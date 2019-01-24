被上司投訴「唔好咁濃妝返工」？原來當中有潛台詞……

人人說中層難做，上要服侍老頂，下要照顧同事，有「鑊」時更是難逃一刧。多年來的「夾心餅」經驗，最讓我左右做人難的，卻不是「我並唔同意老細嘅方向」、或「你點評價呢位同事嘅表現」這種上下層級角力，而是一次上司召我入房，對我說了這一句：「你可否叫XXX唔好化咁濃妝返工？」

(《穿Prada的惡魔》劇照)

在女性團隊中工作的你，類似的事相信早已見慣不怪。每次與朋友分享這個經歷，對方第一個回應總是：你上司肯定是（中年未婚）女人！的確，在工作場合被評頭品足甚至被挑剔裝扮，我就真的只有在女性為主的團隊中遇過。雖說打扮本來就是極個人的事，但聽到類似的要求／評價，少不免還是會造成困擾。幾年下來的經驗，如何圓滑處理又不至於太卑躬屈膝，說到底，你要有一定的sensitivity。

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了解「企業品味」

(《穿Prada的惡魔》劇照)

「先了解企業文化」這句話幾乎在每本職場手冊中出現，但眼前所見會花力氣做的人著實少之有少。「你可否叫XXX唔好化咁濃妝返工？」這句話，背後其實有許多潛台詞：當年我所工作的媒體公司，團隊負責的是一本女性刊物，走的是天然知性風格（即是無印廣告中的女主角）；這位同事鍾情的卻是韓系over the top 打扮：大排假睫毛、變色大眼仔、鮮粉紅唇膏、偶然在夏天還會來個大露背與露出半個熒光bra。

團隊時不時要代表刊物對外接觸，就算風格無分好壞，你也會認同這兩個個體之間的形像錯配。「唔好化咁濃妝」的重點不是濃，而是「錯」。

(《穿Prada的惡魔》劇照)

了解公司在市場上投射的形象，再與個人喜好之間作出平衡與調節，尤其是你身處的是需要代表公司對外接觸的崗位，某程度上也是專業的表現。

假如公司未必如品牌、媒體那樣形像鮮明，其他同事的衣著打扮，永遠是「企業品味」的最佳參考指標。當然，如果個人風格對你來說非常重要，也不介意逆水行舟的話，就另作別論。

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減低你的「攻擊性」

(《穿Prada的惡魔》劇照)

我反對以貌取人，但你不能否認絕大部份人都是樣貌協會，對於團隊中的newbies就更如是。上司口中的XXX加入團隊2個月，試用期未過，工作表現說不準，從外表打印象分也是無可厚非。人人喜好口味不一，但經過非正式統計（即是同事茶餘飯後的gossip），有幾種打扮，最容易讓上司、甚至同事有微言：

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）