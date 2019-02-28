這次真的可以告別月經了？英國研究：避孕藥「7天停藥期」無意義

短效口服避孕藥無疑是目前比較便利且可靠的避孕手段之一，既幫女性規避了意外懷孕的風險，還能模仿「大姨媽」造訪的情景。但是，無論是真假月經，每月都要掉血總不是什麼美好的體驗，能不能一直吃避孕藥、不來月經呢？ 最近，英國國民醫療服務體系（National Health Service，即NHS）旗下的性與繁殖健康委員會（FSRH）更新了他們的指南，認為短效避孕藥空七天不吃是沒有醫學意義的，完全可以一直連續吃下去。換言之，短效避孕藥所模擬的月經也是沒有必要存在的。

短效避孕藥所模擬的月經也是沒有必要存在的。（GettyImages）

「吃21天空7天」這個設計起源太「奇葩」

口服短效避孕藥吃21天然後空7天不吃（或者吃7天沒激素的安慰劑片）這個設計的起源實在太過「奇葩」，雖然很多人可能已經知道了但值得再講一次：當時參與藥物研發的有個研究者叫John Rock，是個天主教徒。天主教反對人工避孕，但他還是想說服教會接受這種藥，所以把它宣傳成了使用人體內已有激素的「天然」避孕方式。恰逢當時他的同事提出了每月停藥五天的辦法試圖緩解早期避孕藥的副作用，於是John Rock把它也包裝成了有「天然」感的規律月經，加入整套方案。

John Rock討好教會的努力沒有成功，教宗幾年後聲明天主教會只接受安全期避孕法而不允許吃藥；所幸這時短效避孕藥早已流行開來，教宗的表態沒能產生什麼波瀾。（John Rock幾年後放棄了自己的天主教信仰。）後來短效避孕藥的激素配方幾經修改，副作用也比當初少了很多，不過每21天空7天的做法也已根深蒂固，很多廠商都直接做成21片或者21片藥+7片安慰劑一板，甚至直接在上面標記星期幾。

口服短效避孕藥吃21天然後空7天不吃（或者吃7天沒激素的安慰劑片）這個設計的起源實在太過「奇葩」（GettyImages）

NHS：短效避孕藥可以一直吃下去

現在FSRH的2019年版指南里終於正式聲明，空7天的做法沒有健康好處，反而有些缺點：這期間的撤退出血（也即它「模擬」的月經）可能會帶來痛苦和不便，可能會伴隨頭疼和情緒波動，而且會降低卵巢抑制的效果，如果前後再漏服就會增加避孕失敗的風險。



指南提供了幾種替代方案，包括一直連續服藥、每次服藥63天停7天或者21天停4天，認為這些替代方案都是同等安全有效的。只要是單相的短效避孕藥，那就可以直接連續吃，安慰劑片丟掉就行。對於激素貼片或者激素環也同樣適用。換句話說，告別月經終於有了官方指南的正式支持。

雖然沒有排卵，這種避孕藥還是模仿了真實的月經週期。（treated.com）

把女性身體的支配權還給女性

這在醫學上大概不算多大的突破，畢竟停7天的做法本身也依然是安全有效的算不上甚麼反轉，再說有些醫生私下建議連續服藥已經幾十年了。但我覺得這是件很有像徵意義的事情：

▼▼按圖放大看連續服用短效避孕藥的建議，對女性身體權益是有意義的▼▼

至少我們又邁出了一步。

這一次，這個選擇交給女性自己做。

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