下午茶推介2025｜春夏特色High Tea推薦：藝術三月聯乘、海景打卡

【下午茶High Tea2025/下午茶High Tea推介】下午茶High Tea推薦！想與另一半、閨密好友共聚？不妨選擇擁有雅致景觀、海景相伴的酒店，美食相伴美景，不僅是個打卡的好機會，更可以放鬆心情，在愜意氛圍下渡過難忘時光。想知道2025年有什麼特色下午茶，以下的High Tea 攻略就能幫到你！



下午茶High Tea推介2025｜ 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶

優惠價 HK$658/兩人用！

迪士尼陪伴大家童年成長，既夢幻又有一種浪漫氛圍，總會有這麼一、兩個角色令你無法自拔。在迪士尼樂園狂歡打卡，與迪士尼朋友歡聚外，另外亦可以到香港迪士尼樂園酒店，感受英式庭園，享用一系列以迪士尼朋友為題的精緻美點，如即烘米奇鬆餅、迪士尼朋友曲奇等等。

下午茶High Tea推介2025｜香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

價格：HK$679／兩位用



下午茶High Tea推介2025｜花圖海景下午茶

人均HK$192嘆海景下午茶

想在鬧市間享受愜意時光，位於尖沙咀海港城的花圖，餐廳設計靈感來自虛構人物–王牌特工，奢華與高雅感兼備。海景相伴下，體驗結合傳統與創意的下午茶。

下午茶High Tea推介2025｜花圖海景下午茶

供應日期：2024年07月05日至 2025年03月31日（下午2時至下午4時）

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖



下午茶High Tea推介2025｜Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」

想將下午茶體驗再昇華的話，除了奢華食材，以富有故事性的元素連結整套佳餚，更能讓享受加倍獨特。香港麗思卡爾頓酒店跨界別，與意大利當代皇室御用品牌 Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella 合作，以Medici花園香水系列為靈感，將獨特的香水氣味結合精緻下午茶點，悠如一個收藏寶盒般盛載絢麗斑斕的下午茶點，讓大家一次過享受視覺與嗅覺享受。

下午茶High Tea推介2025｜香港麗思卡爾頓酒店Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」（品牌提供）

下午茶High Tea推介2025｜香港麗思卡爾頓酒店Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」

供應日期：2025年1月6日至2025年3月31日（下午 3 時 15 分至下午 5 時 15 分）

價錢：（另收加一服務費）

星期一至星期五 HK$528／一位用；HK$828／兩位用

星期六、日及公眾假期 HK$558／一位用；HK$878／兩位用

地址： 香港麗思卡爾頓酒店 103 樓 Café 103



下午茶High Tea推介2025｜香港W酒店「春の限定。福岡草莓祭」下午茶

又來到草莓季的時間！今次香港W酒店以士多啤梨為主題，將色澤鮮紅、渾圓飽滿、酸甜平均的福岡士多啤梨打造成一系列鹹甜佳餚，甜美的士多啤梨加上可愛造型，加上兩杯Ruinart Brut Rosé香檳，絕對是不可錯過的春日下午茶！

下午茶High Tea推介2025｜香港W酒店「春の限定。福岡草莓祭」下午茶（品牌提供）

下午茶High Tea推介2025｜香港W酒店「春の限定。福岡草莓祭」下午茶

供應日期：2025年2月24日至3月31日

價格：HK$828/兩位用（另收加一服務費）

地址：香港W酒店6樓WOOBAR



下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶

今個春夏，香港藝術館與橘園美術館及奧賽美術館合作打造出大型印象派展覽。想延續藝術氣息的話，香港藝術館亦與HUE Dining合作，將藝術與美食完美結合，靈感來自畫作中的水果，色彩的運用與質感對比，打造出一系列鹹點和甜點，帶領大家飽覽270度維港海景景色，同時於舌尖上細品藝術。

下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶（品牌提供）

下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶

供應日期：2025年1月17日至 2025年4月13日

供應時間：逢星期六，日及公眾假期 （下午 3 時半至 5 時半）

價格：HK$680／兩位用

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台



下午茶High Tea推介2025｜香港麗晶酒店大堂酒廊 The Lobby Lounge x香港芭蕾舞團「芙烈達．卡蘿主題下午茶」

提到藝術，不得不提到女權文化標誌之一：西班牙已故畫家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo），她的自畫作對後世影響極深，令人反思女性的真切生活經驗。

想沉浸式體驗芙烈達·卡蘿的世界的話，香港芭蕾舞團將在4月4至6日，於香港演藝學院中呈獻《芙烈達》亞洲首演。另外，香港麗晶酒店大堂藉著藝術三月，以大膽破格的色彩、超現實主義意象打造出一系列美點，向卡蘿的作品致敬同時展現南美洲的風味。想昇華下午茶體驗的話，記得加配享用以畫作為靈感，精心調製的雞尾酒或無酒精雞尾酒。

下午茶High Tea推介2025｜香港麗晶酒店大堂酒廊 The Lobby Lounge x香港芭蕾舞團「芙烈達．卡蘿主題下午茶」

供應日期：2025年3月24日至5月8日

價格：HK$888/兩位用（另收加一服務費）

地址：香港麗晶酒店大堂酒廊



下午茶High Tea推介2025｜WATERMARK「Harbour Bliss下午茶」

想在海天一色景觀下享受愜意午後時光的話，坐擁270度壯麗維港景致的WATERMARK 將會是個浪漫之選。餐廳佔地3,300平方呎，加上三面環海的落地玻璃設計，下午茶充滿時令海鮮元素，配以精緻的法式小點：可麗露、鬆餅與蛋糕等，一邊用餐一邊欣賞閃耀的維港天際線，醉人滿分。

下午茶High Tea推介2025｜WATERMARK「Harbour Bliss下午茶」

供應日期：2025年1月9日至另行通知（下午3時至下午5時）

價錢：HK$498／兩位用（另收加一服務費）

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖WATERMARK



下午茶High Tea推介2025｜香港東涌世茂喜來登酒店 海岸扒房 「粉紅蜜語下午茶」

想享受一個遠離煩囂的下午時光，位於東涌的香港東涌世茂喜來登酒店相信是你的好選擇。最新的粉紅蜜語下午茶，以一系列甜密粉色佳餚示人，一邊品嚐造型滿份的紅桑子瑪德蓮蛋糕、士多啤梨玫瑰西瓜蛋糕等，一邊欣賞180度海景與飛機升降，整個體驗浪漫又醉人。

下午茶High Tea推介2025｜香港東涌世茂喜來登酒店 海岸扒房 「粉紅蜜語下午茶」(品牌提供)

下午茶High Tea推介2025｜香港東涌世茂喜來登酒店 海岸扒房 「粉紅蜜語下午茶」

供應日期：2025年2月14日至5月11日（逢周末 下午3時30分至5時30分）

價格：HK$426.8／兩位用

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill



下午茶High Tea推介2025｜唯港薈 Hotel ICON GREEN「鳥語花韻果香三道菜下午茶」

誰說下午茶只能過過口癮？想要飽腹感滿滿的話，唯港薈 Hotel ICON再次推出三道菜下午茶，由滋味的前菜、豐富的自選主菜到精緻下午茶甜點，就連大胃口女生亦能滿載而歸。

今次下午茶以繁花綻放為主題，將一系列果香濃郁的時令水果配搭各款鹹甜點之中，另外加上全天然菇菌脂肪替代品AkkMore™，大吃大喝亦無懼卡路里與脂肪攝取量，為大家帶來無負擔下午茶享受！

下午茶High Tea推介2025｜唯港薈 Hotel ICON GREEN「鳥語花韻果香三道菜下午茶」(品牌提供)

下午茶High Tea推介2025｜唯港薈 Hotel ICON GREEN「鳥語花韻果香三道菜下午茶」

供應日期：2025年3月3日至5月5日（下午3時至5時30分）

價格：星期一至五：HK$388／一位用；HK$698／兩位用

星期六、日及公眾假期：HK$438／一位用；HK$768／兩位用

地址：Hotel ICON大堂餐廳GREEN



►►►下午茶推介2025！回顧過往精彩下午茶，一同享受休閒下午茶時光！

下午茶High Tea推介2025｜Cruise 空中餐廳及酒吧「迎春接福賀年下午茶」（已完結）

新年當然需要吃些吉祥寓意的食物，為新一年帶來好開始！香港維港凱悅尚萃酒店以多款寓意十足的矜貴食材入饌，例如豐厚富足的原隻澳洲鮑魚、寓意心想事成的日本北海道刺參等。帶有吉祥意頭的甜點亦誠意十足，除了好意頭外，更放於寓意集合好運的全盒中，配以無限量供應的黑芝麻雞蛋仔和限定口味雪糕，為蛇年帶來豐足吉祥的序幕。

下午茶High Tea推介2025｜香港維港凱悅尚萃酒店Cruise 空中餐廳及酒吧「迎春接福賀年下午茶」

供應日期：2025年1月4日至3月2日（週末及公眾假期下午3時至下午5時）

價錢：HK$480／1位用（另收加一服務費）

地址：香港北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧



下午茶High Tea推介2025｜Three on Canton「金華X茶藝下午茶」（已完結）

如果與媽媽、長輩等共享下午茶，新式或西餐向未必能夠滿足他們，馬哥孛羅酒店Three on Canton 今個新春推出傳統中式風味下午茶，將鹹香十足的金華火腿入饌，再搭配中式茶味甜品，中西配合出十一款新鮮驚喜。

下午茶High Tea推介2025｜Three on Canton「金華X茶藝下午茶」（馬哥孛羅港威酒店）

下午茶High Tea推介2025｜馬哥孛羅港威酒店Three on Canton 「金華X茶藝下午茶」

供應日期：2025年1月2日至2月28日（下午3時至5時）

價錢：HK$284／1位用，HK$568／2位用（另收加一服務費）

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅港威酒店3樓全層



下午茶High Tea推介2025｜大堂酒廊「春韻茶語」下午茶（已完結）

喜愛打卡的女生絕對不要錯過！九龍香格里拉酒店為新春打造了一系列精緻甜點，紅色花卉、扇子造型配以金箔，色彩斑斕的造型十分吸引，加上珍貴食材入饌，例如鮑魚、魚子醬等，令整個下午茶更添奢華感。

下午茶High Tea推介2025｜大堂酒廊「春韻茶語」下午茶（九龍香格里拉酒店）

下午茶High Tea推介2025｜九龍香格里拉酒店大堂酒廊「春韻茶語」下午茶

供應日期：2025年1月2日至2月28日（下午3時至下午6時）

價錢：HK$328／1位用，HK$638／2位用（另收加一服務費）

地址：尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂



下午茶High Tea推介2025｜大堂茶座「福滿春來」新春下午茶（已完結）

提到新年，喜慶元素定必少不免，酒店行政糕餅總廚 Jérôme Husson 及其廚師團隊以柑桔以及新春為設計靈感，打造一系列棕調點綴黃金般的色彩鹹甜美點，加上「福」字造型，充滿節日氣氛又精緻！

下午茶High Tea推介2025｜大堂茶座「福滿春來」新春下午茶（香港嘉里酒店）

下午茶High Tea推介2025｜香港嘉里酒店大堂茶座「福滿春來」新春下午茶

供應日期：2025年1月27日至2025年2月2日

星期一至五：下午 2 時 30 分至 5 時 30 分

星期六、日及公眾假期：下午 1 時 30 分至 4 時，下午 4 時 15 分至 6 時

價錢：HK$788／兩位用（包括兩小時無限添飲咖啡或茶）

地址： 紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

