奧斯卡2019《為副不仁》Amy Adams成女版里安納度　 6次提名落空

第91屆奧斯卡金像獎頒獎已正式落幕，大部份結果均屬大熱倒灶，黑馬當選。當中就以《為副不仁》8項提名中，最終只能成功獲得「最佳化妝與髮型」獎項。 但更讓人感到不值的是今屆已是第6屆提名奧斯卡的《為副不仁》Amy Adams，一如既往坐「冷板凳」，與「最佳女配角」獎項緣慳一面，可她在演藝之路上所付出的努力，絕不比是次影后Olivia Colman與「最佳女配角」得主Regina King少，或許只是欠缺些運氣可言。

Amy Adams以《為副不仁》被提名奧斯卡2019最佳女配角，第六度提名落空成熱話。(GettyImages)

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《為副不仁》是一套帶有諷刺性的喜劇，講述美國前副總統Dick Cheney的從政之路，由以前的壞學生到後來的白宮實習生、議員、白宮幕僚長，最後搖身一變成為有史以來掌有最多實權的副總統，如何貪戀權勢的一面。而Amy Adams則在電影中飾演副總統的太太，對丈夫一條心，利用自己的知識幫助丈夫，鞏固其政治地位，作好一個賢內助的角色。

Amy Adams於《為副不仁》的演出：

六度被提名 卻未能成功奪獎

2006年以《JUNEBUG 少女日記》首次提名奧斯卡最佳女配角；其後分別於2009、2011、2013年憑《聖訴》、《擊情手足》、《大師》入圍最佳女配角；2014年更憑《騙海豪情》入圍最佳女主角，平均兩年被提名一次，可都是無功而回，故經常被外界形容為陪跑一族，甚至被與五次提名演員獎、其中四度提名影帝的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）作比較。（里安納度狄卡比奧最終於2016年，憑《復仇勇者》奪奧斯卡影帝殊榮。）

今屆奧斯卡，Amy Adams亦不例外，亦是默默替人歡喜，但其實要演活一個將自己情緒收藏於內心世界，生活只能圍繞副總統而轉的賢內助，一點也不容易。為了令角色更符合所影射的對象，Amy Adams就連於片場外也絕不鬆懈，大部份時間也會用上角色的口音、語氣與工作人員說話。然而，這份尊業卻是從小培養至成。

Amy Adams平均兩年被提名一次奧斯卡，但暫時還未成功奪獎。（itsamyadams@Instagram）

多次被臨門解僱、取消角色，卻從不放棄

從小就有一個芭蕾夢的Amy Adams，原本如願實現了當演員舞者的夢想，一直在晚餐劇場表演，可是因為肌肉拉傷而被迫放棄，後來不斷參與試鏡，經過無數次別人拒絕的挫折，對當時渴望成為演員的她來說，她會形容成是災難的一種，曾於接受訪問時則表示：「經歷那些過程真的可以用痛苦來形容，當時壓力真的很大，甚至連不在面試的時候都讓我很緊張，沒甚麼自信。一直以來，我都是一個鍥而不捨的人，但那時候生活痛苦得使我幾乎要放棄，因為我開始不喜歡自己。」

當中更有兩次成功試鏡後，被臨時取消了角色，被解僱的原因是是因為「看起來太年輕」。不過，正如她所說，性格一向是鍥而不捨，故即使生活多累、多艱難，還是捱過去了。

Amy Adams曾被臨時取消角色，而被解僱的原因都是無理的。（GettyImages）

Lady Gaga憑《Shallow》獲得今屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」時，曾說：「這與輸贏無關，而是你有沒有放棄。」金句一出，相信也是Amy Adams努力不懈的最佳佐證。

在經歷過客串、臨演這個角色後，接到人生中第一個能與女主角有對手戲的電影角色，惟仍是沒令她變得大紅大紫，而於其後接獲演出邀約，特意爲配合角色而把頭髮染成紅色，卻又在臨門一腳被電視台刪減了她的角色，而是次被解僱則是因為不夠性感。

直至《JUNEBUG 少女日記》成為演員生涯中的轉捩點，但Amy Adams一直以來並沒有抱有懷才不遇的想法，反而是藉各種經歷提醒自己不應因過去的生活、不自信而有所局限自己，要懂得學習和接受多變的自己，也不願被一直以來的柔弱角色而定型。

Amy Adams對每一個角色也非常認真。（itsamyadams@Instagram）

那是經歷訓練出來的自信

讓Amy Adams成功扭轉形象，擴闊戲路的大既是《擊情手足》，在戲中她飾演強勢的角色，那時導演於試鏡時不停質疑她未夠強勢，怎知一句「我無法立刻向你證明我有強勢的一面，但我向你保證，屆時我會有不同的改變。」成功說服導演。

過往Amy Adams於不同電影的演出：

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做過甘草、配角、女主角，Amy Adams卻沒有將自己定型，沒有一定要自己飾演甜美、受萬千寵愛的角色，而是勇於挑戰，她在訪問中表示：「老實說，我不知道是有意還是單純想挑戰新事物，每次接角色時我總希望能『嚇到』自己。」「我想繼續成長，我不想停滯。」也許，那是源自一份執著，令她在其後的演出更成熟，更能突破自己。

未知下次再有機會被提名奧斯卡時，Amy Adams又能否打破陪跑宿命？（GettyImages）

多次與小金人擦身而過？Amy Adams：​只與自己比賽

就多次無緣奧斯卡金像獎下，Amy Adams曾於訪問中提及：「不用與其他人做任何比較，只要專注於自身就好」「因為最終你該迎戰的人並非他人，而是你自己，永遠只與自己比賽。」

又或許，除了別人的認同外，她只需要自我認同，在這一刻雖然她仍是沒辦法站在奧斯卡的台上接受殊榮，但相信Amy Adams已成為了自己心中的「最佳女配角」，甚至「最佳女主角」，並無他人可取代。

（資料來源：Insider, The Guardian）