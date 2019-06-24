抑鬱女生被指唔捱得　拒靠藥物　2年自學抗抑鬱：讓情緒怪獸出來

「情緒病應該是受過很大創傷的人才會出現，我只是小人物，不應該發生在我身上。」 從前的Bowie是這樣為情緒病定下前設，以為自己跟你我一樣，上班下班談戀愛見朋友，沒有甚麼驚天動地的事情，人生不如意的事十常八九，最多躲在被窩裏哭，醒來就是新一天。 2015年，男友突然消失，工作又遇阻滯，躲在被窩裏哭的次數愈來愈頻密，眼淚無法止息，導致失眠。「每天下班便躲在房間哭，哭到累才能入睡，睡到凌晨2、3時起來又哭。其實我理性知道這兩件事都是小事，但就是處理不到自己情緒。」後來才發現患上抑鬱症。 攝影：高仲明、部份相片由受訪者提供 場地提供：Angel & Devil

Bowie曾患抑鬱症，她形容內心住了情緒怪獸，經常與她拉扯。

誰沒為過工作而愁煩？職場上，做人比處事難，是過去長工經驗告訴Bowie的事，她曾在廣告公司當設計師，工作繁重不在話，最大壓力源自人。「工作稍有差池，便會被人用粗口責罵，說出很難聽的侮辱說話。輾轉做過不同公司，辦公室有很多潛規則，不是純粹做好設計就行。」當她提到患上抑鬱症前，已打長工8年，筆者不禁驚嘆，她似乎早已見慣不怪我的反應，笑說：「不像吧，我知道。」童顏一直令她在職場上被先入為主。

「一般人都覺得我樣子很年輕，誤會我是畢業生，我以為時間可以證明一切，不特別解釋，結果失去很多嘗試的機會，別人不相信我的工作能力。」生活上不同的批評聲音，模糊了自我價值。她以為是自身性格不適合當長工，轉營自由工作者逃脫辦公室的氣氛，就能雨過天晴，可是，辭掉工作後，情緒還是沒有好轉。

他說：『有咩唔開心都係咁過，係你唔捱得苦﹗』 Bowie

陷入抑鬱症期間，Bowie只把自己關在房間哭，曾有輕生的念頭，其後自學抗抑鬱「靠藥物不如靠自己。」

「每天就在房間哭，見父母時就強忍淚水，回房間又繼續哭，爸爸常鼓勵我外出，可是當時我的精神狀態根本哪裏都不想去，他卻說我辭工後不找工作是因為懶惰，告訴他我不開心，他說：『有咩唔開心都係咁過，係你唔捱得苦﹗』 年代不同，大家面對的問題都不同，每個人能承受的壓力都不同，可能我的受壓點真的較低吧……」

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是受環境影響而自我貶低，還是真的接納自己？Bowie形容從小到大都在「比較」中成長。「小時候，成績幾好都被說不夠好，跟家人說自己當上班長，他們卻說：『冇人做先搵你做？定係你唔乖，老師要你做？』久而久之，便認同自己就是不夠好，達不到自己的要求。」

諷刺是，Bowie曾以為自己是朋友圈中的「開心果」，可是，重溫過去的畫作卻發現許多人像的面容都很繃緊。「這不會是一個『開心果』畫出來的。」

害怕再接收到負能量，Bowie沒再跟家人說自己不快樂，對朋友也築起圍牆。「為了符合自己在身邊人心目中的形象，我就一直嘗試演好『開心果』這個角色，因為我想他們快樂。可是，我愈抑壓自己的情緒，愈去演這個『開心果』的形象，我就愈不快樂。」她拒絕接聽電話，甚至手機鈴聲響起，就會產生恐懼，故一直轉為無聲無震狀態。她還是以為過一段時間就會好，直到第一次出現輕生的念頭，才覺悟事情的嚴重性。

【點撃看舊作的內心世界】曾努力演出「開心果」，Bowie重溫昔畫作，發現許多人像的面容都很繃緊，從前並不快樂。

「有一次，我在家中睡醒，望見窗門，忽然想跳下去；又有一次在街上，突然想：被車撞痛不痛？面對死亡，是驚還是痛？」這個想法令她也嚇倒自己，她形容內心的負能量如怪獸，不斷跟她拉扯，情況開始有點不尋常，於是她在網上自我檢測抑鬱症，結果非常高分，便去看醫生，但醫生只給她安眠蘗及鎮定劑，對她作用不大，決定拒靠藥物，自學紓解情緒、抗抑鬱的方法。

第一年自學抗抑鬱：分散注意力

為免自己沉溺在負能量的苦毒，Bowie嘗試積極參與不同活動，租了工作室做創作，當義工，「幫到人，會帶來快樂。」學畫henna、騎馬，分散注意力，也消耗精力，「畫henna需要集中精神，有冥想作用，忘記負面情緒，當專注2至3小時後，很容易有睡意，隨之一覺睡天光。」她又閱讀心靈書籍，上網學習要專注於令自己開心的事，放下無謂的想法，「許多時，煩惱是自己製造出來的，凡事不要看得那麼重，自然自我感覺良好。」

自學抗抑鬱的第一年，Bowie學畫Henna，能讓她暫時忘卻負面情緒。

她問我：『我現在就只看見自己，怎麼辦？我控制不到。』她連遺書都預備好了。 Bowie

網絡以畫會友 成為別人的同路人

從情緒深淵走出來的過程，Bowie不時將得到的啟發化為畫作上載至社交平台，發放正能量，原為個人分享，誰知成了同路人的安慰。

當Bowie不將焦點放在負面情緒中，發現漆黑裏有曙光，她不是孤單，於是創作了一幅插畫，漆黑的背景裏，中間有一個圓，圓中有一個人像，周邊以文字包圍：「大概意思是，當你沉陷深谷，要是自己不發光，不會看見身邊還有很多東西，永遠只會看到自己。」

一位十來歲的抑鬱女生看到這幅畫後，便私訊Bowie分享她的經歷。因為這幅畫而與抑鬱症同路人結緣，令Bowie更積極畫心靈插畫上載到社交平台，由個人分享演變到希望成為別人的祝福。（受訪者提供）

一位只有十多歲的抑鬱症女生看到，私訊問她：「我現在就只看見自己，怎麼辦？我控制不到。」她同樣有輕生的念頭，連遺書都預備好，情況比Bowie嚴重，二人彼此分享、扶持。當人掉進情緒病的幽谷，也許只有同路人才最明白當中的無奈。Bowie坦言，縱使身邊人想表達關心，但不都以適切的方法安慰，有的說：「人人都是這樣，你不是特別慘。」、「不要放負了，這樣我們也會不開心。」、「人家不是這樣想，你承受不到，受壓點低。」、「不要不開心吧﹗」這樣只會令人更收埋自己，不敢表達。自此，Bowie發現創作自我鼓勵的插畫能成為同路人的安慰，令她找到生命的意義。

【點擊看心靈插畫】Bowie透過插畫重新演繹不同的語錄，療癒人心：

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第二年自學抗抑鬱：面對恐懼 重啟手機鈴聲​

分散對負面情緒的注意力，能解燃眉之急，但不代表恐懼就此消失，成功面對與克服，才能取回情緒怪獸的主導權，不致失控。Bowie重啟手機鈴聲，鈴聲一響，恐懼再次來臨，卻不知所為何事。「我開始上打坐班、心靈班，令自己平靜，聆聽內心的聲音，了解自己的感受。」她又再次應約朋友聚會，推動自己做本來害怕的事情，驚覺不是重拾患病前的自己，而是活出新生命。

用了兩年時間從抑鬱症走出來，Bowie自言是幸運的一群。

「曾經有位朋友說很喜歡我的畫作，可是認識了我後卻說我很奇怪。當時我想：畫作反映我內在，我沒有這樣的個性，便畫不出這樣的畫。環境有太多批評的聲音，就算你做得幾好，總會有人覺得不夠好，但不要因而忘記自己怎樣一路走來，付出過的努力，要學會接受自己、多謝自己，不要只怪自己不夠好。」終於，Bowie沒有為他人的說話要動搖自我價值，甚至確切給予自我肯定。

當內心的聲音比情緒怪獸的咆吼聲響亮，便有能力不被牽著走，縱然，我們無法把牠趕走。「人生不會永遠positive，要接受負面情緒。怪獸永遠都在心中，重點是如何與牠共存，當控制到自己情緒，怪獸要出來就讓牠出來。」這樣才不會失控。

「患上抑鬱症就如遇上人生的一場大考，也算勉強合格，也找到了存在的原因和生存的意義。好像一根火柴，每擦一下都會經歷痛楚，但原來同時也可以暗暗照亮別人。」

回望過去，為何會患上抑鬱症？Bowie仍未找到答案，然而，若要將創傷分大小，批判其殺傷力是否釀成抑鬱症的級數，不如思考當負能量來襲時，我們有沒有好好疏導情緒。畢竟，你心中的一根刺，也許只是我眼中的一條羽毛。許多時不快樂是源於自己給自己的規限。

要守護我心，也要管理自己對他人的言行。不要忽略突然而來的愁緒，也別輕看別人傷心的原因。

【點擊看精神健康研究】抑鬱症愈來愈受社會關注，可是真正有接觸抑鬱症患者，或了解有關支援的人並不多。關注精神健康組織Mink HK早前與香港大學及倫敦國王學院合作，就大眾對精神健康的認知度進行研究，訪問1,210人，Bowie將結果以插畫形式呈現：