2019年不知不覺已過了三個月，不知各位在年頭訂下的目標實行了沒有？還是早已拋諸腦後？是次筆者就不同「好習慣」精選了三款手機應用程式，或許也可助大家一把！

筆者與朋友們討論，得出數個時時想改變的習慣，卻也總是「三分鐘熱度」，不能持之以恆。當中包括多喝水、多站立及謹記自己的目標等等。

（手機截圖）

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Water Reminder－「水警示」非常麻煩，養成了定時保充水份的習慣

我們都知道喝水的重要性，但若試試數算自己一天喝了多少，也會驚訝原來自已一直都喝不夠！不夠水份，不但皮膚會變差，影響腸胃，消化不良，造成便秘等問題，也會時時誤把口渴當成是肚餓，結果愈吃愈多，但我們總是忙碌，連喝水也會忘記，因此Water Reminder這手機App便十分有用！

Water Reminder介面簡單，操作也十分簡單，筆者就是喜歡它這點。程式開初需要輸入身高、體重等基本資料，從而計算出應該要喝多少水。使用者要做的非常簡單，就是每每喝了甚麼，在程式中記下種類與份量就可以了。程式還會製作圖表，我們可輕鬆得知自己有沒有攝取足夠的水份。

不過，這等功能都是基本。筆者意想不到，最「喜歡」的一環，竟是最煩人的「水警示」－即每兩小時一次的喝水提醒。本覺這提醒功能非常煩人，但竟也真的因為如此，不會等到渴了才喝水。看到提醒，怎樣都會呻一兩口，甚至為了配合它而養成了自備水瓶的習慣，變相也喝少了「垃圾飲料」！

（IDB）

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Standland－站立就能換寵物，提早下車賺「企鵝」！

坐在辧公室工作，雖也不時要外出採訪，但也發胖了不少！看過不少文章，最大元兇除了是飲食不均，也是運動不足，長期坐着。雖然從前也試過在辧公室工作站着工作，但總是在數天後便「故態復萌」。

Standland就給了使用者一個很好的目標，因為程式中的「寵物」要靠用家站立與走路的時間來獲得「寵物」。每隻「寵物」的要求都不一樣，如黑貓便要在7天內站12次，小雞則要連續30天內6時站立。它不單是要建立使用者站立的習慣，也可順道養成其他「好習慣」，如晨早運動。

筆者最喜歡的地方，除了是應用程式設計可愛外，也是因為它有「行動追蹤功能」，能記下使用者的活動，製成簡易圖表，用家便可檢視自己每天的走動時間，再作改善。為了增加走動機會，筆者還特意提早下車，散散步來賺「企鵝」呢！

（手機截圖）

Done－簡易記錄你的目標！

最後，想介紹的便是Done。Done的介面與操作極為簡單，專門用來記下目標與進度，有助養成好習慣。因為，不是所有我們想養成的習慣都有專屬的程式，而Done便讓我們設定目標、性質、次數等等，自動製作列表，簡易好用。筆者看着那空白漸漸被填滿，十分「治癒」！不得不提的，還是那「戒掉」壞習慣的功能，有別於一般「習慣」的應用程式。