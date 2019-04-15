【手機焦慮症】冇通知都忍唔住睇手機？離線吧！還自己現實的人生

你曾經細數過一天查看手機的次數嗎？短短 24 小時內，我們為了擔心漏接工作訊息、錯過在意對象的回覆、發完照片，期待有誰會來按讚留言，不斷地重複打開手機更新資訊，當螢幕顯示「沒有通知」、「沒有更新的動態」時，還會質疑是不是系統異常，會不會漏掉哪個呢？ 你，也陷入這種手機成癮的焦慮困擾之中嗎？

《我們住在焦慮星球這本書》封面 編輯在看《我們住在焦慮星球這本書》時，有好幾刻都覺得心中的 OS 赤裸裸地被作者說中，但後來仔細審思後才發現，這正是現代人使用手機過度，文明的通病阿！ 作者麥特因患有嚴重的焦慮症，嘗試過各種轉移注意力的方式，包括聽音樂、看影集、逛社群媒體、一次回完所有的電子郵件等等，希望能藉此紓緩自己的病症，但還沒回完的電子郵件仍就讓他心慌、推特上每小時的更新時間軸，讓他的焦慮變得更嚴重，甚至在一邊觀看新聞時，深知世界發生這麼多苦難，自己卻一點忙也幫不上，讓他更加無力。

最後，他決定離線，選擇不看幾天新聞、報紙、社群媒體，也不聽任何音樂和雜誌八卦。捨棄這些繁複、超出生活負荷的刺激之後，麥特發現他反而感到輕鬆與自由。

不知道大家有沒有想過在手機被發明以前的時代，當時的人是怎麼生活的？他們的三餐，可能是面對面與家人朋友一邊聊天一邊吃飯；等人的時候是望向窗外的風景，看著街道旁悠閒散步的小狗、小貓；睡前是好好的洗完一頓熱水澡後，躺著閉目養神，等待睡意降臨。

然而現在的我們，將手機隨身攜帶，不論是短暫出門、慢跑、上廁所，無時無刻都離不開手機，一直到閉眼休息的前一刻，都還躺在床上查看今天「最後一次」的動態。難道這些內容，明天再看不行嗎？

最後，他決定離線，選擇不看幾天新聞、報紙、社群媒體，也不聽任何音樂和雜誌八卦。捨棄這些繁複、超出生活負荷的刺激之後，麥特發現他反而感到輕鬆與自由。（Gettyimages／視覺中國）

雖說手機很重要沒錯，也確實為我們帶來方便，但隨之而來的科技焦慮，是我們不得不正視的重要問題，因此麥特在書中和大家分享了幾個讓我們在「擁有手機同時，仍不失去自己」的小方法，編輯挑選出了幾條與大家分享：

1. 不用覺得你一定要隨傳隨到

很多時候，我們時刻守著手機的，害怕漏接重要訊息，但請記得如果對方真的有急事，他們會選擇直接打給你的。麥特提醒，很多時候，別人都會期待我們一定要隨時都在、隨時接起電話、回傳訊息，但那是他們的期待，「我們可以選擇不要覺得有這個義務」。真心的朋友，是不會因為多等這一下，而就此跑走的！

然而現在的我們，將手機隨身攜帶，不論是短暫出門、慢跑、上廁所，無時無刻都離不開手機，一直到閉眼休息的前一刻，都還躺在床上查看今天「最後一次」的動態。難道這些內容，明天再看不行嗎？（Gettyimages／視覺中國）

2. 關掉通知

如果一個震動、一聲提醒，都會讓你感到焦躁不安，想要立刻點開手機回覆，那麼請試著關掉你的手機提醒吧！對部分的人來說，手機提醒就像是一根刺一樣，不拔掉就覺得全身不對勁，但撇開提醒這件事，麥特反問大家：「那些通知為什麼非得現在知道不可呢？為什麼不能等到你賴完床、開完會、散完步、看完電視、吃完飯、做完白日夢之後再去看呢？」

如果一個震動、一聲提醒，都會讓你感到焦躁不安，想要立刻點開手機回覆，那麼請試著關掉你的手機提醒吧！（Gettyimages／視覺中國）

3. 不要把手機剩下多少電量跟你的焦慮程度綁定在一起

手機如同現代人的第二生命，但手機沒電了又如何？你還是可以繼續呼吸著，心臟也仍然持續跳動著不是嗎？

4. 試著把應用程式減到最少

手機裡的應用程式，就和我們的人生一樣，必須時常整理，過多的應用程式使我們的生活變得更加雜亂和疲憊。試想每天除了更新 Facebook、Line、Instagram 外，還要逛個 Ptt、Dcard、twitter 等各式論壇，全部滑完一輪三小時過去，然後資訊又得全部更新一輪，我們的一輩子難道要在這樣的輪迴中度過嗎？整理一下手機內不必要的應用程式吧！

手機裡的應用程式，就和我們的人生一樣，必須時常整理，過多的應用程式使我們的生活變得更加雜亂和疲憊。整理一下手機內不必要的應用程式吧！（視覺中國）

5. 接受不確定性

偶爾，你可能會說：「我只是確認一下，不會花費幾分鐘的時間，應該沒關係」，但麥特解釋：「確認這件事是沒有盡頭的，你不會真的有哪一次是最後一次看手機！」似乎每次在拿起手機時，心裡都想著這是最後一次，但不出五分鐘，多半的人仍會再度拿起做「最後的確認」。

戒斷手機成癮並不容易，且需要不斷地練習，我們時常因自己無法控制，不停地查看手機而將怒氣遷於手機，但麥特提醒大家，不要咒罵你的手機，也不要因一時激動而怒摔，因為手機對你的情緒無感，它只是一個沒有生命的物品。

下一次去逛賣場時，不妨買個鬧鐘，試著讓它取代手機的鬧鈴功能，在睡前將手機遠離視線範圍，就像從前的人們一樣。待隔日鬧鐘鈴響後，你會發現少了睡前的滑手機時間，新的一天仍然同樣美好！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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