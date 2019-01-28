【減肥餐單】都可大魚大肉？女生由XL變M碼靠生酮飲食法

減肥是女生的終生事業，因為我們常常嚷著要減肥，但美食當前時，我們總是受不住誘惑要半途而廢。在香港工作講求效率，香港女生減肥也如是，常常用節食、餐餐吃沙律等方法減肥，即使體重急速下降，當恢復日常飲食時，又會急速反彈。我們常常覺得減肥要「捱餓」、只能吃菜，這樣的減肥方式固然不能長期作戰。女生不妨參考以下Blogger的減肥餐單，你會驚歎「她們真的在減肥嗎？」，然而她們before&after照片就是有說服力的證據。

健身女生的減肥餐單

台灣女生佩佩用7個月減掉了4kg，雖然數字上聽起來並不多，但她的體脂肪由33%跌至28%，這代表她減掉的都是脂肪，並非水份，反彈的機會較低。因為她的身體肌肉增加了，所以線條十分明顯。她的便當大多都是自煮，每一餐都有澱粉、肉類和蔬菜，保持營養均衡，也令自己有足夠的體力健身運動。

（IG@peipeifitlife）

點擊看佩佩的減肥便當，賣相也相當吸引：

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生酮飲食日記

生酮飲食是近年來非常熱門的減肥方式，愛吃肉的女生看到這種減肥方式應該會雙眼發光，因為這種減肥方式的原理是攝取極少的碳水化合物、水果等，大量攝取脂肪，然後產生酮體讓脂肪大量分解。但其實不是每個人都適合用這種方式減肥，如果是糖尿病、心臟病患者，一定要先咨詢醫生意見才可以開始生酮飲食。

台灣女生可樂依利用生酮飲食從XL女生變成M碼女生，餐單中有蛋、菇、非加工肉類和魚類，甚至不時會出現減肥應該禁食的快餐店。因為不能攝取太多碳水化合物，她有時會利用花椰菜模仿飯，製作燴飯、炒飯等料理，即使偶爾想吃「飯」的女生，也可以開始生酮飲食。

（IG@khloesketodiary）

點擊看可樂依的生酮飲食減肥餐：

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預備一周減肥便當

一天之中最邪惡的一餐大概是lunch，因為外出吃飯選擇往往被限制，而且香港茶餐廳大多都是多油多脂肪，但每天放工後，拖著疲憊身軀自然不想煮第二天的飯盒。這個台灣的上班族女生，每次都會預備好五天份量的便當，然後放到雪櫃保存，十分適合忙碌又想減肥的女生。

一個月的效果。（IG@ tummy0000）

看食材豐富，一點都不像減肥便當：

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【01女生．愛情告白】正所謂情深說話未曾講，世界與你又何干，無論你係單戀、暗戀、熱戀、失戀，誠邀你趁情人節愛情告白，將由「01月老」（神秘嘉賓）於情人節為你讀出。 https://bit.ly/2AMS5PN （愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）