2019年樂壇頒獎典禮終於完滿結束，天后鄭秀文（Sammi）憑著一曲《我們都是這樣長大》成功勇獲殊榮，於商台主辦的《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪「至尊歌曲大獎」！出道32年來，首次獲得叱吒903的「至尊歌曲大獎」。雖然Sammi沒有親自領獎，卻在Instgram上發表感言，公開感謝。的確現年47歲的Sammi，歌影視陪伴我們成長的同時，我們也見證她的蛻變，從皮包骨的臭四進化成身心靈富足的真女神。她的毅力與正能量都令人深深感動。《我們都是這樣長大》歌詞道出不少人成長的唏噓與無奈，包括Sammi 自己，她曾分享走過抑鬱症、事業高低、婚姻的水深處，令她更深邃刻骨的成長。 沒有從前的輕狂，如何有今天的成長？

鄭秀文坦言：「《我們都是這樣長大》成就了看似不可能的事，mi內心感覺人生的奇妙和充滿著感恩。😊」( sammi_chengsauman @Instagram)

47歲的天后鄭秀文（Sammi）當年16歲因為參加華星唱片的新秀歌唱大賽而成功出道，今次是她人生第一次勇奪「至尊歌曲大獎」！Sammi雖然沒有親自上台領獎，卻在Instgram上發表照片，大發感言。她表示自己很多年沒有參予頒獎典禮，而今次的獎項對她而言，是人生的首次，所以特別難忘。

鄭秀文特別提醒歌迷，除了留意曲詞部份，都要悉心細聽編曲，因為這編曲「有一種情懐」，令人對自身的成長有種直接的代入。(sammi_chengsauman @Instgram)

由於「至尊歌曲大獎」是以叱吒903的播放率為主要基準，所以Sammi特別衷心感謝叱吒903的DJ們，因為他們都被「曲詞」觸動而多次播放歌曲，讓聽眾都廣泛認識。她感慨的表示：「當我們在生活或心靈疲乏時，都暫且能安歇在這歌裡，得到一抹力量，因為，這歌令我們感受到，每個人都是這樣長大的。」這種人人共鳴，是這首歌最大的奇妙恩典。❤️」

天后鄭秀文的《我們都是這樣長大》亦成功在新城電台的《新城勁爆頒獎禮2019》奪得「勁爆播放指數歌曲」！( sammi_chengsauman @Instagram)

當時《我們都是這樣長大》一推出，就流行起Instagram 一個標籤熱潮「#我們都是這樣長大的」，原來熱潮源於Sammi在Instagram發出一個「一日限定」： 「歡迎大家唱 #我們都是這樣長大的給我聼，感動啊! mi會轉載一天啊！」當時因為只限轉載一天，所以不少網民為了Sammi 聽到自己歌聲在Instagram轉載，都紛紛拍片獻唱此歌，連天后容祖兒、鄭融、遠東、黃建東，及當年在《孤男寡女》中飾演Sammi（角色：Kinki）前度的海俊傑等都有參與。

先說回《我們都是這樣長大‧》的歌名背景，是取自Sammi 在31年前首次聲演的電台廣播劇，而廣播劇亦是取自90年代的同名小說。故事講述四位年輕人由讀書時期到出來社會工作，在友情、愛情、親情等方面所經歷的成長，正正敲響了所有人對人生必經階段的共鳴。歌詞亦是回應這主題，唱出大家的心聲。正積極籌備演唱會的Sammi不時公開分享對自身過去的內省，由身到心，她都有確切的領悟與改變。

三十年來，我經歷了很多，走過抑鬱，事業有順有逆，也捱過了一些人生低谷和碰上婚姻水深處，有苦有樂有痛有自省，因此有更深邃刻骨的成長，告別了驕縱的個性而更懂得凡事感恩和謙卑，人切實更成熟，更沉澱。 鄭秀文（Sammi）

很後悔以前把越瘦越皮包骨才是美的瘋狂觀念帶給女士們。 鄭秀文（Sammi）

很久很久以前的自己有點可怕，覺得可以穿得下童裝就是成功的體型，這種思維完全不健康。 鄭秀文（Sammi）

體態成長蛻變



回顧當年Sammi初出道，有一張圓圓的臉蛋和微胖身形，重130磅，有肥妹之稱，為了第一次演唱會漂亮而決心減肥。因為不喜愛運動而一心節食，曾經一天只吃一粒蝦餃，幾天吃一個蘋果，以極端的方式節食暴瘦，沈迷皮包骨的身形，更視之為漂亮的標準。最終，她得償所願，更有份帶起了「瘦等如美」的風氣，曾經人人潮拜。

大概經歷過抑鬱症後，舉辦首個「復出」演唱會時，Sammi曾分享她做運動減肥，亦是從前完全沒想過自己能做得到，甚至喜歡運動。如今Sammi 7 月又會在紅館連開11場個唱，在操練期間不時分享飲食及運動照，強調最緊要吃飽，保持身體健康，因為她現在沈迷健康體態美。早前Sammi就在Instagram發文反思以往自己過瘦的體格，她表示由皮包骨鍛練成今天的肌肉mi一點也不容易，但這過程尋回更好健康心態所以很值得。現在的肌肉mi到底是怎樣做到的？



【按圖看】7 月演唱會準備過程：

+ 7 + 6 + 5

1) 鄭秀文的 80/20 飲食習慣

Sammi於Instagram發文反思中，她表示以往長年累月極端節食，挨餓都輕鬆自如。她指很後悔以前把越瘦越皮包骨才是美的瘋狂觀念帶給女士們。現在她懂得適量肌肉鍛練，吃得健康不會餓自己。

【點擊看】Sammi 的健康飲食法門：

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2) 日跑8公里、練泰拳、健身

每天做運動真的不容易，有的人只懂說，不懂做。做運動要有決心，要有堅持，而Sammi更有的是恆心。2007年起，Sammi開始認真地做運動，亦成功養成了每天做運動的習慣。其實Sammi不時發貼自己健身的照片和影片，顯示肌肉線條。她曾服訪問時形容運動就好像飲食一樣，不做運動就好像沒擦牙一樣。她認為運動可對抗隋性，而且好處多，除了身體健康之外，更修整線條，亦有減齡作用。

【點擊看】肌肉Mi 的運動秘笈：

+ 8 + 7 + 6

3) 堅持善待自己的身體

Sammi多年來努力培養出屬於自己的健康飲食法門，她明白到「從體型轉移到身體的保健」，更專注於健康。不過她認為如何對待自己的身體，乃是「自我把守的第一道關囗」。

但我的內在總有一根繩子適時也適當地把我拉到該有的平衡軌道，mi把它稱之為：一根自律的繩子。 鄭秀文（Sammi）

【點擊看】Sammi亦會成為夜貓子，又如何平衡健康生活？

心靈蛻變重生

在外型上，Sammi變得健康了，心靈呢？

當年1988年16歲的鄭秀文於「第七屆新秀歌唱大賽」奪得銅獎，被華星唱片公司簽約和力捧，卻因爭拗而慘被「雪藏」。年少氣盛的Sammi因容易動怒，被傳媒封名「臭四」，指出四條罪狀：(一) 常發臭脾氣、(二) 為人不可一世、(三) 刻薄對待助手、(四) 未紅先驕經常擺架子。2005年她拍完電影《長恨歌》後，曾患上抑鬱症3年，她曾指自己價值觀錯亂，認為成功很重要。直至她重新接觸信仰，懂得將自己的不安好好交上，終於藉信仰得到釋放，把抑鬱情緒放下，成功走出陰霾。令她覺悟過去的執迷，便悔改，決定改變自己的臭脾氣。幾年前無線電視節目《娛樂3兄弟》上，鄭秀文承認自己曾經是「臭四」，又指當時太過於保護自己而只懂得「兇」人。她表示內疚，盡量向曾受過氣的相關人士致歉。對於早前安心偷食一事，她亦大方回應，給予機會。這不是常人做到的事，但她做到了。Sammi的心態轉變了，變成凡事謙卑，懂得感恩。

其實，你我並沒有什麼與別不同，因為我們都只是一個凡人，因為我們每個人都必須經歷一些，然後在自己的人生故事當中，在對與錯或好與壞當中，煉成為一個更好的人，因為我們都在錯誤中學習成長，因為……我們都是這樣長大的。 鄭秀文（Sammi）

【按圖看】Sammi 不再亂發脾氣，面對衝擊時，也能說出如此睿智的心底話：

人生路一定不會平坦，挫折會不停擊倒我們。隨著時間，經歷每一次的磨練，慢慢成長。現在鄭秀文成功蛻變，今非昔比。她對待健康的態度，讓人明白健康不只是對身體上的飲食態度、運動質素，更是生活上的恆心與自律，亦有心靈上的謙卑學習。她天后級的健康美態，確實令人佩服！鄭秀文的歌曲一直陪伴我們成長，如今我們長大了。鄭秀文都是和我們這樣長大的。

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