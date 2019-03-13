鄭麗莎少有曝光一面　曾欺凌別人、穿環尋認同：反叛成就完整的我

提起「蜘蛛媽媽」鄭麗莎（Lisa），你可能聯想起長洲搶包山后、攀石運動員，運動員健康形象深入民心，但她卻毫不畏懼說，她青春是反叛的。 訪問那天，與她一同重遊當年的成長地：李鄭屋邨。由青春的荒唐，說到後來的覺悟，她卻從沒有「學乖」。因為從反叛街童到今天四子之母身份，始終不變的，就是她那份堅持做自己的勇氣。

鄭麗莎的青春歲月縱然荒唐，但她從不介意提起。（鄧倩螢攝）

做訪問，記者最怕受訪者悶。

悶，並不是怕說話悶，而是當一個人生活太順風順水太有規律太勵志，故事如何能真切感動人。由照顧家庭到打理自己的健身室，鄭麗莎都頭頭是道，但健康形象以外，她總是散發一份貼地感。與其說那是來自運動員的直率個性，更大程度來自她從不服輸的「倔強」與過去。

要認識真正的鄭麗莎，應該由她未開始攀石之時說起。

從少已不是乖學生：小六掌摑別人一巴，向老師「自守」求記過

青蔥歲月卻荒唐得很，鄭麗莎會形容自己為人倔強、會欺負他人、「過度活躍」的壞孩子。或許是因為霸道的性格，從小便在學校中當起了小魔頭，給別人改花名，到處聯群結黨的欺凌、杯葛別人。當遇上強勁對手，到自己被欺凌時，衝動派的她當然沉不住氣，看不順眼就在課堂掌摑了那位同學。所謂的直率，來得非常直接、火爆。

事件還沒有完，雖然「仇是報了」，發洩了不快的情緒，但她回憶自己十分「有原則」：「我哭着找老師叫她記我過，但當老師問到：『你會否再犯？』、『給你一把刀的話，你又會去𠝹她嗎？』我二話不說回答『我會！』哈哈。」那年，她只是小六學生。

【珍貴圖輯】16、17歲，鄭麗莎回憶最反叛的自己==>

最壞的歲月：穿環廿多個，盼從外表中獲注意

當年紀漸長，鄭麗莎壞得更徹底一點。別人對「街童」的定義就是抽煙、喝酒、紋身、穿環等，鄭麗莎卻自言：「甚麼都做齊了，只欠紋身沒有做，因為很貴！哈哈。」那是最容易感到迷惘的16、17歲，那個誤以為自己能獨當一面，卻又沒甚麼自信的一個歲數，她尋找自我價值的方法，大概是與別人比較，任何事都需比別人多一點。

當年在Band 4尾的中學，同學之間不是鬥裙短，就是鬥化妝與髮色，而鄭麗莎更與同學默默鬥起穿環。她回憶道：「自己會穿很多環，可能一邊耳朵有10多個環，但當有人比我更多時，我又會追求要比他更多，因此後來連眉毛、鼻子、舌頭、嘴唇、肚臍和耳朵全部都有穿環。」

最癲瘋的時期，全身上下總共擁有約20多個環。即使穿環的首要是承受無比的痛楚，但對於當時的鄭麗莎而言，那是一種風氣、一種型格的表現，她憶述那時心態：「其實穿這麼多個環，有些位置的確是很痛，但可能是自信心不足，想在外表上讓人注意得到我，某程度上是一種心靈上空虛而需要在外表上表達自己。」

因為要與同學比較，故鄭麗莎當時開始穿環。（鄧倩螢攝）

找不得自我價值，只能充當「街童」百無了賴的徘徊

較普遍的走堂，以至時刻在街上百無了賴的流連，與朋友到公園抽煙、喝酒、破壞公物、探險，鄭麗莎都一一試過，但有趣的是，她更笑言其實父母家教也嚴，要求每晚7時準時開飯，故她也會「裝乖女」準時回家吃飯，不過貪玩的性格又豈會如此容易妥協，她回憶道：「我會待他們睡着後偷走出去，哈哈。」「偷走去夜店、偷走去尖沙咀海旁、偷走去遊戲機中心，然後回到家中睡床，扮到若無其事似的。」

鄭麗莎雖然會準時回家吃飯，但還是會藉家人睡着後偷走出去。（鄧倩螢攝）

去到中三、四攀石，才覺得自己稍爲像一個人。 鄭麗莎

所謂「做自己」，是一條不斷探索的道路

提起荒唐歲月，鄭麗莎卻沒有感到羞澀，相反她字字鏗鏘地說從不後悔那些日子。畢竟，自我認同，從來是一條不斷前進的道路。李鄭屋邨除了記載她無數個叛逆點滴，也是令她接觸攀石的地方。最初只是參與社區中心的攀石興趣班，直至中四那年，正在經歷「最壞」自己的她，卻因攀石有了新目標：「我覺得可以爬來爬去好自由，亦是第一個女仔可以最快到達頂點，拍響鐵通『叮叮叮叮』，大家都會給予我掌聲，令我覺得存在價值很高。」「我想慢慢在長大過程中挑戰高級組、公開組等名次，想在這方面再花點努力。」

攀石不只令鄭麗莎改變了人生路徑，也令她找回自信。（鄧倩螢攝）

過往不斷穿環希望從外表上得到認同的鄭麗莎，卻不再存在這個想法，不僅把全部環拆掉，更為了攀石而弄得自己全身也是傷痕也在所不惜，她舉起手掌與指着腳上的部位道：「因為攀石鞋的設計很窄，每天訓練令腳掌長出『雞眼』。」「損手爛腳的程度是，10隻手指全部都起繭，手指3節、包括掌心，全部也受傷，皮膚可以撕開來的，每次洗頭就會非常痛，雙腿也全是蚊叮痕跡以及長滿繭。」

找到生命中更重要的目標，從前的不定期練習、走堂、到處流連的她，180度轉變，倔強的性格使她幾乎一星期4至5日下課後就馬上到攀石牆練習，甚至會額外自行加操體能，後樓梯便是她經常跑上跑落鍛鍊的地方。後來的故事，就是大家所熟悉的鄭麗莎。

全部習慣一次過改掉，沒有變的，似乎是她那向目標直衝的個性。

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我覺得用實力証明會更型，因此沒有紋身，現在我還挺感恩的。 鄭麗莎

運動收入不多，而且會弄得自己損手爛腳，但鄭麗莎從沒放棄過。（鄧倩螢攝）

而對批評未曾妥協，做自己更快樂？

雖然的確能在比賽上獲得好成績，但不斷練習促使自己全身上下沒有一個部位是沒有傷痕，皮膚變得更黑，肌肉量增多令她看起來比一般少女健碩， 確實是曾經因不符合社會上的標準美，辛苦訓練換來的，卻是身旁的反對與批評。不止外界，初時甚至連家人的認同與支持也得不到，鄭麗莎說：「爸爸、媽媽認為運動是『找不到飯吃的』。」但從少就非常固執的鄭麗莎，卻認為攀石雖然會損手爛腳，卻讓她找到另一份自信，甚至對自己的一個肯定， 旁間的聲音對她而言，從來也沒有想過要妥協：「因為影響不到我，他（旁人）喜歡怎樣想就怎樣想。」「開心就去做了，只要不是偷呃拐騙，對得起良心你就去做吧。」

從沒放棄過，那是因為對此過份熱愛。今天回首，亦直言能夠從中換得到那份滿足感，沒有任何的不值，當中的過程，甚至連最壞的時刻，大概都是人生軌跡的一部份，鄭麗莎道：「如果沒有以前的我，也不會有現在的自己。」

我經歷過壞的自己、好的自己，全靠這些碎片才能成就今天完整的鄭麗莎。 鄭麗莎