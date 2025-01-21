下午茶推介2025｜春夏特色High Tea推薦：藝術聯乘、海景打卡

【下午茶High Tea2025/下午茶High Tea推介】下午茶High Tea推薦！想與另一半、閨密好友共聚？不妨選擇擁有雅致景觀、海景相伴的酒店，美食相伴美景，不僅是個打卡的好機會，更可以放鬆心情，在愜意氛圍下渡過難忘時光。想知道2025年有什麼特色下午茶，以下的High Tea 攻略就能幫到你！



下午茶High Tea推介2025｜ 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶

迪士尼陪伴大家童年成長，既夢幻又有一種浪漫氛圍，總會有這麼一、兩個角色令你無法自拔。在迪士尼樂園狂歡打卡，與迪士尼朋友歡聚外，另外亦可以到香港迪士尼樂園酒店，感受英式庭園，享用一系列以迪士尼朋友為題的精緻美點，如即烘米奇鬆餅、迪士尼朋友曲奇等等。

下午茶High Tea推介2025｜香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

價格：HK$679／兩位用



下午茶High Tea推介2025｜花圖海景下午茶

想在鬧市間享受愜意時光，位於尖沙咀海港城的花圖，餐廳設計靈感來自虛構人物–王牌特工，奢華與高雅感兼備。海景相伴下，體驗結合傳統與創意的下午茶。

下午茶High Tea推介2025｜花圖海景下午茶

供應日期：2024年07月05日至 2025年03月31日（下午2時至下午4時）

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖



下午茶High Tea推介2025｜Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」

想將下午茶體驗再昇華的話，除了奢華食材，以富有故事性的元素連結整套佳餚，更能讓享受加倍獨特。香港麗思卡爾頓酒店跨界別，與意大利當代皇室御用品牌 Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella 合作，以Medici花園香水系列為靈感，將獨特的香水氣味結合精緻下午茶點，悠如一個收藏寶盒般盛載絢麗斑斕的下午茶點，讓大家一次過享受視覺與嗅覺享受。

下午茶High Tea推介2025｜香港麗思卡爾頓酒店Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」（品牌提供）

下午茶High Tea推介2025｜香港麗思卡爾頓酒店Café 103 x Santa Maria Novella「Medici花園馥香下午茶」

供應日期：2025年1月6日至2025年3月31日（下午 3 時 15 分至下午 5 時 15 分）

價錢：（另收加一服務費）

星期一至星期五 HK$528／一位用；HK$828／兩位用

星期六、日及公眾假期 HK$558／一位用；HK$878／兩位用

地址： 香港麗思卡爾頓酒店 103 樓 Café 103



下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶

今個春夏，香港藝術館與橘園美術館及奧賽美術館合作打造出大型印象派展覽。想延續藝術氣息的話，香港藝術館亦與HUE Dining合作，將藝術與美食完美結合，靈感來自畫作中的水果，色彩的運用與質感對比，打造出一系列鹹點和甜點，帶領大家飽覽270度維港海景景色，同時於舌尖上細品藝術。

下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶（品牌提供）

下午茶High Tea推介2025｜香港藝術館x HUE Dining「蘋果與橙子」下午茶

供應日期：2025年1月17日至 2025年4月13日

供應時間：逢星期六，日及公眾假期 （下午 3 時半至 5 時半）

價格：HK$680／兩位用

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台



下午茶High Tea推介2025｜WATERMARK「Harbour Bliss下午茶」

想在海天一色景觀下享受愜意午後時光的話，坐擁270度壯麗維港景致的WATERMARK 將會是個浪漫之選。餐廳佔地3,300平方呎，加上三面環海的落地玻璃設計，下午茶充滿時令海鮮元素，配以精緻的法式小點：可麗露、鬆餅與蛋糕等，一邊用餐一邊欣賞閃耀的維港天際線，醉人滿分。

下午茶High Tea推介2025｜WATERMARK「Harbour Bliss下午茶」

供應日期：2025年1月9日至另行通知（下午3時至下午5時）

價錢：HK$498／兩位用（另收加一服務費）

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖WATERMARK



下午茶High Tea推介2025｜Cruise 空中餐廳及酒吧「迎春接福賀年下午茶」

新年當然需要吃些吉祥寓意的食物，為新一年帶來好開始！香港維港凱悅尚萃酒店以多款寓意十足的矜貴食材入饌，例如豐厚富足的原隻澳洲鮑魚、寓意心想事成的日本北海道刺參等。帶有吉祥意頭的甜點亦誠意十足，除了好意頭外，更放於寓意集合好運的全盒中，配以無限量供應的黑芝麻雞蛋仔和限定口味雪糕，為蛇年帶來豐足吉祥的序幕。

下午茶High Tea推介2025｜香港維港凱悅尚萃酒店Cruise 空中餐廳及酒吧「迎春接福賀年下午茶」

供應日期：2025年1月4日至3月2日（週末及公眾假期下午3時至下午5時）

價錢：HK$480／1位用（另收加一服務費）

地址：香港北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧



下午茶High Tea推介2025｜Three on Canton「金華X茶藝下午茶」

如果與媽媽、長輩等共享下午茶，新式或西餐向未必能夠滿足他們，馬哥孛羅酒店Three on Canton 今個新春推出傳統中式風味下午茶，將鹹香十足的金華火腿入饌，再搭配中式茶味甜品，中西配合出十一款新鮮驚喜。

下午茶High Tea推介2025｜Three on Canton「金華X茶藝下午茶」（馬哥孛羅港威酒店）

下午茶High Tea推介2025｜馬哥孛羅港威酒店Three on Canton 「金華X茶藝下午茶」

供應日期：2025年1月2日至2月28日（下午3時至5時）

價錢：HK$284／1位用，HK$568／2位用（另收加一服務費）

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅港威酒店3樓全層



下午茶High Tea推介2025｜大堂酒廊「春韻茶語」下午茶

喜愛打卡的女生絕對不要錯過！九龍香格里拉酒店為新春打造了一系列精緻甜點，紅色花卉、扇子造型配以金箔，色彩斑斕的造型十分吸引，加上珍貴食材入饌，例如鮑魚、魚子醬等，令整個下午茶更添奢華感。

下午茶High Tea推介2025｜大堂酒廊「春韻茶語」下午茶（九龍香格里拉酒店）

下午茶High Tea推介2025｜九龍香格里拉酒店大堂酒廊「春韻茶語」下午茶

供應日期：2025年1月2日至2月28日（下午3時至下午6時）

價錢：HK$328／1位用，HK$638／2位用（另收加一服務費）

地址：尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂



下午茶High Tea推介2025｜大堂茶座「福滿春來」新春下午茶（已完結）

提到新年，喜慶元素定必少不免，酒店行政糕餅總廚 Jérôme Husson 及其廚師團隊以柑桔以及新春為設計靈感，打造一系列棕調點綴黃金般的色彩鹹甜美點，加上「福」字造型，充滿節日氣氛又精緻！

下午茶High Tea推介2025｜大堂茶座「福滿春來」新春下午茶（香港嘉里酒店）

下午茶High Tea推介2025｜香港嘉里酒店大堂茶座「福滿春來」新春下午茶

供應日期：2025年1月27日至2025年2月2日

星期一至五：下午 2 時 30 分至 5 時 30 分

星期六、日及公眾假期：下午 1 時 30 分至 4 時，下午 4 時 15 分至 6 時

價錢：HK$788／兩位用（包括兩小時無限添飲咖啡或茶）

地址： 紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

