香港喜帖格式懶人包!中西式囍帖寫法拆解:新人/發帖人稱謂 附實例

【喜帖寫法/囍帖格式/中西式喜帖】派喜帖時間一般在婚禮前一至三個月,雖看似屬於婚禮籌備後期工作,但過程包括搜集心水喜帖設計風格、紙質要求、落實資料、修改等,當一切都計算在內時,其實婚前半年至一年時間就要行動。喜帖寫法格式貌似精簡,但亦考起不少新人。《01女生》找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng,和大家分享傳統中式、西式及電子簡化版囍帖格式寫法,當中包括婚禮日期及時間、新人正確稱謂、下款發帖人名義等,準新人必須記下來!



中式喜帖格式寫法

中式喜帖寫法 (圖片由受訪者者提供)

中式喜帖寫法格式|1.婚禮日期(公曆及農曆)

在帖文開端、標示婚宴日期及時間之前,都會先寫啟事語如「謹訂」、「謹訂於」,或「我倆謹訂於」亦可。接著才是舉行婚禮的日期,包括西曆日期及農曆日期。西曆日期,相信對新人而言問題不大。

至於農曆日期,如新人有擇吉時吉日,一般風水命理師傅、大妗姐都會提供正確寫法。假如自行擇日,對照曆法表填寫即可。

中式喜帖寫法格式|2.新人排行+中文名字

按最傳統寫法的話,喜帖內文需以男右女左方式表示新人在家中的排行輩份,並寫上相應稱謂。需要注意的是,當填寫新郎稱謂時,不需計算其姐妹;填寫新娘稱謂時,兄弟亦不需計算在內,寫法如下:

(01 製圖)

中式喜帖寫法格式|3.婚宴地址

近年婚禮模式變得多元化,不少新人會在中午安排證婚儀式,晚上設宴,建議新人可完整詳細地列出資料。

填補新人名字後,寫上結婚之喜「是日假座」、「是晚假座」;接著是婚宴地址,及款待語:「敬備喜酌」;最後是邀請語「恭候」和「光臨」。

中式喜帖寫法格式|4.恭候及入席時間

新人亦可視乎場地交場及完成佈置時間而定,一般而言,午宴恭候時間為中午十二時,下午一時入席;晚宴恭候時間為晚上五時至六時,入席時間為晚上七時至八時。

中式喜帖寫法格式|5.下款發帖人名義

在傳統婚嫁上,喜帖以雙親名義發出,所謂「父母之命,媒妁之言」,喜帖下款應填寫在世父母的名稱。如果以祖父母名義發帖,要寫「承嚴慈命」(「承嚴命」祖父健在、「承慈命」祖母健在)寫在新人父母名字之上,表示婚事得到祖父母同意並由他們公佈。

假如新人以自己名義發帖,帖文開端只需改為「我倆謹訂於…」,而下款將改為新郎、新娘名字。以下情況則有特定寫法,新人需多加留意。

新人父母離異:寫上父母名字,但母親名字前不須寫上前夫姓名。

新人父母其中一方已離世:毋須寫上其名字。

新人父母已離世:由長輩 (叔、伯或哥哥) 名義發帖。排行寫法:新郎叔、伯=姪兒或哥哥=小弟) ;排行寫法:新娘叔、伯=姪女或哥哥=小妹)



西式喜帖格式寫法

西式喜帖寫法(圖片由受訪者者提供)

西式喜帖寫法格式|1. 圖案設計

西式喜帖比中式喜帖格式更有彈性,不少新人都會加入個性化設計,最常見是新人英文名字母組成的圖案。

西式喜帖寫法格式|1. 圖案設計 (圖片由受訪者者提供)

西式喜帖寫法格式|2. 發帖人(主婚人)

西式喜帖和中式喜帖一樣,都是由雙方父母名義發出,因此會先寫上老爺的姓氏Mr & Mrs Lo,再寫上外父的姓氏Mr & Mrs Cheng,並加上邀請句「request the pleasure of your company」。如果發帖人是新人父母及新人,則寫上「Together with their parents」。

西式喜帖寫法格式|3. 婚禮標題

常用字眼為Wedding Ceremony、Wedding Party或Wedding Banquet。

西式喜帖寫法格式|4. 新人名字

按照西式傳統,先寫新娘名字,後寫新郎名字。

西式喜帖寫法格式|5. 日期時間

先寫「星期」、再寫「日、月、年」,最後「時間」。

西式喜帖寫法格式|6. 婚禮場地地址

西式喜帖寫法格式|7. 婚禮後活動

假如證婚觀禮後,設有雞尾酒會(cocktail)或婚宴(Banquet),可在此列出。

西式喜帖寫法格式|8. 其他

列出回覆(RSVP)、服裝要求(dress code)等資料。

電子簡化版範本

電子簡化版範本 (圖片由受訪者者提供)

自製電子簡化版喜帖貼士



1. 部分宴會場地會送一定數量的請帖,但不包括印刷。因此,新人需要自行找請帖印刷公司。

2. 可使用網上免費邀請函製作工具設計請帖及撰寫文字稿。

3. 請帖印刷公司收到新人提交文字稿後,會出設計圖需要新人對稿及確認內容,設計圖一般可以修改2-3次。