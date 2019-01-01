【瑜伽新手】別人優雅我卻戰戰兢兢　回顧黑歷史：我以為我會死！

人到25歲，即使樣貌看起來有多童顏，但只要向下看一看自己的小肚腩、記起臉上久久不褪的暗瘡印、減少食量也難以下降的體重，這些事……還是騙不了自己，新陳代謝已隨年齡而減慢以及身體狀況似乎也沒過往健康的事實。 亦是以上種種原因，即使以前沒有做運動的習慣，也不得不令你開始對運動感興趣，會上網找影片自學，甚至為了運動而每個月將金錢雙手奉上給健身室，為的，只是希望身體狀況能夠變回從前的一樣。

有人會選擇能夠消耗身體大量能量的跑步或其他健身操，有人則會選擇較為靜態的瑜伽。不過，當你未曾真正嘗試過該項運動之前，總會認為不難做到，尤其是瑜伽這項運動，看似簡單，但要正確做到每一個動作，從來也不容易。

幻想中舒舒服服的抬腿，但我卻苦得要叫「 救命」。(scarletadrianne@Instagram)

對於平日毫無運動的女生來說，每每開始做瑜伽前，都會先看一輪教學影片或瑜伽導師的示範，看畢後都會認為動作並不太複雜，應該自己也能應付得到。奈何，想像與事實永遠也差天共地，因久沒運動令筋骨變硬，身體難以向前伸展；即使勉強做到該瑜伽動作，也未如導師一樣柔軟優雅，只是一邊「顫抖」，一邊戰戰兢兢的維持動作兩、三秒罷了。

這些「黑歷史」你都有過嗎？＝＝＞

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此時，當你看到身旁同學均能完成瑜伽動作，總會感到羞愧萬分！不過，那又何必要為這少事而介懷？事實上，每個學瑜伽的女生也必定會經歷個這階段，就如墨西哥插畫家Adriana Rodríguez León一樣，將這過程當作生活上的一點樂趣也不錯。

起初，Adriana與大家一樣，只是一個忙於生活、社交的女生，唯一的興趣就是畫畫，完全沒有任何的運動量。直到去年7月，她受到失眠和咳嗽以致呼吸道不適而尋求醫生的意見，醫生建議她需要透過運動改善健康狀況，於是她便聽從妹妹的建議學習瑜伽，並在YouTube上尋找瑜伽影片。

Adriana Rodríguez León舉辦過「瑜伽日記」作品的展覽，吸引女生們到場欣賞。(scarletadrianne@Instagram)

沒想到她第一次嘗試瑜伽，已令她感挫敗。看似沒有很難的動作，Adriana幾乎每個姿勢也在掙扎，初時未能掌握到瑜伽的呼吸節奏，令自己的呼吸變得急速，而且過份用力去支撐身體而排出大量的汗水。「我以為我會死！」Adriana如此形容當時的情況。不過，雖然是比她預期困難，但當完成整套瑜伽動作後，她感覺自己的身體狀況好多了，因而決定繼續練習。

儘管她的筋骨仍十分僵硬，但她十分開心，因為她感覺到自己比起過往任何時候的情緒來得更好、更健康，並認為瑜伽徹底改變了她的生活。同時，她在做瑜伽時的心態已由羞愧、「想死」，而轉變成整個過程也在笑。笑是笑自己當初天真的以為瑜伽十分容易，同時也在笑自己的奇怪瑜伽動作。

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要做到保持平衡感真的很難！(scarletadrianne@Instagram)

為了記錄下來，Adriana便開始畫起自己練習瑜伽的過程，把想像的模樣與現實的自己畫了出來，創作了一系列「瑜伽日記」的作品，得到不少女生們的共鳴。

她筆下的主角，也是你的寫照嗎？

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（圖片獲scarletadrianne授權轉載）