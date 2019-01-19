港女自創《原來我》互動記錄片：似新版《黑鏡》，但更多自我反思

我到底係咩？

也許是很多人曾問自己的一題，正常不過的反思，在空間、時間欠奉的香港多奢侈。

Chantelle、Sharon、Carmen三位作為團隊，說大部份時間中，整個計劃都是自然地發生，像一個自我探索人一樣。（高仲明攝）

「《原來我：未定型》係一個互動嘅紀錄片，希望參與嘅人可以因此搵返自己的能動力，放下嗰種好忙嘅感覺，好好同自己對話，搵返自己嘅創意出嚟。」

創意是為解決問題而存在，創意又可以是脫離常規的思考，但對於《原來我》的團隊而言，創意是自身。「我係想要咩，想做咩，就係我哋講的創意，係講緊我哋點樣去睇呢個世界。」Carman如是說。

（高仲明攝）

獨立電影導演Sharon、創業家Carmen及今年畢業的Chantelle，連同她們的創作團隊，用一年多的時間，把這個幫大家反思自身的互動紀錄片，呈現於人前。有別於一般的單向接收，觀眾是一同參與其中的選擇，聽上有點像Netflix最新一套《黑鏡：潘達斯奈基》。不同的是，這兒的選擇是讓你反思又更了解自我。

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那日步入會場，職員先給予一部平板電腦，著我帶上耳機，接下來就是回答一連串的問題。每次的答案，程式中的星球都會有些改變。因應你的回答，你創造出來的行星會大不同。中途會加插不同人士的訪問片段，大家都在談，到底創意或自我是什麼一回事。

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選擇不跟的她，也許會有孤獨的時候，但慶幸在創作路上找到不少選擇不跟的人。（高仲明攝） 「香港人好細個就要做決定，到底係跟大隊定做自己。」憶起求學時期，Sharon自嘲是個野孩子，當一眾女同學小息時有禮的分餅仔排排坐，她卻在爬樹諗新遊戲，大慨在老師眼中，她是個又嘈又佻皮的壞學生。「我從來都無個概念要跟，唔會見到一群人我要跟，只知有幾個朋友，大家都各自做緊不同嘅嘢。」在跟與不跟之間，是一個塑造自我的選擇題，到底是跟大隊，做外界期望的你，有規有矩；抑或是依然故我，不隨波逐流，也許旁人看來帶點「奇怪」，但又創意無限。

相比Sharon，她看似是曾選擇跟的人，但去到某個位置，又自覺有點不對勁。（高仲明攝） 「創意喺香港好似有種被壓住嘅感覺，其實都係成個成長被壓得太耐。大咗，你會發現，好似個人最入面有啲唔對路。」當年，畢業後的Carman隨即入職某間大機構，這粒小齒輪努力轉的話，猜想會有個不錯的將來，只是好像有點卡。「你係一個大機構入面，你係一個好細嘅齒輪，做得唔開心嘅同時，其實又你改變唔到啲咩，但你個生命事實係可以做好多唔同嘅事，咁當時就會問自己係做緊咩嘢。」作為打工仔的你我，都曾遇過的感受。選擇留下，強迫自己變滑，順利推動機構， 是選擇，也是社會期望使然。「當個社會對我哋有期望之後，你會自己對自己有期望，咁呢個期望就令你唔走，覺得係『好工』就一直做落去。」

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由無到有，以十數分鐘，建立一個代表自己的星體，眼前那顆是橙橙黃黃，表面有波浪的。

團隊中最年輕的一位，以她的角度看整件事，又似乎有點不同。（高仲明攝）

「個社會最大的框係judgment， 香港人有好多怨氣，但又搵唔到一個位發洩，好多時就會上網去話其他人，等其他人一齊慘。」畢業不久便加入的Chantelle，進來的時候，剛好是整個計畫推倒重來的一刻。「香港人好叻去分析，一有事會講到好多解決方案，或是批評嘅說話。但我覺得，當你真係想改變時，你係要謙卑，去聽人意見，點樣去做令件事真係更加好。」

整個計劃由構思到實行歷時一年多，不斷的加入新元素，又不斷邀請人畀意見。半年前，整個團體決定把原有的推倒重來，建成今日的成品。

「我哋要trust the process，就算人哋點打擊我，第二日起身，咪再嚟。結果可能爛晒，但過程還在。佢會變成一件事，只係你呢一刻唔知變成點。」

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