《訪．嚇（Get Out）》導演Jordan Peele新作《我們．異（Us）》終於在香港上畫，外國影評一致好評，IMDb評分7.4，「爛茄」評分更曾滿分。《我們．異》一貫懸疑驚嚇，加入喜劇元素，到最後一分鍾也有「驚喜位」，《訪．嚇》迷固然是必看，有網民大更大讚懸疑位非常有心思，一定要看兩次！要一看再看的「彩蛋」，到底是甚麼？

《我們．異（Us）》故事講述女主角Adelaide Wilson（Madison Curry飾）兒時與父母在加洲海灘的遊樂場遊玩，在充滿鏡子迷宮般的小屋中迷了路，15分鐘過後父母才找到她。鏡頭一晃，便到了現在，Adelaide 已長大成人（Lupita Nyong’o飾）與丈夫Gabe (Winston Duke飾)、兒子及女兒一起回到從前的小屋渡假。卻在當晚，有四位不速之客來到小屋前。催前看卻是長相跟他們一模一樣的，拿着剪刀要追殺他們一家⋯⋯

（《我們．異》劇照）

（注意！內含劇透！）

《我們．異（Us）》不負眾望，節奏明快，氣氛緊張，每個驚嚇位也拿捏得非常好，不似拖《訪．嚇（Get Out）》的尾巴，卻也不失那股獵奇、詭異的味道。不少觀眾看畢，「驚魂未定」，更對結局有不同的解讀，認為導演埋下不少「彩蛋」，不止是單純的驚慄追殺電影。以下解讀，你又覺得哪一個最能說服你？

（《我們．異》劇照）

「11:11」是預言？

電影中不斷出現「11:11」的字眼，其實這是聖經中耶利米書第11章11節的內容：「所以耶和華說道：我必使災禍臨到他們，是他們不能逃脫的。他們必向我哀求，我卻不聽。」為劇情留下伏筆，表示由電影甫一開始，小女孩走進鏡房開始，災難便已開始降臨。有人解讀，把這章節放到這兒，是因為地下世界複製人被實驗計劃的人背棄，於是要跑上地面來向「本體」報復，就似聖經中譴責違背誓約的猶大。

另外，也有不少人會把「1111」解讀成天使數字，而在電影中，不時出現的「1111」，卻有「巧合」和「覺醒的時候」的意味，這正好就代表了地底下的複製人的覺醒，紛紛來到地面上找回與自己共用靈魂的本體，殺死他們來控訴。

（《我們．異》劇照）

大量兔子，是暗示了⋯⋯

相信大家看畢，最深刻一幕離不開片頭有長達數分鐘的鏡頭，整面牆都是兔子，但究竟兔子跟劇情有甚麼關係呢？

Jordan Peele在接受訪問時說到，兔子是重要的「彩蛋」。不過，與其說是「彩蛋」，不如說是豐富的象徵意義。不少人便把兔子看成是「復活」，指地底的人要復活到地面；另又因兔子時時被用作實驗，特別是眼睛，來測試過敏現象，因此這也象徵了地底的複製人，是實驗產品。

+ 8 + 7 + 6

人人手牽手，是為了⋯⋯

由電影開始電視播放的「手牽手護美國事件」（Hands Across America），到結尾遠鏡一系列的複製人手牽手，這手牽手的景象不斷在電影中出現，到底代表了甚麼？

這除了是女主角與複製人對調前，最後看到的電視節目，也象徵著地底下的複製人，要爭取自主權，奪回屬於自己的靈魂主體。不過，看到電影尾聲，筆者與友人也不禁戲言：「好吧，那現在人人手牽手了，接着呢？」

（《我們．異》劇照）

結尾的那個眼神，誰人也被偷偷調換了？

《我們．異》最後一幕，是複製人女主角終於找到地下室的小兒子，駕車離開，卻在轉身回望的一刻，兒子一臉驚訝卻又意味心長的看着她，便完了。對於這結局，有兩種解讀，第一，是小兒子知道了母親才是複製人的秘密；第二，則是「歷史重演」了，在地下室那短短15分鐘，就似是母親當年一般，兒子也被複製人調轉了，而先前殺死的不是小兒子的複製人，因為面部嚴重燒傷，根本認不出長相。

當然，電影各有各解讀，但這樣抽絲剝繭，或就是懸疑片過癮之處吧。

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