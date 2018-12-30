【減齡秘笈】駝背、煲劇、大媽笑會顯老？四個要戒掉的老少女習慣

妳有沒有曾有過這種納悶，明明兩個人年紀差不多，身材、體重也相去不遠，為什麼對方卻看起來比妳年輕5-10歲？其實除了外觀條件外，內在和生活上的小習慣，最容易直接影響一個人所散發出的氣場。

回想一下，妳是否經常駝着背、低著脖子在滑手機回訊息？妳是否下班後就攤在懶骨頭上，只想動動手指當個沙發馬鈴薯呢？這些「邋遢」的行為，往往會在無形中對妳的外貌還有樣態產生影響，若想擺脫歐巴桑形象，成為逆齡美女，以下這些習慣可通通要戒除！

立即按圖看看自己犯了哪些「老少女」習慣吧▼

+ 4 + 3 + 2

在《美女的習慣 VS. 歐巴桑的習慣》一書中，由日本超模名校校長豊川月乃執筆，總共介紹了42個美女的小心機，利用簡單的小動作，幫助大家從顯老的歐巴桑回春為輕盈體態美少女。雖然我們不能改變年紀，但是可以靠著維持良好的生活小習慣，讓自己看起來更有朝氣，從內美到外。

《美女的習慣 VS. 歐巴桑的習慣》書籍封套（女子學）

本文內容部分參照《美女的習慣 VS. 歐巴桑的習慣》一書

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】