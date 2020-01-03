2019年樂壇頒獎典禮終於完滿結束，天后鄭秀文（Sammi）憑著一曲《我們都是這樣長大》成功勇獲殊榮，於商台主辦的《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪「至尊歌曲大獎」！出道32年來，首次獲得叱吒903的「至尊歌曲大獎」。雖然Sammi沒有親自領獎，卻在Instgram上發表感言，公開感謝。的確現年47歲的Sammi，歌影視陪伴我們成長的同時，我們也見證她的蛻變，從皮包骨的臭四進化成身心靈富足的真女神。她的毅力與正能量都令人深深感動。《我們都是這樣長大》歌詞道出不少人成長的唏噓與無奈，包括Sammi 自己，她曾分享走過抑鬱症、事業高低、婚姻的水深處，令她更深邃刻骨的成長。
沒有從前的輕狂，如何有今天的成長？
鄭秀文坦言：「《我們都是這樣長大》成就了看似不可能的事，mi內心感覺人生的奇妙和充滿著感恩。😊」( sammi_chengsauman @Instagram)
47歲的天后鄭秀文（Sammi）當年16歲因為參加華星唱片的新秀歌唱大賽而成功出道，今次是她人生第一次勇奪「至尊歌曲大獎」！Sammi雖然沒有親自上台領獎，卻在Instgram上發表照片，大發感言。她表示自己很多年沒有參予頒獎典禮，而今次的獎項對她而言，是人生的首次，所以特別難忘。
鄭秀文特別提醒歌迷，除了留意曲詞部份，都要悉心細聽編曲，因為這編曲「有一種情懐」，令人對自身的成長有種直接的代入。(sammi_chengsauman @Instgram)
由於「至尊歌曲大獎」是以叱吒903的播放率為主要基準，所以Sammi特別衷心感謝叱吒903的DJ們，因為他們都被「曲詞」觸動而多次播放歌曲，讓聽眾都廣泛認識。她感慨的表示：「當我們在生活或心靈疲乏時，都暫且能安歇在這歌裡，得到一抹力量，因為，這歌令我們感受到，每個人都是這樣長大的。」這種人人共鳴，是這首歌最大的奇妙恩典。❤️」
天后鄭秀文的《我們都是這樣長大》亦成功在新城電台的《新城勁爆頒獎禮2019》奪得「勁爆播放指數歌曲」！( sammi_chengsauman @Instagram)
當時《我們都是這樣長大》一推出，就流行起Instagram 一個標籤熱潮「#我們都是這樣長大的」，原來熱潮源於Sammi在Instagram發出一個「一日限定」： 「歡迎大家唱 #我們都是這樣長大的給我聼，感動啊! mi會轉載一天啊！」當時因為只限轉載一天，所以不少網民為了Sammi 聽到自己歌聲在Instagram轉載，都紛紛拍片獻唱此歌，連天后容祖兒、鄭融、遠東、黃建東，及當年在《孤男寡女》中飾演Sammi（角色：Kinki）前度的海俊傑等都有參與。
先說回《我們都是這樣長大‧》的歌名背景，是取自Sammi 在31年前首次聲演的電台廣播劇，而廣播劇亦是取自90年代的同名小說。故事講述四位年輕人由讀書時期到出來社會工作，在友情、愛情、親情等方面所經歷的成長，正正敲響了所有人對人生必經階段的共鳴。歌詞亦是回應這主題，唱出大家的心聲。正積極籌備演唱會的Sammi不時公開分享對自身過去的內省，由身到心，她都有確切的領悟與改變。
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三十年前, mi錄了人生中第一個電台廣播劇「我們都是這樣長大的」,三十年後, 我以這劇名作為新歌的歌名, 以作記念. 三十年來, 我經歷了很多, 走過抑鬱, 事業有順有逆, 也捱過了一些人生低谷和碰上婚姻水深處, 有苦有樂有痛有自省, 因此有更深遂刻骨的成長. 告別了驕縱的個性而更懂得凡事感恩和謙卑, 人切實更成熟,更沉澱. 無論那劇或這歌,都是關於成長, 關於智慧, 關於愛情。 我們都是這樣長大的. 👶👨👨🦳 👧👩👵🏻 #我們都只是一個凡人 #誰都有脆弱 #誰都有唏噓 #人生就是不停的領悟 #我們都是這樣長大的 連綿雨,靈感也浸沒了, 塞澈骨, 落滿地葉黃掉, 捱下了,才發現腐泥上,遍山野花了.... 人大了,難得放肆地笑, 才會懂,煩惱盡量忘掉, 而患病這刻才發現極渺少,學會珍惜了 (恨怨都不重要) ... 兒童有著兒童畏懼 ,成人都有成人唏噓, 年年適應年年老去, 而智慧是沈著面對, 垂垂老矣說故事, 如孩童渴睡, 可説艱苦的歷史, 怎會了無生趣, 人群𥚃為人群顧慮,逃離總有逃離空虛, 時而走近時而遠去, 誰散與聚都居於心𥚃, 紅麈漂泊在一日驀然回首,和誰還是一對.... 塵世內誰無畏懼, 誰無心碎,誰無唏噓, 年年適應年年老去,而智慧是沈澱精萃, 年年跨過,挫折後驀然回首, 可說一生的歷史, 怎會了無生趣.... 如帶著殘餘顧慮,殘餘不滿,殘餘空虛, 時而走近時而遠去, 還看最後荒廢或壯舉, 決定我成敗得失心胸裡, 然後磨爛結晶, 都化做翡翠, 多得雨水. 作曲：徐沛昕 作詞: 詩詞 編曲：禇鎮東/徐沛昕 監製:蔡德才 （人山人海) #singer #song #growth #growthroughit #成長的唏噓 #成長 #歌
三十年來，我經歷了很多，走過抑鬱，事業有順有逆，也捱過了一些人生低谷和碰上婚姻水深處，有苦有樂有痛有自省，因此有更深邃刻骨的成長，告別了驕縱的個性而更懂得凡事感恩和謙卑，人切實更成熟，更沉澱。
很後悔以前把越瘦越皮包骨才是美的瘋狂觀念帶給女士們。
很久很久以前的自己有點可怕，覺得可以穿得下童裝就是成功的體型，這種思維完全不健康。
體態成長蛻變
回顧當年Sammi初出道，有一張圓圓的臉蛋和微胖身形，重130磅，有肥妹之稱，為了第一次演唱會漂亮而決心減肥。因為不喜愛運動而一心節食，曾經一天只吃一粒蝦餃，幾天吃一個蘋果，以極端的方式節食暴瘦，沈迷皮包骨的身形，更視之為漂亮的標準。最終，她得償所願，更有份帶起了「瘦等如美」的風氣，曾經人人潮拜。
大概經歷過抑鬱症後，舉辦首個「復出」演唱會時，Sammi曾分享她做運動減肥，亦是從前完全沒想過自己能做得到，甚至喜歡運動。如今Sammi 7 月又會在紅館連開11場個唱，在操練期間不時分享飲食及運動照，強調最緊要吃飽，保持身體健康，因為她現在沈迷健康體態美。早前Sammi就在Instagram發文反思以往自己過瘦的體格，她表示由皮包骨鍛練成今天的肌肉mi一點也不容易，但這過程尋回更好健康心態所以很值得。現在的肌肉mi到底是怎樣做到的？
【按圖看】7 月演唱會準備過程：
1) 鄭秀文的 80/20 飲食習慣
Sammi於Instagram發文反思中，她表示以往長年累月極端節食，挨餓都輕鬆自如。她指很後悔以前把越瘦越皮包骨才是美的瘋狂觀念帶給女士們。現在她懂得適量肌肉鍛練，吃得健康不會餓自己。
【點擊看】Sammi 的健康飲食法門：
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2) 日跑8公里、練泰拳、健身
每天做運動真的不容易，有的人只懂說，不懂做。做運動要有決心，要有堅持，而Sammi更有的是恆心。2007年起，Sammi開始認真地做運動，亦成功養成了每天做運動的習慣。其實Sammi不時發貼自己健身的照片和影片，顯示肌肉線條。她曾服訪問時形容運動就好像飲食一樣，不做運動就好像沒擦牙一樣。她認為運動可對抗隋性，而且好處多，除了身體健康之外，更修整線條，亦有減齡作用。
【點擊看】肌肉Mi 的運動秘笈：
3) 堅持善待自己的身體
Sammi多年來努力培養出屬於自己的健康飲食法門，她明白到「從體型轉移到身體的保健」，更專注於健康。不過她認為如何對待自己的身體，乃是「自我把守的第一道關囗」。
但我的內在總有一根繩子適時也適當地把我拉到該有的平衡軌道，mi把它稱之為：一根自律的繩子。
【點擊看】Sammi亦會成為夜貓子，又如何平衡健康生活？
心靈蛻變重生
在外型上，Sammi變得健康了，心靈呢？
當年1988年16歲的鄭秀文於「第七屆新秀歌唱大賽」奪得銅獎，被華星唱片公司簽約和力捧，卻因爭拗而慘被「雪藏」。年少氣盛的Sammi因容易動怒，被傳媒封名「臭四」，指出四條罪狀：(一) 常發臭脾氣、(二) 為人不可一世、(三) 刻薄對待助手、(四) 未紅先驕經常擺架子。2005年她拍完電影《長恨歌》後，曾患上抑鬱症3年，她曾指自己價值觀錯亂，認為成功很重要。直至她重新接觸信仰，懂得將自己的不安好好交上，終於藉信仰得到釋放，把抑鬱情緒放下，成功走出陰霾。令她覺悟過去的執迷，便悔改，決定改變自己的臭脾氣。幾年前無線電視節目《娛樂3兄弟》上，鄭秀文承認自己曾經是「臭四」，又指當時太過於保護自己而只懂得「兇」人。她表示內疚，盡量向曾受過氣的相關人士致歉。對於早前安心偷食一事，她亦大方回應，給予機會。這不是常人做到的事，但她做到了。Sammi的心態轉變了，變成凡事謙卑，懂得感恩。
其實，你我並沒有什麼與別不同，因為我們都只是一個凡人，因為我們每個人都必須經歷一些，然後在自己的人生故事當中，在對與錯或好與壞當中，煉成為一個更好的人，因為我們都在錯誤中學習成長，因為……我們都是這樣長大的。
【按圖看】Sammi 不再亂發脾氣，面對衝擊時，也能說出如此睿智的心底話：
人生路一定不會平坦，挫折會不停擊倒我們。隨著時間，經歷每一次的磨練，慢慢成長。現在鄭秀文成功蛻變，今非昔比。她對待健康的態度，讓人明白健康不只是對身體上的飲食態度、運動質素，更是生活上的恆心與自律，亦有心靈上的謙卑學習。她天后級的健康美態，確實令人佩服！鄭秀文的歌曲一直陪伴我們成長，如今我們長大了。鄭秀文都是和我們這樣長大的。
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