禮的日期，包括西曆日期及農曆日期。西曆日期，相信對新人而言問題不大。

至於農曆日期，如新人有擇吉時吉日，一般風水命理師傅、大妗姐都會提供正確寫法。假如自行擇日，對照曆法表填寫即可。

中式喜帖寫法格式｜2.新人排行+中文名字

按最傳統寫法的話，喜帖內文需以男右女左方式表示新人在家中的排行輩份，並寫上相應稱謂。需要注意的是，當填寫新郎稱謂時，不需計算其姐妹；填寫新娘稱謂時，兄弟亦不需計算在內，寫法如下：

(01 製圖)

中式喜帖寫法格式｜3.婚宴地址

近年婚禮模式變得多元化，不少新人會在中午安排證婚儀式，晚上設宴，建議新人可完整詳細地列出資料。

填補新人名字後，寫上結婚之喜「是日假座」、「是晚假座」；接著是婚宴地址，及款待語：「敬備喜酌」；最後是邀請語「恭候」和「光臨」。

中式喜帖寫法格式｜4.恭候及入席時間

新人亦可視乎場地交場及完成佈置時間而定，一般而言，午宴恭候時間為中午十二時，下午一時入席；晚宴恭候時間為晚上五時至六時，入席時間為晚上七時至八時。

中式喜帖寫法格式｜5.下款發帖人名義

在傳統婚嫁上，喜帖以雙親名義發出，所謂「父母之命，媒妁之言」，喜帖下款應填寫在世父母的名稱。如果以祖父母名義發帖，要寫「承嚴慈命」（「承嚴命」祖父健在、「承慈命」祖母健在）寫在新人父母名字之上，表示婚事得到祖父母同意並由他們公佈。

假如新人以自己名義發帖，帖文開端只需改為「我倆謹訂於…」，而下款將改為新郎、新娘名字。以下情況則有特定寫法，新人需多加留意。

新人父母離異：寫上父母名字，但母親名字前不須寫上前夫姓名。

新人父母其中一方已離世：毋須寫上其名字。

新人父母已離世：由長輩 (叔、伯或哥哥) 名義發帖。排行寫法：新郎叔、伯=姪兒或哥哥=小弟) ；排行寫法：新娘叔、伯=姪女或哥哥=小妹)



西式喜帖格式寫法

西式喜帖寫法(圖片由受訪者者提供)

西式喜帖寫法格式｜1. 圖案設計

西式喜帖比中式喜帖格式更有彈性，不少新人都會加入個性化設計，最常見是新人英文名字母組成的圖案。

西式喜帖寫法格式｜1. 圖案設計 (圖片由受訪者者提供)

西式喜帖寫法格式｜2. 發帖人（主婚人）

西式喜帖和中式喜帖一樣，都是由雙方父母名義發出，因此會先寫上老爺的姓氏Mr & Mrs Lo，再寫上外父的姓氏Mr & Mrs Cheng，並加上邀請句「request the pleasure of your company」。如果發帖人是新人父母及新人，則寫上「Together with their parents」。

西式喜帖寫法格式｜3. 婚禮標題

常用字眼為Wedding Ceremony、Wedding Party或Wedding Banquet。

西式喜帖寫法格式｜4. 新人名字

按照西式傳統，先寫新娘名字，後寫新郎名字。

西式喜帖寫法格式｜5. 日期時間

先寫「星期」、再寫「日、月、年」，最後「時間」。

西式喜帖寫法格式｜6. 婚禮場地地址

西式喜帖寫法格式｜7. 婚禮後活動

假如證婚觀禮後，設有雞尾酒會（cocktail）或婚宴（Banquet），可在此列出。

西式喜帖寫法格式｜8. 其他

列出回覆（RSVP）、服裝要求（dress code）等資料。

電子簡化版範本

電子簡化版範本 (圖片由受訪者者提供)

自製電子簡化版喜帖貼士



1. 部分宴會場地會送一定數量的請帖，但不包括印刷。因此，新人需要自行找請帖印刷公司。

2. 可使用網上免費邀請函製作工具設計請帖及撰寫文字稿。

3. 請帖印刷公司收到新人提交文字稿後，會出設計圖需要新人對稿及確認內容，設計圖一般可以修改2-3次。

