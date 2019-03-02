【網購純素蛋糕】唯美、口味難尋　吃罷「善良」蛋糕：滿有幸福感

曾經聽過一個說法，說我們吃些甚麼，除了影響著健康和皮膚，對心靈也有影響。以不傷害動物為前提的植物性飲食(Plant-based Diet)，雖然背後沒有宗教背景，卻有許多人相信與靈性修養有關。我相信萬物也有靈性，會相互影響，無論是人、動物、物件，也有著感覺和情感。不論是否素食者，在滿足自己的口腹之時，沒有傷害到其他生命，其實也是一種幸福。

從小到大，生日蛋糕對我而言也擁有著與別不同的意義。不吃過蛋糕，除了哥哥(騙)說我「不會長高」，沒有吹過爉燭，沒有吃過那口甜，總是會有點失落。小時候，我愛吃傳統的忌廉蛋糕，「黑森林」是我的最愛，那香滑的忌廉和朱古力的味道完美融合，滋味滿分。長大以後，成為了遵從植物性飲食的素食者，要找到「無蛋奶」的甜點，卻絕非易事。

The Vege Lab的純素蛋糕不但賣相滿分，味道也令人讚不絕口。（IG_thevegelab）

甜心純素甜品小店｜The Vege Lab

前年生日，為了不讓身邊的人難做（也因為當時香港的純素蛋糕選擇不多），我決定要自己找屬於自己的「善良」純素生日蛋糕 。IG Shop最好的地方，除了選擇一目了然，非常方便外，也可以跟店主詢問蛋糕的成分。主打純素、無動物性成分的蛋糕，當時最令我眼前一亮的是有一個彎月在蛋糕面的伯爵茶口味蛋糕。記得慶祝的當晚，家人也對這個沒有絲毫「破綻」的蛋糕讚不絕口，還說下次祖母生日也可以訂購給其他家人試。小小的舉動，已經讓身邊的人改變了一點。

人性化的小店，總是有一種吸引力。聽過不同飲食習慣的食客意見，幾個月前還推出無麩質、無糖版本的純素蛋糕。難怪The Vege Lab開業短短一年，已在素食者群體中已經非常有口碑——就連台灣的素食博客來香港，也指定說要試一試！



(筆者本身認識該店店主Yuki，年紀輕輕已經很有志向，希望能藉著以「美味又讓人快樂」的甜品去讓更多人認識純素飲食，繼而更關注保護環境和動物權益。我也跟她做過一次合作，是純素布丁的教學，簡單又好吃，有興趣不妨跟著影片試做！)

The Vege Lab | Vegan Dessert

https://thevegelab.com/

設計感滿分的創意甜品｜moono

moono的甜品看上去賞心悅目，也很有新鮮感（IG_moono_hk）

我總對精緻又具設計感的東西有種沈迷。可能因為從事藝術的關係(或者的確是女生都愛美)，看到精心設計的東西，便有著「覺得設計師真的放很多心機進去」、「很想擁有、儲起來」的感覺——包括食物。打開這一家純素甜品店的IG，有種治癒感，簡約、純粹的照片，看到背後甜品師和設計師的用心，和其與別不同的創意概念。

除了看上去非常賞心悅目，他們家甜品的口味也很有新鮮感。芝麻口味的馬卡龍配上車厘子、味噌曲奇配上香料紅酒煮梨醬等等，也絕非坊間吃到的普通口味。筆者有一次吃過他們的蛋糕，除了甜味剛剛好，是我愛的香料茶口味，還有一種「說不出」的特別味道。後來再詢問過，原來是添加了羅勒，難怪如此熟悉。還是頭一次吃到加了羅勒的蛋糕！

除蛋糕外，他們也有售賣甜品禮盒，如剛剛的聖誕和情人節製作的特吃禮盒，同樣精緻漂亮。常常覺得要送禮物給朋友(尤其是女生)很難？如果收到禮物的人，看見如此漂亮又美味的甜品，相信他一定會非常滿意吧。

moono | Vegan Treat

https://www.instagram.com/moono_hk/