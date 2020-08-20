30+輕熟女偏頭痛機率最高？　簡單5招輕鬆預防「3C頭痛症」

想必大家都有過偏頭痛的經驗吧？沒來由的偏頭痛，痛起來就像有隻猴子在腦袋不斷蹦跳，真的是痛到讓人很崩潰呀！ 根據健康醫療網報導指出，臨床觀察發現，女性發生偏頭痛的比例是男性的3倍以上。又以30歲階段輕熟女發生偏頭痛機率最高，在台灣幾乎每五個人就有一人偏頭痛。 加上現在大家上班盯著電腦螢幕工作，下班休息時間也低頭狂滑手機，長時間的使用3C產品，也更容易讓偏頭痛發作，造成了現代人的「3C頭痛症」。

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「3C頭痛症」是不是也困擾著你呢？但現代生活又不可能完全不接觸電子產品，就快來按圖看看哪五招可以簡單預防「3C頭痛症」吧！

#1 調整螢幕亮度



主要是因為3C產品螢幕亮光對腦部造成刺激，所以誘發了頭痛。3C產品的亮度設定需講求柔和且不刺眼，因此將螢幕亮度稍稍調低一些，或可以考慮抗眩光貼片，就能有效降低偏頭痛發作。

#2 放大字體並保持螢幕清晰

3C產品的解析度太低、螢幕不乾淨，或者字體過小，都會大大增加我們近距離注視螢幕的時間，自然也會導致眼睛的不適與疲勞。

#3 適時移開目光，伸展休息

長時間盯著螢幕，除了眼睛和肩頸疲勞，也會讓頭顱周圍肌肉過度收縮，進而造成偏頭痛。所以三不五時把目光從螢幕移開，適當伸展休息；也能減少「3C頭痛症」發生。

#4 記得多眨眼睛

工作長時間盯著電腦，且我們在專注的情況下，其實很容易忘記眨眼睛，這樣長久下來有不僅會有乾眼症風險，甚至引發頭痛。所以工作時也要提醒自己眨眼睛，讓眼睛適度休息喔！

#5 勿在光線不足的地方

睡前躺在床上關燈滑手機，可是千萬不行的。不僅姿勢不良容易導致偏頭痛，黑暗中手機的亮光也將使視力受影響，甚至造成眼睛黃斑部病變。

除了以上五招可以有效預防電子產品引起的頭痛症，最好的預防方是當然還是讓眼睛多休息啦！從今天開始，閒暇時間減少自己玩手機的時間，多到戶外運動、接觸大自然及綠色植物吧！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】