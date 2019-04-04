哈里梅根與威廉夫婦「分家」　開新IG帳號　頭像竟藏特別意思？

英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根，自上月起與兄長威廉王子分家，遷出肯辛頓宮，到白金漢宮設新辦公室，今日終於開設新的社交媒體帳號，並發表首篇文章。

英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根，終於開設新的社交媒體帳號。(@sussexroyal)

直至現時，該賬號已累積逾190萬人追蹤，而在首篇發文，便分享連環圖，除了哈里和梅根的慈善活動相片，封面亦使用兩人的徽號代表色royal blue作背景，並在上方加上徽號和文字，寫道「薩塞克斯公爵和夫人的官方帳號」。哈里和梅根亦歡迎大家加入新帳號，表示「我們期待分享往後工作和支援，發表重大宣布，以及為主要議題發聲。」

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哈里和梅根發布的首個貼文，所分享的圖片雖都是慈善活動，但亦有梅根犯規的照片？

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哈里(左)和梅根(右)的徽號。(@KensingtonRoyal) 哈里夫婦的專屬徽號原來有意思？ 一覽其他王室帳號，都以家庭照作頭像，但哈里和梅根的，則暫得兩人的專屬的徽號。不過，仔細看的話，其實這徽號大有意思，而它曾於去年七月公開，當時兩人寫信給電視節目主持人Georgie Gardner，感謝對方贈送野餐墊，作為結婚禮物，而信件的最上方，便印有這徽號，分別利用兩人各自的徽號，拼合出英文字母「H」和「M」字的新圖案。 其實梅根的徽號，早於大婚後，由肯辛頓宮公布，當中的英文字母「M」，筆觸與「梅根體」極為相似，而位於上方的頂冠設計，跟哈里的款式差不多，有當地國教的十字架圖案、百合花飾和士多啤梨葉，而該款圖案，更於1917年得到皇家認可使用，可見意義深遠。

對於開設新帳號，曾為荷里活女星的梅根，早已是社交媒體的愛好者，經常分享自己的生活日常，與影迷互動，追蹤人數亦達300萬名。但她宣布下嫁哈里王子後，所有帳號便出現「網頁不存在」的訊息，而王室其後證實，她遵循王室傳統，關閉所有個人社交網站帳號。

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威廉和哈里於上月已「分家」

以往哈里和她的動態，都會透過肯辛頓宮發布，與威廉一家共用帳號，不過隨兩妯娌的分歧傳聞持續醞釀，哈利和梅根上月便移遷至溫莎堡的浮若閣摩爾宮，並把辦公室設在白金漢宮，據稱兩人還聘請美國前國務卿希拉里的競選顧問，擔任兩人的公關主管職務。雖然此舉令不和傳聞升溫，但曾任王室發言人的Dickie Arbiter，則形容事件「不存在惡意」，並解釋兩兄弟需擔當不同的王室角色，才會有這樣的決定。

（參考資料：honey.nine.com.au、townandcountry）

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