辦公桌透露同事性格　「詐傻扮懵」以外過份整齊的人更有機心？

你熟悉你鄰座的同事嗎？

（《見習無限耆》劇照）

一星期最少有五天留在辦公室，與同事碰面的時間比家人還要多，但你與同事們的關係又如何？是沉默不語，只做好自己工作量便準時下班、只談公事不談私事，還是無所不談的好戰友呢？ 對於同事的性格，你又了解嗎？

美國心理學家Elizabeth Lombardo卻指出原來人的真實性格能夠於他的辦公桌呈現出來，根據對方放置物件的習慣，從而了解到他的為人。未知你鄰座同事的性格又是否如你想像一樣，還是屬「詐傻扮懵」的那類人？

【按圖觀看】你的同事原來是「詐傻扮懵」？參考一下心理學家的解釋吧==>

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以下是辦公室內最常見的兩種類型，你會否是其中一種？

雜亂

（《見習無限耆》劇照）

有種同事的辦公桌總是雜亂無章，無論是有關工作上的文件、文具、護膚品等私人物件，甚至是過期食物、食物的包裝紙都能在他們的桌上找得到，但原來這樣的同事性格更為外向積極？

這類型同事很怕悶！喜歡不斷找身旁同事聊天，與外界接觸，但總不能把所有工作時間都放予聊天玩樂，於是他們喜歡在視線範圍內擺放自己感興趣的物件，而這正正也是他們激勵自己更用功工作的方法。雖然桌子是凌亂不堪，但他們總是能夠非常有組織地擺放東西，故能輕易找到所需的物件呢！

整齊乾淨

（《辦公室》劇照）

相反，也有一種同事的辦公桌十分工整，意指他們雖然也有於桌上擺放少量的私人物件，但也會是乾淨企理的感覺。這類型同事做事認真謹慎，計劃周長，而且具組織能力，就連擺放物品也井井有條。

不過，Elizabeth Lombardo卻指出這類人並沒有想像中的完美，像是對同事和公司沒有歸屬感一樣，可以隨時離職，容易令上司和老闆產生不安感。

（資料來源：Reader's Digest, Lifehack）